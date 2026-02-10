Deutsche Bahn verhöhnt die eigene Kundschaft mit “selbstironischen“ Werbeclips – für über 7 Millionen Euro

Die einst weltweit für ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gerühmte und beneidete Deutsche Bahn ist nur ein lachhafter Schatten ihrer selbst – so inzwischen ganz Deutschland. Heute ist der Staatskonzern für seine Unpünktlichkeit und die maroden Züge ebenso berüchtigt, wie er einst für das Gegenteil berühmt war. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen schon allein deshalb ungern mit der Bahn fahren, weil sie damit rechnen müssen, als Resultat der kulturellen Totalbereicherung durch Massenmigration ein Messer zwischen die Rippen gejagt zu bekommen oder zumindest von männlichen Zuwanderern aus dem Orient belästigt zu werden. Und wie bei all den anderen zahllosen Missständen in Deutschland, bemüht man sich auch hier nicht etwa darum, diese zu beenden oder auch nur zu mildern – sondern investiert lieber in Propaganda, um sie schönzulügen.

So hielt es die Deutsche Bahn für eine gute Idee, sieben Kurzfilme mit Anke Engelke unter dem erbarmungswürdig-strunzdämlichen Titel „Boah, Bahn“ in Auftrag zu geben, in denen Engelke als “Zugchefin Tina” auftritt, die mit mittlerweile alltäglichen und typischen Bahn-Problemen wie Verspätungen, Internetausfall, nicht funktionierenden Toiletten und so weiter konfrontiert wird, aber alles doch irgendwie mit Humor nimmt. Mehr als sieben Millionen Euro wurden dafür verbraten – was Andreas Roßkopf, den Chef der Bundespolizisten in der Gewerkschaft der Polizei, zu der wütenden Kritik veranlasste, es sei „unfassbar, wofür bei der Bahn Geld da war und ist – angefangen bei Boni bis hin zu den enormen Geldern für die sieben Imagefilme, die am Zustand der Bahn nichts geändert haben. Das Geld wäre für Infrastruktur und Sicherheit besser angelegt“. In der Tat; tatsächlich hatte Bahn-Vorstand Michael Peterson die Engelke-Filme im vergangenen Oktober als „humorvolle Liebeserklärung an die Mitarbeitenden“ der Bahn gelobt – nach der Galgenhumor-Devise “die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst”. Martin Burkert, der Vorsitzende der Bahngewerkschaft EVG, stellte zu Recht die Frage in den Raum, ob nicht “die Sanierung aller Pausenräume oder eine flächendeckende Ausstattung mit Bodycams die bessere Liebeserklärung gewesen wäre“. Und Sebastian Fiedler, der innenpolitische Sprecher der SPD, kritisierte: „Angesichts der eklatanten Sicherheitsmängel bei der Deutschen Bahn ist es ein Skandal, dass der Vorstand so viele Millionen Euro für lustige Werbeclips ausgibt. Für dieses Geld hätten mindestens 100 zusätzliche Sicherheitskräfte ein Jahr lang bezahlt werden können.“

Nachspiel im Innen- und Verkehrsausschuss

Das Thema werde im Innen- und Verkehrsausschuss des Bundestags ein Nachspiel haben, kündigte er an. Zuvor hatten Verkehrsministerium und Bahn mit allen Mitteln versucht, die Kosten für die Filme geheimzuhalten. Als ein Linken-Abgeordneter im Dezember in der Fragestunde des Bundestages vom Verkehrsministerium wissen wollte, wie hoch diese lagen, antwortete CSU-Staatssekretär Ulrich Lange ironiefrei und mit vollem Ernst: „Die Offenlegung der Information kann wirtschaftliche und finanzielle Nachteile für die DB AG zur Folge haben!“ Die Informationen wurden daraufhin tatsächlich in der Geheimschutzstelle des Parlaments hinterlegt, wodurch es Abgeordneten verboten war, über die Summe zu sprechen, nachdem sie das Schriftstück eingesehen hatten. Die Kosten für Imagefilme der Bahn wurden damit buchstäblich zum Staatsgeheimnis gemacht.

Eine geplante zweite Staffel wurde von der neuen Bahn-Chefin Evelyn Palla gestoppt. „Eine Fortsetzung der Kampagne passt nicht in die Zeit“, erklärte ein Sprecher; das tat sie bei ihrem Start vor fünf Monaten allerdings auch schon nicht. Ehrlicher wäre die Feststellung, dass dieser ganze unfähige Staatskonzern in seiner derzeitigen Aufstellung nicht in die Zeit passt; eigentlich führen Privatisierungen zu mehr Leistung und Innovation, doch heute läuft bei der Bahn alles schlechter als einst, als sie noch ein beamtengeführter Staatsinstitution war. Als 100-prozentige Staatstochter schlägt die ganze Unfähigkeit des politischen Systems voll auf die DB durch, was sich auch an solchen Kapriolen wie dieser Werbekampagne zeigt, die mit dem eigenen Totalversagen auch noch kokettiert. Dieser Vorfall ist typisch für die Bahn und dieses Land: Während der Konzern zu Recht in der Dauerkritik steht, findet man nichts dabei, über sieben Millionen Euro zu verschwenden, nur um Kurzfilme zu drehen, in denen man sich über den desolaten Zustand des eigenen Ladens amüsiert – und stuft die Kosten dann auch noch als streng geheim ein. Es ist die mittlerweile auf allen Ebenen zu beobachtende Mischung aus Unfähigkeit und Dummdreistigkeit, die nicht nur die Geduld der Fahrgäste der Bahn an ihr Ende bringt.