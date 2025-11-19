Deutsche Interessen: Ostpolitik und Westbindung

Die Geschichte zeigt, daß unser „Volk der guten Nachbarn“ (Willy Brandt) beide politischen Ausrichtungen pflegen muß: Zu Washington die transatlantische Westbindung und zu Moskau eine ausgewogene Ostpolitik. Ein gewiss schwieriges Unterfangen – und dafür braucht es den Mut zu einer Diplomatie, wie sie die Realpolitiker Adenauer, Brandt und Kohl unter Beweis gestellt haben:
- 1955 hat Konrad Adenauer mit seiner Moskaupolitik die Heimkehr der noch lebenden deutschen Kriegsgefangenen – 10 Jahre nach Kriegsende! – erreicht.
- 1970 krönte Willy Brandt seine Entspannungspolitik mit den Verträgen von Moskau und Warschau sowie dem Grundlagenvertrag BRD-DDR.
- 1990 fuhr Helmut Kohl zu Michail Gorbatschow an die Wolga und legte so die Grundlagen zur deutschen Einheit.
Diese drei mutigen Meilensteine deutscher Ostpolitik wurden in Krisenzeiten gesetzt, als die Beziehungen Berlin-Moskau auf einem Tiefpunkt waren.
Es geht nicht um Moral, sondern um Interessen
Auch heute ist das deutsch-russische Verhältnis angespannt, und auch heute bedarf es mutiger Schritte einer Öffnung gegenüber Moskau. Und diese drei Meilensteine folgten dem Diktum von Willy Brandts (ebenfalls sozialdemokratischen) Ostexperten Egon Bahr: „In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“ Hypermoralismus hat in einer pragmatischen Außenpolitik nichts zu tun; hier geht es nicht darum, den mahnenden Zeigefinger zu heben und das Trennende zu betonen, um den anderen zu bekehren, erst recht auch nicht um Ideologie oder mediale Freundlichkeit – sondern immer knallhart um die eigenen Interessen.
So ist es heute wie damals im Interesse von Deutschland als Land in der Mitte Europas, mit allen seinen Nachbarn gute Beziehungen zu pflegen. Willy Brandt fasste dies als Leitlinie, die heute mehr denn je gilt: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“. Die drei Meilensteine Bahrs fußten auf der diplomatischen Leistung, die Ostpolitik nicht zu Lasten der Westbindung zu forcieren – oder andersherum, die transatlantischen Beziehungen mit dem Verhältnis zu Moskau in Einklang zu bringen; ein respektabler Akt von Balance und Fingerspitzengefühl zwischen 1955 und 1990. Auch 2025 wäre Diplomatie gefragt zum Interessenausgleich. Ein konkretes Beispiel: Die USA unter Donald Trump wollen ihr überschüssiges Fracking-Gas per NLG-Verschiffung teuer an Deutschland verkaufen. Auf der anderen Seite ist Putin bereit, umgehend wieder billiges Erdgas über die eine noch intakte Nordstream-Pipeline nach Deutschland zu pumpen.
Drei vergessene Meilensteine der Außenpolitik
Obwohl drei obigen Meilensteine wurden von den einst großen Volksparteien CDU und SPD gesetzt und beachtet wurden, wollen heute weder die Union noch die SPD mehr etwas davon wissen. Beispiele: Heute dominieren gratismutige Sprüche wie „Russland ruinieren“ (Annalena Baerbock, Grüne), „Russland wird immer unser Feind sein“ (Johann Wadephul, CDU) und „Wir müssen den Krieg nach Russland tragen“ (Roderich Kiesewetter, CDU); eine verantwortungslose Kriegsrhetorik, die zu nichts führt. Und die deutsche Friedensbewegung – leider schwach, da mittlerweile in links und rechts gespalten – bleibt ungehört: „Man lügt uns in einen Krieg hinein“, sagt Eugen Drewermann. Das von Peter Brandt initieerte SPD-Manifest zu Friedenssicherung mit seinem 8-Punkte-Programm vom 12. Juni 2025 bleibt belächelte Theorie, und das Buch „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ des SPD-Diplomaten Albrecht Müller wird als zu sehr “antikrieg“ abgelehnt.
Klaus von Dohnanyi (97), der letzte noch lebende Entspannungspolitiker der SPD, formuliert in seinem Buch „Nationale Interessen“ die deutliche Aufforderung: „Je gefährlicher ein Nachbar ist, desto mehr muss man sich mit ihm beschäftigen und mit ihm reden.“ All dies interessiert aber weder die Klingbeil-SPD noch die Merz-CDU; sehr wohl hingegen die AfD.
In dieser von Bequemlichkeit, Trägheit und Unvermögen geprägten Zeit scheint aktive deutsche Außenpolitik einfach nicht mehr stattzufinden. Da darf man die Russland-Kontakte von Tino Chrupalla (AfD) durchaus als mutigen Weg zu einem vierten Meilenstein interpretieren. Nichts ist billiger, derlei Kontakte mit der Verdächtigung als Moskau-Spitzel abzutun.
Selbstbewusste Binnenpolarität der AfD
„Mir hat Putin nichts getan“ und „Ich sehe keine Gefahr für Deutschland durch Russland“ sagte der AfD-Vize dem “Spiegel”. Das sind keine “verdächtigen” Aussagen, sondern der Versuch einer Versachlichung und Dialoganbahnung. Tino Chrupalla steht für eine sich öffnende und ausgewogene Ostpolitik (die von den einstigen Volksparteien versäumt und geradezu sabotiert wird)m Alice Weidel hingegen für eine Westbindung und transatlantische Beziehungen. Diese innerparteilichen konkurrierenden Strömungen der AfD fördern den Wettstreit und Diskussion der Ideen – und sind beides Kennzeichen einer großen Volkspartei. Schließlich lassen sich nur mit einer breiten parteiinternen Vielfalt breitere Wählerschichten erschließen. Dass diese selbstbewusste Binnenpolarität der AfD die alten Parteien CDUSPDGrüne nervös macht, ist ein gutes, weil aufweckendes Zeichen.
Es ist schlicht kein Argument bekannt, das für einen Konfrontationskurs gegen Russland spricht. Allein die deutschen Interessen zählen – nicht irgendeine Ideologie! Wann ist man endlich bereit, dies aus der Geschichte der drei ostpolitischen Meilensteine zu lernen?
24 Antworten
EILMELDUNG vom Team Heimat von heute, !!!
die nicht nur wichtig und sehr gut ist!
Vielmehr wird dieses Urteil auch
den unsäglichen „Plaudermäulern“ durch Diskretierungen, Lügen, üble Nachreden, et. f.d. Vergangenheit und vor allem zukünftig größte Probleme und mögl. juristische Konsequenzen bereiten !
https://youtu.be/IR0N6j40pC4
Team Heimat – Carsten Jahn – 19.11.2025
„RECHTSSTAAT LÄSST MAIERS KREML-VORWÜRFE KOLLABIEREN – AfD BEGINNT JURISTISCHE AUSEINANDERSETZUNG!
Das Landgericht Berlin II hat in seiner Urteilsbegründung eindeutig festgestellt, dass die vom thüringischen Innenminister Maier gegen die AfD-Fraktion erhobenen Verdächtigungen – die Fraktion arbeite „strafbar und im Rahmen einer konzertierten Aktion eine Auftragsliste des Kreml ab“ – ohne jede belastbare Grundlage erfolgten. Die Richter bezeichneten Maiers Aussagen als „spekulativ“ und „offensichtlich untauglich“.“
Dieses Urteil des Landgerichts Berlin geht runter wie ein gutes Glas Rotwein !
IM MAIER muss ins politisch unbedeutende terminiert werden, was für den Plagigatsträger als IM und den eigenartigen unsäglichen Bartträger vom dortigen Verfsch. gelten sollte.
Freunde, Freundinnen der demokratischen und kritischen Analyse der Dinge, der Wind scheint sich auch bei der Justiz hin zur Normalität zu drehen und das ist längst überfällig !
Das ist nur ein Lichtblick aber kein Durchbruch.
So stolpern sie ins Verderben, diese wilden Traumtänzer mit der großen Klappe in den Altparteien: Sie treiben es fast schlimmer als die ‚Schlafwandler‘ (Chr. Clark) von 1914! Manchmal erscheint es mir, als sei es zu (geheim gehaltenen) Massenausbrüchen aus den ‚Geschlossenen Abteilungen‘ gekommen. Weit im Osten – und hoch über der Moskwa – schüttelt sich derweil jemand vor Lachen: „Nun schaut Euch diese tobsüchtigen Zwerge an: Nichts zu bieten außer Chaos und Zerfall – aber auf ‚dicke Hose‘ machen“…!!!
Das sind die Träumer: «Ernstfall», «Verteidigungsfall», «Bündnisfall», «Kriegsfall» – das ist Deutschland, mal wieder mit Durchfall bzw. kurz vor dem «Endsieg». Mir scheint immer mehr, dass die Träne Merz doch Kanzler werden wird und wenn doch, so wird sie es entweder nicht sehr lange sein oder ganz ganz schwer von ihren wahnsinnigen Positionen abrücken müssen (wobei es ihm bei ihrem Charakter und ihrer Erpressbarkeit nicht schwerfallen wird, schon morgen das Gegenteil ihrer heutigen Meinung zu verzapfen).
Nach Hitler durfte man hoffen, dass die Talsohle der Verrücktheiten nun durchschritten sei. Irgend etwas scheint mit der Selektion, der Art der Auswahl unserer Politiker nicht mehr zu stimmen. WO KOMMEN ALL DIESE IDIOTEN HER, wo haben sie gesteckt, die letzten Jahre??? Ach ja, die „Geschlossenen“ wurden geräumt!!!!
„WO KOMMEN ALL DIESE IDIOTEN HER“?
Sie sind das eigentliche Volk, weil in der Mehrheit.
„Mir hat Putin nichts getan“ und „Ich sehe keine Gefahr für Deutschland durch Russland“ sagte der AfD-Vize dem “Spiegel”. Das sind keine “verdächtigen” Aussagen, sondern der Versuch einer Versachlichung und Dialoganbahnung. Zitat-Ende!
Eine Schwachsinnige Aussage von Chrupalla, Zeugnis seiner niedrigen Intelligenz (der Mann gehört nicht in eine Führungsposition der AfD!)! Nein, Chrupalla hat Putin (noch) nichts getan, aber Millionen Ukrainern hat dieser Kriegsverbrecher (Putin) einen vorzeitigen, unnötigen Tod beschert, abgesehen von einer sehr hohen Zahl der eigenen Landsleute!
Ich habe in diesem „russophilen“ Portal hier noch nie (!) eine einzige Russland kritische Kolumne
gelesen! In Moskau scheinen gemäß diesem Block hier die reinsten Engel an der Macht zu sein!
Was verspricht man sich von dieser Art der Desinformation, hält man die Leute für blöd?
Selten so einen Bullshit gelesen.
Ganz zu Schweigen von Ihrem Kommentar!
Es ist schwierig über den Tellerrand zu schauen und der Propaganda nicht zu erliegen. Cui Bono, dieser Ukraine-Krieg? Aus meiner Sicht – lassen wir mal die Interessen der überwiegend russischen Bevölkerung der westlichen russischen Republiken außen vor – ziehen vier Parteien große Vorteile aus dem Krieg, der offensichtlich in Zeitlupe geführt wird, als hätte niemand Interesse daran dieses Schauspiel zu beenden:
1. Die korrupte ukrainische Führung, deren Taschen gar nicht groß genug sein können um alle Gelder, die sie in die Finger bekommen, zu verstauen. Gelder der willigen EU-Staate, die ihre Bevölkerung dafür schröpfen.
2. Die US-Amerikaner, die ihre Waffen in die Ukraine liefern können, bezahlt von den europäischen Deppen.
3. Korrupte Nato-Funktionäre, die sich auch die Taschen vollstopfen können.
4. Russland hat immense Vorteile den Krieg nicht schnell zu beenden. Nicht nur, dass sie früher oder später die russischen Republiken vollends befreit haben, sondern auch sie können zuschauen, wie der Westen sich selbst finanziell ausblutet. Abgesehen davon viele neue Waffensysteme im Fronteinsatz testen zu können und weltpolitisch seine Position festigt.
Wen von diesen Herrschaften interessieren die hochgespielten, aber auch real existierenden Todesopfer, wenn man sich dafür eine goldene Kloschüssel zu Hause hinstellen kann? Dies alles klar zu benennen, traut sich in der BRD niemand und man muss Chrupalla Respekt zollen, dass er sich positioniert hat.
In Russland ist natürlich „niemand korrupt“, sie leben in einer „russophilen Blase“!
Hallo Karl Heinz,
ihre Meinung kann man akzeptieren, aber hier Russland (Putin ist nur der Regierungschef) als Kriegsverbrecher zu tituliern zeugt nicht nur von Arroganz sondern auch von Unwissenheit über die Ursachen und Hintermänner des Krieges.
Fragen Sie Ukrainer oder besser fahren Sie in die Ukraine und informieren sich, dann können Sie mit reden und evtl.
anderen Menschen Desinformation vorwerfen.
Was heißt den hier „Putin ist nur der Regierungschef“? Ist Putin etwa genötigt worden diesen
Krieg zu führen? Kompletter Unsinn, was Sie hier von sich geben!
Lieber Karl Heinz
Ich befürchte, Sie sind schwer am Schundfunk Virus erkrankt. Das kann aber kuriert werden.
Vielleicht lesen Sie ja mal hier:
https://anti-spiegel.ru/
dann müßen Sie zukünftig nicht so viel Unsinn schreiben.
Ausgerechnet „anti-spiegel.ru“, ein russisches Propaganda-Portal hoch Hundert als Referenz hier anzugeben, zeugt von einer Borniertheit, die einen Sprachlos macht!
Der Anti-Spiegel wird von Thomas Röper, einem Deutschen, gemacht, der den Deutschen Einblick russische Zeitungsartikel gibt und Putins Reden ins Deutsche übersetzt. Umgekehrt informiert er die Deutschen über Dinge, die in deutschen Zeitungen nicht berichtet werden, wie beispielsweise Papiere der RAND-Corporation. Ich halte ihn für objektiv.
Was erwarten Sie denn? Rußland wurde jahrelang vom Westen provoziert, seine legitimen Sicherheitsinteressen absichtlich ignoriert, Gespräche zur Befriedung der Situation vom Westen abgelehnt. Die ukrainische Regierung hat der russischen Bevölkerung in den Ostprovinzen die russische Sprache verboten, die Rentenzahlungen eingestellt; wenn ich richtig informiert bin, über Jahre immer wieder Strom und Gas abgestellt. Vor allem aber wurde die russische Bevölkerung von den eigenen Landsleuten beschossen und bis 2021 rund 14.ooo russischsprachige Ukrainer getötet, darunter auch Kinder. Diese Umstände, für die der gesamte Westen jede Lösung ablehnte, führte schließlich dazu, daß Putin sich gezwungen sah, im Interesse seiner eigenen Leute wie auch der Russen in der Ukraine einzugreifen, da der gesamte Westen keine Anstalten machte, an der Situation etwas zu ändern, sondern im Gegenteil die Ukraine heimlich aufrüstete.
Sie bedauern zurecht, daß so viele ukrainische und russische Soldaten in diesem völlig unnötigen Krieg ihr Leben verloren. Aber es ist nicht Putin, der dafür in erster Linie verantwortlich ist, sondern der Westen, der diesen Konflikt über Jahre geschürt hat und anschließend auch noch Selenskij mit Waffen versorgte. Ohne diese Hilfe und das Veto Englands gegen den bereits vereinbarten Friedensvertrag der Ukraine mit Rußland hätte dieser Krieg schon lange vorbei und viele Soldaten auf beiden Seiten noch am Leben sein können. Was werfen Sie Putin also vor?
Sollte er zusehen, wie auch die Ukraine noch in die NATO aufgenommen wird und die NATO-Langstreckenwaffen anschließend direkt an der russischen Grenze aufgestellt werden? Putin ist vor allem seiner eigenen Bevölkerung verpflichtet und nimmt diese Verantwortung ernst.
Sie betreiben hier mit Ihrem Kommentar „Täter / Opfer- Umkehrung“, Russland ist das Opfer und die böse Nato und der Westen sind die Täter, das ist an Dummheit nicht mehr zu überbieten!!
Dann beweisen Sie doch durch Argumente und nicht nur durch krude Behauptungen, durch welche Umstände die Ukraine und die NATO zum Opfer Putins wurden.
Einfach nur krude Behauptungen in die Welt setzen, kann jeder. Also bitte Butter bei die Fische! Ich bin sehr gespannt im Hinblick auf Ihre Ausführungen.
Kohl hat so wenig zur Öffnung der innerdeutschen Grenzen beigetragen wie eine Kuh zum Eierlegen. Diese Öffnung war beschlossene Sache seitens der Sowjetunion, weil eine Besatzung gemäß HLKO nur einen bestimmten Zeitraum umfassen darf. Ohne die Zustimmung der Sowjets wäre in der ehemaligen DDR keiner auf der Strasse gesund geblieben. Als 1987 zum ersten mal die Grenzöffnung in Berlin angekündigt wurde, haben sich alle West-Politiker dagegen gesträubt. Niemand wollte die Mauer weg haben. Zumindest in der BRD und Berlin nicht. Uns Saumagen hat am Wolfgangsee seinen Bauch in die Sonne gehängt als er von der Maueröffnung erfahren hat und völlig erschrocken seinen Urlaub abbrach und nach Berlin geeilt ist. Was danach kam, wovon der Artikel spricht, waren die diplomatischen Klimmzüge um die BRD an der Macht zu halten als Vasall der westlichen Alliierten, im Besonderen der US-Amerikaner. Während die Sowjets sich an internationale Verträge gehalten haben und abgezogen sind, sind besonders die US-Amerikaner geblieben, die Besatzungszone West wurde auf Mitteldeutschland ausgedehnt. Vielleicht gab es auch nicht viel Handlungsspielraum, wenn man ( Kohl, Genscher ) keinen Friedensvertrag haben wollte um Reparationszahlungen an alle Kriegsgegner des deutschen Reichs zu verhindern und es so zu diesem dubiosen 4+2 Vertrag gekommen ist: Fortführung des Besatzunginstruments BRD, verwaltet in eigener Regie, sprich „soweit“ Souveränität. Zurück zu Adenauer, der auch nicht viel zu diesem „hoch gepriesenen“ außenpolitischen Erfolg 1955 beigetragen hat. Die Sowjetunion war in diesem Zeitraum sehr entgegenkommend und hat von sich aus schon 1952 mit der Stalin-Note einen Friedensvertrag mit Gesamtdeutschland vorgeschlagen, die nur eine Bedingung hatte: Neutralität. Adenauer hat zwar gekniffen und sich dann der NATO zugewandt, aber die Sowjets haben trotzdem die Soldaten heimkehren lassen. Prinzipiell sind wir eigentlich zum Dank gegenüber Russland (Sowjetunion) verpflichtet und sollten uns für das heutige politische Versagen in Grund und Boden schämen.
@Es ist schlicht kein Argument bekannt, das für einen Konfrontationskurs gegen Russland spricht.
aus amerikanischer Sicht schon.
Der liebe Gott hat in Russland viele schöne und wertvolle amerikanische Bodenschätze verbuddelt, die sie gerne hätten, damit die full-spektrum-dominance der Allerbesten Wirklichkeit werde mit der Allmacht über Rohstoffe, Bodenschätze und Verkehrswege.
Und da sich die Oligarchen da gerne hinter dem Baum halten, müssen eben die Diener die Konfrontation antreten, bis sie gewonnen haben oder tot sind – ein Opfer, das die USA doch gerne bringen.
Und da unser Diener-Regime doch alles im Lichte der US-Interessen sieht und sich diesen verpflichtet fühlt, gibt es nur gründe für eine Konfrontation bis zum Sieg oder Untergang !
motivating reasoning – wenn man ein Ziel erreichen will, wird man schon eine Begründung finden, die dazu paßt !
Subjektiv -> Interessen – nun, Merkel hat 2015 den ersten Todesstoß mit den offenen Grenzen gesetzt und Habeck mit der Energiewende den zweiten Todesstoß. Aktuell geht es nur noch um das gezielte „Ausnehmen“, was je nach weiterem Verlauf zwischen 2026 bis 2030 abgeschlossen ist. Deutsche Interessen braucht es dann nicht mehr, weil es ein Deutschland, wie wir es kannten nicht mehr geben wird..
Ich habe noch nicht ganz verstanden, in wie fern man im Westen moralisch überlegen ist, wie immer wieder suggeriert wird. Doch sicher nicht aufgrund der Massenmorde, die aus ihm heraus in jüngster Vergangenheit begangen wurden.
Ich habe Ihnen einen „Daumen hoch“ gegeben, da ich davon ausgehe, daß Ihr Kommentar ironisch gemeint ist.
Oder warten Sie tatsächlich auf eine Erklärung?
Enkel an die Front: So hetzen ‚Omas gegen rechts‘ gegen Frieden
„Im ganzen deutschsprachigen Raum agitieren die sogenannten „Omas gegen Rechts“ seit einigen Jahren gegen jeden Anflug konservativen Gedankenguts. Doch längst haben die betagten selbsterklärten „Unsere Demokratie“-Verteidigerinnen ein neues Feindbild bekommen: Nämlich Menschen, die gegen die kollektive Aufrüstung oder die neue deutsche Wehrpflicht für die Nachnachfolge-Generation sind. Sie machen sich für „Wehrhaftigkeit“ stark und bezeichnen jene, die ihre Geschwister, Kinder & Enkel nicht an der Front verheizt sehen wollen, als „Pseudopazifisten“. “
https://derstatus.at/politik/enkel-an-die-front-so-hetzen-omas-gegen-rechts-gegen-frieden-4421.html
Wehrpflicht bis ins Grab?
„Rentner an die Ostfront: Grünen-Chefin will Wehrregister für Ältere
Inmitten chaotischer Verteidigungsdebatten schlägt die Politik nun vor, selbst Rentner zu mobilisieren, ein Vorhaben, das eher an Verzweiflung als an Strategie erinnert und den Irrsinn der aktuellen Diskussion offenlegt.
Wehrregister für Ältere statt Wehrpflicht?
Inmitten der hitzigen Debatte um eine neue Wehrpflicht brachte die Grünen-Politikerin und Staatssekretärin Franziska Brantner einen ungewöhnlichen Gegenvorschlag ein: ein freiwilliges Wehrregister, das ältere Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Während die schwarz-rote Koalition eine flächendeckende Musterung junger Männer ab 18 plant und bei zu wenigen Freiwilligen ein Losverfahren einführen will, fordern die Grünen einen „neuen Generationenvertrag“, bei dem alle Altersgruppen fair zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands beitragen. „Wir brauchen die Besten, nicht die per Los Ausgesuchten“, betont Brantner.“
https://derstatus.at/politik/rentner-an-die-ostfront-grunen-chefin-will-wehrregister-fur-altere-4423.html
Unglaublich, was hier abgeht! Wie alle gegen einander hetzen, statt sich gemeinsam gegen die Verursacher des Niedergangs zu wehren, unabhängig von „rechts“ oder „links“, alt oder jung.