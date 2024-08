Deutsch für Anfänger

Falschflaggenaktion nennt man es, wenn der autoritär-raffinierte Putin seine klammheimlichen Freunde aus der Ukraine beauftragt, seine eigenen Gasleitungen mit Hilfe eines polnischen Segelbootes und mitreisenden Tauchsportfreunden in die Luft respektive die Ostsee zu jagen, und damit die Welt glauben machen will, die USA hätte ihre diesbezüglichen Ankündigungen ernst gemeint, ihr eigenes teures Flüssiggas verkaufen und sich gleich mehrere Wettbewerber vom Hals schaffen wollen. Nur gut, dass die Investigativbranche das so gnadenlos durchschaut hat.

Datenschutz nennt man es, wenn im Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Cum-Ex-Skandal der sozialdemokratische Arbeitsstabschef Jänicke Laptops mit 700.000 Emails aus dem Umfeld des sozialdemokratischen Kollegen Scholz aus einem verschlossenen Tresor entfernt, die verurteilte EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen Daten zu noch milliardenschwereren Blankoaufträgen für Pharmakonzerne vom Diensthandy löscht oder der Gesundheitsminister seitenweise Protokolle zu Corona-Politik schwärzen lässt, die ihrerseits den größten je gemessenen Wirtschaftseinbruch der deutschen Nachkriegsgeschichte zur Folge hatte.

Auf der Suche nach dem Volkswohl

Brandmauer heißt die nach dem Vorbild des Antifaschistischen Schutzwalls von naturgesetzlich privilegierten Sozialisten errichtete Vorkehrung, mit deren Hilfe getrennt wird, was ihrer Meinung nach nicht zusammengehört: Also eine ehemals streng konservative Partei und eine streng konservative Partei, die im Wesentlichen aus der ehemals streng konservativen Partei hervorgegangen ist und die derzeit zusammen zwei Drittel der Wähler repräsentieren. Was also liegt näher, als eine konservative Koalition zu verhindern? Keine Brandmauer steht hingegen zwischen der ehemals konservativen Partei und den Kommunisten, da sich beide beim Durchregieren auskennen und auf der Suche nach dem Volkswohl viel Gemeinsames entdeckt haben.

Ortskräfte sind Personen, von denen angenommen wird, sie kämen vom Hindukusch, hätten deutschen Soldaten geholfen, würden von Taliban mit dem Tode bedroht, seien dann mit Hilfe der deutschen Außenministerin ins sichere Nachbarland Deutschland geflohen und müssten nun ab und zu für ein paar Wochen in die Heimat zurückfliegen, um nachzufragen, ob da unten alles noch beim Alten sei. Ursprünglich umfassten die bei der Bundeswehr gelisteten Ortskräfte rund 400 Personen; inzwischen zählen alle als Ortskraft, die irgendwie mal vor Ort oder in der Nähe waren und ohne Bürgergeld auskommen mussten.

Tennissocken und Highheels

Von unabhängigem Journalismus spricht man, wenn der von Bill Gates maßgeblich finanzierte “Spiegel” die Affenpocken ausruft, Donald Trump, Marine LePen und Björn Höcke wöchentlich neu als Faschisten mit Massenvernichtungsplänen enttarnt oder die Ippen Media GmbH einen Leitartikel dem besonderen Wohlgefühl Tennissocken tragender Männern in Highheels widmet.

Opposition heißen in Deutschland Personen und Organisationen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Zu dieser Grundordnung des Guten und Richtigen gehören vor allem Parteien, die nicht zur Opposition gehören und deswegen abwechselnd exrem erfolgreiche Regierungen bilden können. Zum undemokratischen Sektor zählen zum Beispiel Adolf Hitler, Ulrike Meinhof, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen, die zweitstärkste Partei Deutschlands oder auch der größte Teil der Ostdeutschen. Das Leben der Anderen wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Verfassungsschutz selbst ist eine unabhängige demokratische Behörde, die dem ebenfalls demokratischen Innenministerium unterstellt ist.

Gestern komisch, heute fortschrittlich

Die Erderwärmung lässt sich nachweisen, wenn man die auf dunklen Motorhauben, in flachen Badegewässern und in Grillstationen gemessenen Durchschnittstemperaturen der letzten einhunderttausend Jahre grafisch darstellt. Daten zum stetig ansteigenden Meeresspiegel, versinkenden Städten, wechselhaftem Wetter und sterbenden Eisbären wiederum finden sich im staatlichen Bildungs- und Gebührenfunk. Den dort gezeichneten, alternativlos wissenschaftlichen Konsens nennt man globale Klimakatastrophe.

Inklusion ist, wenn eine bei Frauenweltmeisterschaften als Mann gesperrte Person mit Hodenschutz trainiert, um dann wenigstens bei den Olympischen Spielen Teilnehmerinnen ohne Hoden so richtig blutig hauen zu können. Der Paralympische Geist zeigt sich wiederum, wenn ein zweifacher Vater mit schlechtem cw-Wert und Lidstrich in Paris blinden Frauen davon rennt. Leute, die beides unfair finden, wie zum Beispiel die binäre Boxerin Halmich, nennt man Rechtsextremisten.

Queer ist, wenn Feministinnen, Homosexuelle und Transgender-Personen für die fortgesetzte bedingungslose Einwanderung von homophoben Patriarchen demonstrieren. Queer hieß früher “komisch”, bedeutet aber heute “fortschrittlich”. Querdenker heißen Personen, die das unlogisch finden; denn Querdenken ist rückschrittlich. Vereinfacht kann man sagen: Alles besonders Komische ist schon deshalb fortschrittlich, weil es sich gut verkaufen lässt. Am allerbesten verkauft sich natürlich das Krasseste aus dem Paradoxen.