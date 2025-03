Deutsche an die Front: So wird die Umvolkung gelingen!

Wir haben den Grünen so viel zu verdanken: Neben genialen Ideen technischer und frühsexueller Natur und parasitären, bequem in der Steuerhängematte liegenden ideologischen Besserwisservereinigungen (Pro-Government-Organisationen, einstmals Non-Government-Organisationen) schenkten uns die Grünen bislang auch zwei Außenministrierende der Extraklasse. Da war zum einen der schildkrötenköpfige Frauenheld mit Frankfurter Sponti-Steineschmeißerhintergrund, der mal übergewichtig war und dann wieder, bedingt durch intensives Joggen, ein Antlitz in die Kamera hielt, das dem des Waffenhändler Jeebs aus “Man in Black I” nicht unähnlich war. Und aktuell haben wir das verbale Sprungtuch-Kuriosum der feministischen Extraklasse. Beide haben Deutschland, wie zugedacht, beträchtlich großen Schaden zugefügt.

Gerade hat sich der Schildkrötenmann wieder zu Wort gemeldet. In einem Interview mit dem Globalisten-Schmirgelpapier “Stern” hat er Großes zu verkünden: “Es werden harte Jahre”, doziert er da. “Die Wehrpflicht muss wieder eingeführt werden. Für beide Geschlechter. Ohne diesen Schritt werden wir beim Schutz Europas nicht vorankommen”, klärt er uns kleine Dummerchen auf, und fährt fort: “Grundsätzlich bin ich der Meinung: Wenn Europa gefragt ist, sind auch wir gefragt. Das große Deutschland ist unverzichtbar für einen Sicherheitsbeitrag.” So etwas ist als “Klartext” bekannt und in diesen Tagen nichts Ungewöhnliches für ein Mitglied der olivgrünen Kriegstreiberpartei.

Deutsche kämpfen, die Fachkräfte bleiben hier

Er ist nicht der Einzige, der so denkt. Dank ihres enormen Weitblicks hat auch die Mutter aller Betonfrisuren, die nährende EU-Amme und Schutzpatronin der Beratungsfirmen und pharmakologischen Bratwurstherstellern aller Art, schon vor Jahren für Kampfpanzer mit Sonderausstattung für schwangere Frauen gesorgt. Jetzt ist es also so weit: Junge deutsche Frauen und Männer sollen für die Globalisten in den Krieg ziehen, um das Mafia-Kernland Kokaine als Geldwäsche-, Organhandel und Kinderhandelparadies zu erhalten. So wie gerade eine ganze Generation junger Ukrainer ausradiert wurde (sofern sie nicht im deutschen Bürgergeld Pina Colada schlürfen), sollen jetzt auch die jungen Deutschen am Dnjepr verbluten so wie einst ihre Großväter. Das sind wir “unseren Werten“ schuldig.

Wichtig dabei: Natürlich werden die Millionen von jungen und gesunden Messerfuchtlern der westasiatischen und zentralasiatischen Machetenkulturen nicht zum Kämpfen an die Front verfrachtet werden! Sie werden in Deutschland gebraucht, um weiter die Fußgängerzonen unsicher zu machen, für ein Kalifat Deutschland zu demonstrieren, spezielle Gewürze und Pülverchen zu verkaufen und weiblich gelesene Indigene zu besamen, auf dass das Siedlungsgebiet – so behaupten es Rechtsextreme – mit noch mehr unterbelichteten Mokka-Paschas gefüllt werde.

Keine Zeit für Nachwuchs

Erfreulicherweise hätte eine allgemeine Wehrpflicht für Almänner und Alfrauen noch einen positiven Effekt auf die demographische Entwicklung der Biodeutschen: Während sich der eine oder andere vorhautlose Teppichküsser der Turmbrüllerfraktion tagsüber gemütlich ausruhen kann, um am Abend vor der Disko, im Park seiner Wahl oder im nächstgelegenen Dixie-Klo sein Bestes bei der Bestäubung einer eher unwilligen deutschen Blume zu geben, müssen Finn-Thomas, Malte-Björn, Emily und Sabine im Job tüchtig aufs Gaspedal drücken, um über die Runden zu kommen.

Nach dem Willen der RRP (Regierenden Roten Pest) einschließlich der Scheinkonservativen sollen sie fortan dann auch noch am Wochenende bei Wehrübungen Kampfbereitschaft erwerben und körperliche Ertüchtigung betreiben. Da bleibt für Kinder natürlich nicht viel Zeit. Wer die einleitenden Szenen des Films Idiocracy kennt, versteht, was die Bevölkerungsplaner mit den in Mitteleuropa lebenden Menschen so vorhaben.

Die Lösung: Wehrdienstverweigerer an die Front!

Herr Schildkrötenkopf hat nach eigenem Bekunden den Kriegsdienst verweigert. Ob er daher Ersatzdienst geleistet hat oder in einem Altenheim, Krankenhaus, Hospiz oder einer ähnlichen Einrichtung Sozialdienst verrichtete, lässt sich heute leider nicht mehr klären, denn sein Lebenslauf ist möglicherweise ebenso konvergierend-phantasievoll frisiert wie bei Heizungsventilator Robbie und der Queen of gefanzerte Paarzeuge. Die Lösung aller personellen Probleme der Tuntenwehr besteht daher offensichtlich darin, alle grünen, roten und tarnroten Drückeberger zuerst an die Front in der Ostkokaine zu schicken.

Ob Berufspolitiker, irgendwas mit Medien oder Sozialschwafler: All diese ehemaligen Kriegsgegner und heutigen Kriegstreiber dürfen ihrer jetzigen Überzeugung fortan wehrhaft Ausdruck verleihen – frei nach dem leider zu früh verstorbenen begnadeten Kabarettisten Wolfgang Neuss: “Können wir nicht eine Wehrpflicht einführen für die Leute die sie fordern?” Zudem sind Darkrooms billiger als Kampffahrzeuge, und queere Soldatendingsbumse entfalten obendrein ganz von alleine ein erhebliches Abschreckungspotential. Und um die Umvolkung geschmackvoll abzurunden, erwägen die Kriegsfreunde der SED 2.0 noch eine weitere Strategie: Wehrpflicht auch für Rentner, zwecks sozialverträglichem Frühableben von Rentenempfängern (dabei gilt: Bitte auch die CDU-wählenden Rentner nicht vergessen)! Dieser Schritt entlastet die öffentlichen Kassen und verheißt noch mehr Geld und Wohnraum für die neuen Herren im Land. Kalifat Deutschland, wir kommen… langsam, aber gewaltig!