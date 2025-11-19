Deutsche Interessen: Ostpolitik und Westbindung

Die Geschichte zeigt, daß unser „Volk der guten Nachbarn“ (Willy Brandt) beide politischen Ausrichtungen pflegen muß: Zu Washington die transatlantische Westbindung und zu Moskau eine ausgewogene Ostpolitik. Ein gewiss schwieriges Unterfangen – und dafür braucht es den Mut zu einer Diplomatie, wie sie die Realpolitiker Adenauer, Brandt und Kohl unter Beweis gestellt haben:

1955 hat Konrad Adenauer mit seiner Moskaupolitik die Heimkehr der noch lebenden deutschen Kriegsgefangenen – 10 Jahre nach Kriegsende! – erreicht.

1970 krönte Willy Brandt seine Entspannungspolitik mit den Verträgen von Moskau und Warschau sowie dem Grundlagenvertrag BRD-DDR.

1990 fuhr Helmut Kohl zu Michail Gorbatschow an die Wolga und legte so die Grundlagen zur deutschen Einheit.

Diese drei mutigen Meilensteine deutscher Ostpolitik wurden in Krisenzeiten gesetzt, als die Beziehungen Berlin-Moskau auf einem Tiefpunkt waren.

Es geht nicht um Moral, sondern um Interessen

Auch heute ist das deutsch-russische Verhältnis angespannt, und auch heute bedarf es mutiger Schritte einer Öffnung gegenüber Moskau. Und diese drei Meilensteine folgten dem Diktum von Willy Brandts (ebenfalls sozialdemokratischen) Ostexperten Egon Bahr: „In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“ Hypermoralismus hat in einer pragmatischen Außenpolitik nichts zu tun; hier geht es nicht darum, den mahnenden Zeigefinger zu heben und das Trennende zu betonen, um den anderen zu bekehren, erst recht auch nicht um Ideologie oder mediale Freundlichkeit – sondern immer knallhart um die eigenen Interessen.

So ist es heute wie damals im Interesse von Deutschland als Land in der Mitte Europas, mit allen seinen Nachbarn gute Beziehungen zu pflegen. Willy Brandt fasste dies als Leitlinie, die heute mehr denn je gilt: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“. Die drei Meilensteine Bahrs fußten auf der diplomatischen Leistung, die Ostpolitik nicht zu Lasten der Westbindung zu forcieren – oder andersherum, die transatlantischen Beziehungen mit dem Verhältnis zu Moskau in Einklang zu bringen; ein respektabler Akt von Balance und Fingerspitzengefühl zwischen 1955 und 1990. Auch 2025 wäre Diplomatie gefragt zum Interessenausgleich. Ein konkretes Beispiel: Die USA unter Donald Trump wollen ihr überschüssiges Fracking-Gas per NLG-Verschiffung teuer an Deutschland verkaufen. Auf der anderen Seite ist Putin bereit, umgehend wieder billiges Erdgas über die eine noch intakte Nordstream-Pipeline nach Deutschland zu pumpen.

Drei vergessene Meilensteine der Außenpolitik

Obwohl drei obigen Meilensteine wurden von den einst großen Volksparteien CDU und SPD gesetzt und beachtet wurden, wollen heute weder die Union noch die SPD mehr etwas davon wissen. Beispiele: Heute dominieren gratismutige Sprüche wie „Russland ruinieren“ (Annalena Baerbock, Grüne), „Russland wird immer unser Feind sein“ (Johann Wadephul, CDU) und „Wir müssen den Krieg nach Russland tragen“ (Roderich Kiesewetter, CDU); eine verantwortungslose Kriegsrhetorik, die zu nichts führt. Und die deutsche Friedensbewegung – leider schwach, da mittlerweile in links und rechts gespalten – bleibt ungehört: „Man lügt uns in einen Krieg hinein“, sagt Eugen Drewermann. Das von Peter Brandt initieerte SPD-Manifest zu Friedenssicherung mit seinem 8-Punkte-Programm vom 12. Juni 2025 bleibt belächelte Theorie, und das Buch „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ des SPD-Diplomaten Albrecht Müller wird als zu sehr “antikrieg“ abgelehnt.

Klaus von Dohnanyi (97), der letzte noch lebende Entspannungspolitiker der SPD, formuliert in seinem Buch „Nationale Interessen“ die deutliche Aufforderung: „Je gefährlicher ein Nachbar ist, desto mehr muss man sich mit ihm beschäftigen und mit ihm reden.“ All dies interessiert aber weder die Klingbeil-SPD noch die Merz-CDU; sehr wohl hingegen die AfD.

In dieser von Bequemlichkeit, Trägheit und Unvermögen geprägten Zeit scheint aktive deutsche Außenpolitik einfach nicht mehr stattzufinden. Da darf man die Russland-Kontakte von Tino Chrupalla (AfD) durchaus als mutigen Weg zu einem vierten Meilenstein interpretieren. Nichts ist billiger, derlei Kontakte mit der Verdächtigung als Moskau-Spitzel abzutun.

Selbstbewusste Binnenpolarität der AfD

„Mir hat Putin nichts getan“ und „Ich sehe keine Gefahr für Deutschland durch Russland“ sagte der AfD-Vize dem “Spiegel”. Das sind keine “verdächtigen” Aussagen, sondern der Versuch einer Versachlichung und Dialoganbahnung. Tino Chrupalla steht für eine sich öffnende und ausgewogene Ostpolitik (die von den einstigen Volksparteien versäumt und geradezu sabotiert wird)m Alice Weidel hingegen für eine Westbindung und transatlantische Beziehungen. Diese innerparteilichen konkurrierenden Strömungen der AfD fördern den Wettstreit und Diskussion der Ideen – und sind beides Kennzeichen einer großen Volkspartei. Schließlich lassen sich nur mit einer breiten parteiinternen Vielfalt breitere Wählerschichten erschließen. Dass diese selbstbewusste Binnenpolarität der AfD die alten Parteien CDUSPDGrüne nervös macht, ist ein gutes, weil aufweckendes Zeichen.

Es ist schlicht kein Argument bekannt, das für einen Konfrontationskurs gegen Russland spricht. Allein die deutschen Interessen zählen – nicht irgendeine Ideologie! Wann ist man endlich bereit, dies aus der Geschichte der drei ostpolitischen Meilensteine zu lernen?