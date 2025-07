Deutsche Bahn, vormals Reichsbahn: Die Banalität der Dummheit

Angesichts des Zustands der Deutschen Bahn, vormals Reichsbahn, scheint es unvorstellbar, dass die millionenfache Deportation vor Jahrzehnten überhaupt geschehen konnte. Andererseits bekommt man im Jahr 2025 eine Ahnung davon, wenn man eine Regionalbahn seiner Wahl nutzt, wie der Service damals wohl gewesen sein könnte: Überfüllte Züge, entsetzlich arrogantes Personal, natürlich keine Klimaanlage – all das vereint sich mit Passanten, die dem Adjektiv „geisteskrank“ eine völlig neue Bedeutung verleihen.

Als dieser Autor das “Abenteuer öffentlicher Nahverkehr“ auf sich nahm – weniger auf den Spuren seiner Vorfahren, sondern eher, um freiwillig von A nach B zu kommen, in diesem Fall: von Würzburg nach Frankfurt –, war eines klar: Es wird übel ausgehen. Der Zug war nicht voll, er war randvoll. Doch einen Platz bekam er dann doch; es handelte sich um einen der berüchtigten Klappsitze. Neben ihm: vier andere Menschen. Zwei junge Ladys unterhielten sich feurig-fröhlich über neue, moderne Formen von Feminismus, woraufhin sich der Autor entschied, lieber frauenfeindlichen Rap über seine Kopfhörer zu konsumieren.

Der Geist von 33

Natürlich hatte der Zug mit einer veritablen Verspätung zu kämpfen, als sich die Türen der ehemaligen Reichsbahn für eine Dame öffneten, die im weiteren Verlauf „Knitterhilde“ genannt werden soll. Baujahr: gefühlt 1933 – also so ähnlich wie der Geist, der durch die Eisenbahn zog. Mit dabei: ein Fahrrad mit Elektromotor. Knitterhilde suchte das Gespräch mit den zwei modernen Feministinnen und mir. Wir sollten gefälligst aufstehen, da ihr Drahtesel mehr wert sei als der Platz, auf dem wir saßen. Nachdem ich ihre Ansprache zunächst gar nicht wahrnahm – ich hatte ja frauenfeindlichen Rap im Ohr –, bemerkte ich: Sie meinte auch mich.

Angesichts der Tatsache der freiwillig gewählten Deportation war eines klar: Knitterhilde wollte ihr elektronisches Fahrrad dort abstellen, weil dies so wohl in den AGB der Bahn steht. Die Klappsitze sind nur so lange für Menschen vorgesehen, bis ein randlos verblödeter Ghul mit ihrem Drahtesel kommt. Nachdem ich anregte, sie habe doch einen Motor – wozu müsse sie überhaupt Zug fahren? – und ihr den Hinweis gab, doch an der Tour de France teilzunehmen, wo sie 200 Kilometer und mehr am Tag fahren, nämlich ohne Zug, wurde sie unleidig und wollte sich an den Schaffner wenden. In meiner unendlichen Güte kam ich ihr zuvor und machte für Frau Fahrradhitler den Weg frei. Der Zug war immer noch randvoll, doch Knitterhilde nutzte den fünften Platz – nachdem ihr Vehikel vier bereits versperrt hatte –, um sich selbst hinzusetzen.

Rechtspositivismus als Goldstandard der Nazis

Ich nahm dieses traumatische, weil reichlich degenerierte Erlebnis anschließend zum Anlass, darüber auf X zu posten. Daraufhin schrieben mir viele Leute: Das wären nun mal die Regeln! Wissen Sie was? Nach solchen Regeln konnten Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, übrigens auch Treblinka, Hohenschönhausen und das “gelbe Elend” Bautzen funktionieren. Halten sich alle an dumme Regeln, so ist die Chance hoch, dass dumme Dinge geschehen. Knitterhilde ist dabei nur ein Symptom eines geisteskranken Landes, das sich längst aufgegeben hat, aber in seiner völligen Erschöpfung jede Regel befolgt.

Es ist der uralte Konflikt der Rechtsphilosophie zwischen Rechtspositivismus und Naturrecht: Ist es wirklich das Maß aller Dinge, zu glauben, dass ein vom Menschen aufgeschriebenes Gesetz der Goldstandard des Zusammenlebens sei? Oder gibt es etwa Höheres – sei es Gott, die Vernunft oder eine Leitidee wie die Aufklärung –, das mehr wiegt als das bloße menschliche Wort? Doch dieser Diskussion verweigerte sich Knitterhilde. Sie fuhr exakt vier Stationen. Die hätte sie auch mit ihrem elektronischen Fahrrad schaffen können.

Dieses Volk versagt mal wieder

Hessen hatte Breitenau. Oberbayern: Dachau. Thüringen: Buchenwald. Bei all den Schreckenslagern, die heute Museen sind – damit sich die Welt tote Opfer der Nazis anschauen kann, um anschließend mit schlechter Laune und einem schlechten Gefühl nach Hause zu fahren –, bleibt eines klar: Die Nazis waren keine Aliens, die Deutschland via Raumschiff gekapert haben. Es waren seelenlose Deutsche, die das schlimmste menschliche Verbrechen, seit es Menschen gibt, möglich gemacht haben. Weil sie Regeln befolgt haben. Sie haben Arendts „Banalität des Bösen“ durchgespielt. Sie sind banal, weil sie böse sind. Manche Exemplare finden sich – leider nicht im hübschen Frankfurter Zoo ausgestellt – auch heute noch in Deutschland. Sie fahren Zug und spielen in ihrer Herrenreiter-Attitüde die blutige Realität ihrer Vorfahren nach. Indem sie Regeln einhalten. Einfach, weil es Regeln sind, die irgendwer einmal aufgestellt hat.

Angesichts des vermaledeiten Zustands dieses deutschen Volkes ist es kein Wunder, dass die Farbe Braun zu Grün wurde. Und damit meine ich – neben der farbengleichen Partei – auch jene Beamten, die das Gewaltmonopol innehaben und sich wie SS-Schergen aufspielen, prügeln und Menschen drangsalieren.

So gesehen wäre es besser gewesen, wenn die Reichsbahn – die heute Deutsche Bahn heißt – zur Zeit der Deportationen bereits in jenem maroden und dysfunktionalen Zustand gewesen wäre, in dem sie sich heute befindet. Dann wären Millionen Menschen das Schlimmste erspart geblieben. Der beste Staat bleibt ein kaputter Staat – denn dieser kann nichts Schlimmes anrichten.

Renitente Radler

Zwei Tage später fuhr dieser Autor übrigens erneut mit der Bahn von Würzburg nach Frankfurt. Der Zug war wieder randvoll. Doch diesmal kam es anders: Ein überraschend aufmerksamer, wunderschön schlecht gelaunter Schaffner – also gar nicht unerheblich oder ignorant – warf die “renitenten Radler” (sein Zitat) kurzerhand raus, noch bevor die Bundespolizei anrücken musste. Diese KZ-Fahrradfahrer spüren nichts mehr, also muss man sie Dinge spüren lassen. Das ist die geistig-moralische Arithmetik derer, die Hannah Arendt gemeint hat.

Denn wenn niemand mehr Regeln hinterfragt, wenn jede Knitterhilde ihren Platz bekommt, wenn jede Vorschrift zur Religion wird: Dann ist nicht nur der Zug verloren, sondern die Gesellschaft. Dann wird aus Hannah Arendts Banalität des Bösen nicht nur Realität – dann wird sie zur Banalität der Dummheit: der stumpfsinnige Gehorsam gegenüber allem, was irgendwann irgendwo einmal festgelegt wurde. Und so schließt sich der Kreis: Angesichts des heutigen Zustands der Bahn erscheint es unvorstellbar, dass sie einst effizient genug war, Millionen Menschen in den Tod zu bringen. Doch genau diese Absurdität ist es, die einem im Jahr 2025 in jeder Regionalbahn schmerzhaft bewusst wird: Dass ein Volk, das blind Regeln befolgt, am Ende nicht nur Bahnhöfe verliert – sondern seine Menschlichkeit. Und damit seine Identität.