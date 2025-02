Deutsche Depressionen: Kommt jetzt die Willy-Brandt-Mauer?

Deutschland ist ein ewig notleidender Patient. Manisch-depressiv schlafwandelt dieser Pflegefall mitten in Europa durch die derzeit extrem unruhige, instabile Weltlage. Erste Reaktionen auf die vorgestrige “crazy german election” lassen hierzulande quer durchs Land befürchten, dass die Diagnose eines toxisch-politischen Heulsusen-Syndroms – im klinischen Sinne einer hysterischen Depression – beunruhigend real ist. Indizien: Passive Resonanz, verhaltensgestörte Abwehrreflexe, monotone Gleichgültigkeit. Deutsche Mädchen und Frauen werden seit Monaten, wenn nicht Jahren, vieltausendfach von Zugewanderten vergewaltigt – und wo sind die deutschen Männer?!?? Gibt es überhaupt noch welche mit Armen, Beinen und Fäusten zum Zu- und Zurückschlagen? Warum verteidigt niemand (!) die angegriffenen Frauen, ebenso wenig wie nicht minder zu Opfern gemachte Kinder oder hilflose angegriffene Alte?

Hat denn wirklich keiner was gesehen, war wirklich kein Lehrer auf dem Pausenhof, als die “Mihigru”-Cliquen Mitschüler drangsalierten, bespuckten, zusammenschlugen? Sind die Autoritären feige, selbst depressionskrank – oder beides? Auf Märkten und in Fußgängerzonen werden da Menschen abgestochen, randalieren afrikanische, syrische oder afghanische “Einzelfälle” in unseren Städten oder terrorisieren öffentliche Bussen und Bahnen – und was geschieht unmittelbar drumherum? Nichts. Bestenfalls betretenes Heulen. Eine offenbar mental halbtote Bevölkerung scheint inzwischen wehrlos, regungslos, feige. Das Maulheldentum der “Mutbürger” und “Couragierten” ist mutlos und wohnt dem Geschehen in politisch korrekter Schockstarre apathisch bei – mittendrin und doch nicht anwesend. Was zur Hölle ist hier los?

Duckmäuserische Feigheit

Ein Freund von mir lebte bis vor kurzem in Berlin, unweit vom problematischen Migranten- und Clan-Viertel Neukölln, für Deutsche inzwischen eher – jedenfalls abends und nachts – eine No-Go-Area. Darüber berichtete er mir dies: “Wenn ich als Deutscher in Berlin von Türken oder Arabern angegriffen werde, steh ich allein da, Passanten schauen weg und gehen schnell weiter – und ich kann als Bedrohter nur weglaufen, verzweifelt nach der Polizei rufen also hoffen, dass ich das allein überlebe.” Diese duckmäuserische Feigheit der Almans stehe im krassen Gegensatz zu den Verhaltensmustern und sozialen Bindungen beispielsweise der hier längst etablierten türkischen Community, die mit Deutschland meist nur durch den Euro, den seelenlosen Sozialstaat oder den deutschen Billigpass für jedermann in fremdelnder Verbindung stünde: Bei diesen funktionierten tätige “Nächstenhilfe” und Gegenmaßnahmen, wenn einer der ihren in Schwierigkeiten gerät, mit der Präzision eines einstudierten Flashmobs: “Ich hab das hier mehrfach erlebt. Gerät hier ein Deutscher mit einem Türken in einen handfesten Streit. kommen in wenigen Minuten zig Türken aus allen Ecken angerannt und schlagen den Kontrahenten zusammen. Schockierend ist es, wenn hier eine einzelne Polizeistreife vorfährt, einen Türken bei irgendwas erwischt und kontrollieren will – dann läuft über deren Handys ein Notruf an die Community und dann stehen plötzlich fünfzig gewaltbereite Typen um drei Polizisten herum, die dann verängstigt ihre Kollegen um Hilfe rufen.”

Diese “Sieger” würden natürlich dann auch lachen – vor allem über die Deutschen, die in ihrem Depressionskoma wie Zombies durchs eigene Land wackeln, sich einschüchtern und verdrängen lassen und bei alledem schon sehr lange nicht mehr Herr im eigenen Haus sind. By the way: Bundestagswahlen! Geht von deutscher Politik eigentlich auch nur ein einziger fröhlicher, freundlicher, lebensbejahender und optimistischer Impuls aus? Nicht zufällig nennt sich das Bodenpersonal der Grünen-Sekte “Letzte Generation”, womit – allen Ernstes – die Endzeit einer Jugend auf einem sterbenden Planeten gemeint ist. Depression als politische Grundhaltung. “Macht Woke krank?” fragte unlängst ernsthaft eine Zeitschrift und rapportierte, die Praxen der psychiatrischen Dienste seien von der Förde bis zu den Alpen voll mit jungen Leuten.

Hoffnung auf totale Übernahme ins Ich-auflösende Kollektiv

Diese bekämen zunehmend extreme Zukunftsängste, hätten Schwierigkeiten ihr Leben zu organisieren – und auch aus Kostengründen sei die Quote der Heranwachsenden, die weit über Studium und Lehre hinaus noch immer bei ihren Eltern wohnen, in den letzten Jahren stetig angewachsen. Die Angst vorm Abnabeln, die Angst vor der Freiheit und vor Verantwortung. Deshalb wählen plötzlich auch so viele Junge wieder die SED-Mauerschützen-Linkspartei – voller Hoffnung auf totale Übernahme ins Ich-auflösende Kollektiv, für ein Leben in staatlicher Obhut und Vormundschaft! Eine zeitlose deutsche Obsession. Auch Omas sind heute gegen rechtes Klima. Keine Angst mehr im Sozialismus und im Gleichschritt! Deutschland ist wieder durch und durch übellaunig – und diese miese Stimmung vermischt sich mit der gelebten Alltagsfeigheit der geborenen Hasenfüße. Wäre Gruselgrau mit ein paar Blutspritzern aus bereicherten deutschen Fußgängerzonen anstelle von Schwarz-Rot-Gold nicht die treffendere Symbolik als Farben des Landes, das jeden Stolz verloren hat und das sich – egal ob als Musterzahlmeister Europas, als UN-Mitläufer am Hindukusch oder als Siedlungshabitat für jeden Hergelaufenen – mit Wonne selbst “überwinden”, sprich: abschaffen will? Das sich am liebsten in die Ethnien, Völker, Religionen des Orients hinein auflösen möchte?

Grund, depressiv zu sein, gab es immer. In der Tat ist ja spezifisch die deutsche Geschichte eine seit rund 120 Jahren überwiegend recht trotze und traurige Angelegenheit; die Verluste und Rückschläge waren fast ausnahmslos selbstverschuldet. Die beeindruckenden Leistungen von Wiederaufbau, Neubeginn und Überwindung aller Widrigkeiten ebenfalls – doch über die spricht man ungern. Manchmal sind es dann ausgerechnet Lichtgestalten, die alle Pfeile des Grauens auf sich ziehen und daran leiden: so auch ein deutsches politisches Jugendidol namens Willy Brandt, der auch andere Seiten hatte, wie der “Spiegel” 2019 schrieb: “Trotz allen Glanzes und aller Bewunderung blieb er im Grunde ein einsamer, sensibler Mensch, geprägt durch die Erfahrungen des Exils. Wie enge Weggefährten beschrieben, umgab ihn bisweilen eine große Melancholie. Immer wieder versank er in Depressionen, zog sich zurück, lag tagelang im Bett – heute undenkbar. Sein Kanzleramtschef Horst Ehmke holte ihn dann mit einer Flasche Rotwein und dem legendären Spruch zurück: ‚Willy, wir müssen regieren.‘”

Deftiges Wahlschicksal

Das könnten sie auch zu Merz sagen: “Fritze, wir müssen regieren!” Doch als Friedrich Merz gestern in Siegerlaune den Ausdruck “Ramba Zamba”, den alten Spruch für ausgelassenes Feiern, sprachlich ungelenk in ein “wir machen jetzt Rambo Zambo” verstolperte, wurde eines schnell klar: Mit diesem braven Spießer aus dem Sauerland wird nichts lustiger, sondern verklemmter. Das gilt für alles Deutsche: Immer drei Nummern zu klein, stets etwas provinziell und peinlich. So war es und so wird es bleiben. Heute geb‘ ich mir aber mal die Kante und trink‘ drei Eierlikör, ich Draufgänger, ich! Haha. Katzen würden Whiskas wählen, Dackel lieber CDU. Rambo Zambo. Locker und leicht, souverän und selbstbewusst? Das wird nichts hier. Verbissen in immer mehr Richtungen – das ist der Deutsche Bundestag, das ist die hiesige Seele der Neider und Erbsenzähler. Und nun auch noch mit einem Pointenmörder als Kanzelkanzler, der als überwiegend stelziger Redner gilt. Bevor sich nun der Grauschleier des Vergessens auch über diesen Artikel senkt und sich ein Großteil der Deutschen weiter in seinen Nischen besäuft oder sonstwie dem Alltag entflieht, noch kurz zu einem aktuellen Trauerfall. Soeben erschüttert uns ein deftiges Wahlschicksal, lesen Sie selbst:

“Geradezu grantig gibt Robert Habeck sein vorläufiges Aus als Spitzenpolitiker bekannt. Der scheidende Wirtschaftsminister ist entnervt von drei Jahren Ampel und einem enttäuschenden Wahlergebnis. Fehler bei sich selbst sieht er – zumindest öffentlich – nicht.”

Aha. Habeck ist sauer und er sieht neuerdings etwas aufgedunsen aus. Hat er schon Kontakt zur deutschen Säufernische aufgenommen? Motto: Auch ich bin ein frustrierter Deutscher – also bin ich. Spekulatius! Aber lesen wir weiter im “n-tv”-Frustreport: “Soll niemand sagen, Robert Habeck sei kein authentischer Politiker. Klar, auch der Kanzlerkandidat der Grünen beherrscht das Spiel der Inszenierung und der professionellen Fassade. Die Stimmungslage des scheidenden Vize-Kanzlers war in den vergangenen drei Jahren aber dennoch häufig gut ablesbar – an seiner Mimik, an seiner Körperhaltung und zuweilen auch am Ausmaß von Tränensäcken und Stoppelbart. Der bisherige Bundeswirtschaftsminister war oft genervt, müde und gestresst.” Nachts hatte er immer diesen Alptraum: Robert riss und zerrte an einer Ölheizung, der Hausbesitzer versuchte, diese am anderen Ende festzuhalten. “Gib mir deine Heizung, du Nazi!”, brüllte Robert – und wachte dann schweißgebadet auf. Satire off. “Abschied im Groll – Habeck scheitert an Deutschland”, lautet übrigens der Titel des “n-tv”-Abgesangs auf Habeck. Deutsche Leidmedien haben offenbar von bad news auf sad news umgeschaltet. Die Depression geht weiter.