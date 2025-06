Deutsche Doppelmoral und der Iran

“Eskalation! Aggression! Provokation!” rufen die Gegner des israelischen Angriffs auf iranische Atomanlagen. Ihr Argument: Der Iran baue schließlich nun schon seit Jahrzehnten an der “Bombe”, ohne nennenswerte Erfolge erzielt zu haben. Deshalb habe Israel nicht das Recht auf einen Präventivschlag gehabt. Ein bisschen was ist dran: Schon in den Achtzigerjahren fürchtete man, die Mullahs könnten bald über das Höllengerät verfügen, um Israel in eine Glasfläche zu verwandeln. Schließlich wurden sie auch nicht müde, wüste Drohungen gegen den jüdischen Staat auszustoßen. Mit den Jahren gewöhnte sich die Welt daran; Autoren wie Günter Grass warfen Israel vor, dieses sei der tatsächliche Aggressor (dieser Vorwurf nutzt sich offenbar nie ab), und Angela Merkel schätzte die von den Mullahs organisierten Hass-Demos als eine Art antisemitische Folklore ein. Man lehnt sich bequem zurück und verlässt sich darauf, es mit einem noch ewig fortdauernden Hobby-Projekt mittelalterlicher Theokraten zu tun zu haben, dessen Sinn eher darin besteht, sich irgendwie zu beschäftigen. Wie Onkel Klaus, der in seiner Garage schon seit zehn Jahren an einem rostigen Motorrad schraubt, welches er vorm Schrottplatz gerettet hat. “Das wird nie was!”, spottet die Verwandtschaft.

Tatsache aber ist: Iran hat sein Atomprogramm in den letzten Jahren stark vorangetrieben. Eigentlich sollte selbiges mittels internationaler Verträge und Handelssanktionen zu einem zivilen Programm eingehegt werden, um ausgerechnet das mit ölreichste Land der Welt “mit Energie zu versorgen”. 2015 wurde ein entsprechendes Abkommen ausgehandelt, bei dem die deutsche Diplomatin Helga Schmid maßgeblich zum – scheinbaren – Erfolg beitrug. Doch ein anderer Deutscher machte sich prompt daran, diesen Erfolg zu unterwandern: Heiko Maas, der damalige Außenminister. Überhaupt meint es die deutsche Außenpolitik nicht gut mit Helga Schmid: Gerade eben erst schnappte ihr Annalena Baerbock den schon sicher zugesagten Posten als Präsidentin der UN-Generalversammlung vor der Nase weg. Und die deutsche Außenpolitik meinte es damals auch nicht gut mit Israel: Während der Amtszeit des kleinen Ministers (in noch kleineren “Maas”-Anzügen) stimmte Deutschland nicht weniger 16 von 21 UN-Resolutionen gegen den jüdischen Staat zu. Zur “Deeskalation”, wie Maas behauptete.

Schnöde wirtschaftliche Interessen

Es dürfte sich eher um schnöde wirtschaftliche Interessen gehandelt haben, denn auch der Iran ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands, der über diverse Lobby-Organisationen wie etwa den Verein Carpo e.V. Einfluss auf die deutsche Politik nimmt. Nun könnte man argumentieren, Deutschland müsse das pragmatisch betrachten, um seinen Außenhandel nicht zu gefährden; aber seltsamerweise gilt dieser Pragmatismus nie, wenn es um Waren aus Israel geht. Um den Iran trotz anderslautender Verträge weiterhin mit Nukleartechnologie versorgen zu können, gründeten Franzosen, Deutsche und Briten 2019 “INSTEX”, die “Zweckgesellschaft zur Ermöglichung legitimen Handels mit Iran”. Aus rein humanitären Gründen natürlich; wie sollte es anders ein!? Langfristig allerdings, das gab auch das Auswärtige Amt zu, sollte die Gesellschaft jeglichem Handel offenstehen. Ob dabei Zentrifugen zur Urananreicherung als Salatschleudern deklariert wurden, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Seltsam ist dabei nur eins: 2019 galt der deutsche Atomausstieg auch unter der Regierung Merkel als beschlossene Sache. Warum also machte sich Heiko Maas nicht dafür stark, dem Iran Windkraftanlagen zu verkaufen, sondern pries dort den Nutzen ziviler Nukleartechnik? War Maas einfach nur naiv – oder interessierte es ihn nicht, was die Mullahs mit den Einkäufen anstellen würden?

Israel ist so klein, dass man es auf einer Landkarte des Mittelmeerraums mit der Lupe suchen muss. Dennoch werden ihm von seinen Feinden immer wieder Großmachtinteressen unterstellt. Wer mit dem moralischen Zeigefinger darauf zeigen will, hat aber in der Regel keinerlei Probleme, seinen Adressaten zu finden – selbst wenn er glaubt, die Hauptstadt Israels sei Tel Aviv. Auch die “Tagesschau” goss mit ihrer Berichterstattung immer wieder Öl ins Feuer der antiisraelischen Empörung. Das tat sie auch in der letzten Woche, als sie eine Meldung der Hamas ungeprüft weitergab, israelische Soldaten hätten bei einem Verteilungszentrum der neutralen GHF auf Zivilisten geschossen, die dort Lebensmittel abholen wollten. Das war – wie Zeugen anschließend aufdeckten – nicht nur gelogen, sondern das exakte Gegenteil war geschehen: Die Hamas hatte schon in der Vergangenenheit mehrere freiwillige Helfer der GHF erschossen, weil sie diese Organisation als Gefahr für ihr Geschäftsmodell betrachtet, das bekanntlich darin besteht, den notleidenden Menschen in Gaza Lebensmittel zu horrenden Preisen zu verkaufen. Die israelisch-amerikanische GHF hingegen gibt Hilfsgüter kostenlos heraus. Man wollte den Menschen Angst einjagen, damit sie sich dort keine Lebensmittel mehr holen. Das dort im Moment noch herrschende Chaos lieferte die passenden Bilder – und bis in den deutschen Bundestag hinein wurde die Meldung der Staatsfunker, die reine Hamas-Propaganda war, geschluckt. Einige Politiker zogen ihre Brandreden gegen Israel selbst dann noch nicht zurück, als die Lüge längst entlarvt war. Die dabei zur Schau getragene Empörung und Rage lassen auf ein hohes Maß an vorhandenen Ressentiments gegen den jüdischen Staat schließen.

Es geht ums nackte Überleben

Deshalb fallen auch die Reaktionen auf den israelischen Angriff auf den Iran so überengagiert aus: Man gesteht Israel die Wahrung seiner Sicherheitsinteressen nicht zu. Abgesehen davon, wie weit der Bau der Mullah-Bombe denn nun tatsächlich gediehen ist (angesichts der Dauerbeschallung mit Drohungen würde ich mich an Israels Stelle nicht darauf verlassen, dass sie niemals fertig wird)m unterstützt der Iran schließlich auch jegliche Terrorgruppe der Region finanziell oder mit Waffen. Wenn man derart von Stellvertretern seines Feindes in die Zange genommen wird, liegt es nahe, diese Unterstützung ein für alle Mal lahmzulegen. Wie sagte Alexander Gauland in seiner Rede zum Gaza-Konflikt so treffend: Manchmal bleibt einem keine Alternative dazu, auch einmal schuldig zu werden. Vor allem, wenn es um das nackte Überleben geht: Immerhin sind in Israel rund 100.000 Bürger vor den Raketenangriffen dieser Milizen auf der Flucht. Diese fragen auch nicht lange nach, ob der betroffene Israeli nun Jude oder Araber ist. Niemand von all den Moralisten gibt eine Antwort darauf, wie Israel mit dem Problem umgehen soll. Verhandeln? Das wurde alles schon versucht.

Vielleicht sollten sich die Unterstützerstaaten des Iran in der Region einmal folgendes klar machen: Das Gebiet ist winzig klein. Israel ist so groß wie Hessen, der Gaza-Streifen etwa so groß wie Bremen. Wenn die Mullahs einmal die Bombe haben und werfen würden (und ich würde mich auch an ihrer Stelle nicht darauf verlassen, dass sie niemals fertig wird) dann sind auch sie mausetot. Man sollte sich daher gut überlegen, mit wem man sich ins ideologische Bett legt. Warum es auch in Deutschland so viele Politiker gibt, die den Mullahs über den Pragmatismus hinaus immer wieder servil den Rücken decken, sollte man besser nicht fragen. Sind ihnen Theokraten sympathischer als das demokratische Israel? Dann brauchen wir uns allerdings auch über die deutsche Einwanderungspolitik nicht zu wundern.