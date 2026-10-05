Deutsche Depression: Die große Sinnlosigkeit erfasst das ganze Land

Eines vorweg: die Deutschen in ihrer Zerissenheit, welche historisch bedingt ist und bereits seit der Wiedervereinigung, insbesondere jedoch seit dem rechtlosen Treiben der Ostzonenhexe Merkel ab 2105 dank einer konfusen und bizarren Migration weiterhin auf traurige Höhepunkte zutreibt, senden schon lange aus den Tiefen der Gruppensphäre heraus Signale, die an die Symptome eines manisch-depressiven Krankheitsbildes erinnern. Selbige werden gemeinhin trefflich als ein Gemütszustand in ständiger labiler Schwebe zwischen „himmelhoch jauchzend“ und „zu Tode betrübt“ beschrieben. Wir jubeln bei der Eröffnung von Wein- und Oktoberfesten und auch wenn die deutsche Fußball/DFB-Internationalmannschat ausnahmsweise mal das gegnerische Tor trifft und delektieren uns an den letzten residualen Zuckungen eines einstigen Nationalgefühls – aber diesen episodischen Momenten steht überall im Land und die meiste Zeit eine Gesellschaft gegenüber, die nervös, gestresst, gereizt, oft lustlos, in innerer oder äußerer Aggression vegetiert und sich mühsam-lethargisch dahinschleppt, völlig resigniert ist angesichts des Schicksals, in das sie sich in ewiger deutscher Obrigkeitsstarre begeben hat und die jegliche Hoffnung auf einen positiven Wandel, ein jemals noch gemeinschaftlich-verbindendes Gefühl und positives Klima aufgegeben hat (so einer mutmachenden, konstruktive Aufbruchstimmung erst gar nicht mehr zu reden!).

Für wohlstandslinke, grünwoke, akademische Besserverdiener- und Beamtenmilieus ebenso wie für die Anhänger eines heraufziehenden Alman-Kalifats mag all das zwar nicht gelten, die in grimmiger Erwartung der Zerschlagung des funktionierenden, zivilisierten und weltweit respektierten bürgerlichen Vernunftstaats Bundesrepublik Deutschland den großen Zusammenbruch und die finale Verwirklichung des Mantras “Nie wieder Deutschland“ gar nicht abwarten können oder die endgültige Selbstunterwerfung von Gutmenschen-Schland unter die Scharia herbeisehnen.

Wahrnehmung einer kollektiven Frustration

Doch im Rest der noch als „normal“ kennzeichenbaren, demographisch in Restlaufzeit befindlichen Altbevölkerung ist der Trübsinn die alles dominierende Stimmungslage: nur selten überträgt sich diese noch auf die jüngere Generation Deutscher, die bereits als Minderheit in diesem Land leben wird (wobei die allerjüngsten gar nichts anderes mehr kennen als den derzeitigen desolaten Bereicherungszustand und daher auch keinen Vergleich und somit keine Verlusterfahrungen haben). Erhebt man sich jedoch aus den Niederungen der zumeist entweder vergeblichen Debatten oder nostalgischen Rückbesinnungen der Gespräche im Freundes- und Bekanntenkreis, entsagt den übellaunigen Kommentaren in den Foren des Internets und blickt stattdessen so über das gesamte Land, dann wird schnell und recht erschreckend deutlich, dass man mit dieser Wahrnehmung einer kollektiven Frustration keiner subjektiven oder rein Mutmaßung aufsitzt, sondern es sich tatsächlich um eine düstere Realität handelt, die sich hier abzeichnet und zunehmend konkretisiert.

„Fast zehn Millionen Deutsche haben Depressionen“, meldete die “Tagesschau“ – freilich ohne Reflexionen über die wahren Ursachen – bereits 2024. Seither hat sich dieser angesichts der Gesamtentwicklung beinahe unumstößliche, mehr als rein statistische Zustand progressiv und dynamisch verfestigt: Psychiater haben mehr als halbjährige Wartelisten für Patienten, die bei der seelischen Schieflage Hilfe benötigen; Jugendpsychiater in Städten und an größeren Orten klagen, dass in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld hunderte, wenn nicht tausende Jugendliche dringend psychiatrische Behandlung benötigen würden, während die Arztpraxen voll und die Wartelisten überfüllt seien.

Psychische Gesundheit – eine Riesennachfrage

Dicht dran am Geschehen ist auch die medizinisch-soziale Fachpresse, die mitunter Erstaunliches reflektiert: Wer etwa die Publikationen von Reha- und Sozialverbänden betrachtet, dem springen schnell die dominierenden Themen ins Auge: Angst, Einsamkeit, Überforderung, Stress. Und schaut man jenseits des allgemein schwer kriselnden Printmedienmarkts unter dem Begriff „medizinische Fachpresse“ mal im Netz nach, was es da sonst noch so an Fachpublikationen zum Thema psychischer Erkrankungen, Gesundheitsdefizite und Depression so gibt, kommt man aus dem Staunen nicht heraus: Millionen (!) Leser und hohe Druckauflagen sichern längst Existenz und Fortbestand ganzer konventioneller Druckereien, wo der Mainstream mit „Focus“, „Stern“ und „Spiegel“ massiv schwindet. Allein die landesweit bekannte „Apotheken-Umschau“ des Wort & Bild Verlages hat eine Auflage in Höhe von 16,93 Millionen Lesern – und all das kündet von einem Land, welches sich zunehmend für Gesundheit, Gesundung und Heilung interessiert, weil es sich eher als krank, schwächlich, weniger belastbar und irgendwie massenweise anders als kerngesund, vital oder leistungsstark fühlt.

„Die Zahl der an Depressionen leidenden Menschen in Deutschland ist laut AOK 2022 auf rund 9,5 Millionen gestiegen – die Zahl war noch nie so hoch. Das hängt auch immer noch mit der Corona-Pandemie zusammen“, so ebenfalls die “Tagesschau“. Wie das wohl kommt? Nun, das noch immer nicht umfassend aufgeklärte Corona-Polit-Verbrechen hat als pseudomoralischer Keulenhieb bis heute seine Spuren hinterlassen und zur kollektiven Demütigung der Bevölkerung ungesund beigetragen – und es hat mutmaßlich unermesslich riesigen psychosozialen Schaden hinterlassen. Doch die unseriösen Kartellparteien planen und begehen aber diesbezüglich lieber neue politische „Verbrechen“ als ihre alten aufzuklären; wen wundert’s?! Der Trend ist unheilvoll und untermauert die These von einer großen Depression: „Rund 9,5 Millionen Menschen in Deutschland waren im Jahr 2022 laut dem von der Krankenkasse AOK erstellten „Gesundheitsatlas Deutschland“ von Depressionen betroffen. Im Verlauf der vergangenen fünf Jahre sei die Häufigkeit von Depressionen kontinuierlich angestiegen, teilte das Wissenschaftliche Institut der AOK (Wido) mit.“ (ebenda)

Bequeme Vermutung

Die nach Corona bequeme Vermutung, dies seien allein Spätfolgen der “Pandemie”, kann all dies aber nicht schlüssig erklären. Eine Rückschau allein nur auf das Jahr 2024 (welches hierbei als beliebige Zeitmarke in dieser mutmaßlich letzten Epoche jenes Deutschlands, wie man es einst kannte, gelten mag): Kanzler Scholz sprach da von “sittlicher Reife”, die Bundesratspräsidentin über die “innere Einheit” und ein Linken-Politiker über “Eitelkeit”: Diese Aussagen fielen in Momenten, die das politische Jahr prägten. Übers Jahr 2024 gesehen fallen viele Sätze, die mehr oder weniger in Erinnerung bleiben könnten. Nachfolgend elf Zitate darüber, was die deutsche Politik in diesem Jahr umtrieb:

“Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben.” (Bundeskanzler Olaf Scholz am 13. März 2024 in der Regierungsbefragung im Bundestag über sein Nein zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine);

”Wir wollen Deutschland wieder in Ordnung bringen. Wir wollen den Ampel-Schaden reparieren. (…) Wir rocken das gemeinsam.” (CSU-Chef Markus Söder am 17. September 2024 in Berlin bei der Pressekonferenz zur Kür von CDU-Chef Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten der Union);

”Freiheit ist nicht nur: Ich fühle mich glücklich, sondern: Ich bin verantwortlich – und das überfordert viele Menschen.” (Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck am 22. September 2024 in der ARD-Talksendung “Caren Miosga“ angesichts der damaligen Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland);

”Wir Ostdeutschen haben mehr in die Einheit eingebracht als Rotkäppchen-Sekt und das Ampelmännchen.” (Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, am 3. Oktober 2024 in ihrer Rede beim Festakt am Tag der Deutschen Einheit in Schwerin);

”Wir Ostdeutschen haben mehr in die Einheit eingebracht als Rotkäppchen-Sekt und das Ampelmännchen.” (Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, am 3. Oktober 2024 in ihrer Rede beim Festakt am Tag der Deutschen Einheit in Schwerin); “Es scheint so zu sein, dass es wiederum, wie schon so oft in der Geschichte, Sozialdemokraten waren, die Extremisten auf ihrem Weg zur Macht gestoppt haben.” (Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke am 22. September 2024 in Potsdam zum Sieg seiner Partei bei der Landtagswahl vor der AfD, die in Umfragen lange vor der SPD gelegen hatte);

“In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife.” (Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, am 16. Dezember 2024 im Bundestag in seiner Erklärung zu der von ihm gestellten Vertrauensfrage);

“Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Es gibt keine Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit.“ ( Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, am 6. November zur Entlassung von Finanzminister Christian Lindner, FDP, und zum Scheitern der Ampel-Koalition);

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Als Great Depression, die Große Depression, bezeichnet man die schwere Wirtschaftskrise in den USA, die am 24. Oktober 1929 mit dem „Schwarzen Donnerstag“ begann und die 1930er Jahre dominierte. Sie war Teil respektive Ursprung der Weltwirtschaftskrise; im Englischen wird der Begriff auch synonym dafür verwendet. Die heutige Depression in Deutschland ist auch, aber nicht nur wirtschaftlicher Natur. Sie ist auch eine Folge der hoffnungslosen politischen Agonie, des Heimatverlustes und der Einsicht, dass politische Verantwortung und Handlungsfähigkeit bei den Regierenden nicht mehr gegeben sind. Wie und ob wir da nochmals rausfinden…?