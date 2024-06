Deutsche Kalifats-Kuscheljustiz: Geldstrafe für frauenprügelnden Tiktok-Salafisten

Die deutsche Justiz hat wieder einmal gezeigt, dass sie sich offenbar, zumindest in Teilen, bereits auf den über kurz oder lang kommenden Scharia-Staat eingestellt hat und sich mit den künftigen Herren des Landes gutstellen will. Nur so ist das lächerlich milde Urteil des Landgerichts Essen gegen den ultraradikalen und als „TikTok-Salafist“ bekannten Ibrahim El Azzazi zu erklären. Dieser wurde am Montag wegen Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 4.500 Euro verurteilt. Der 28-jährige Ägypter hatte zugegeben, seine Frau mit einem Stock verletzt zu haben. Vom Vorwurf, sie vergewaltigt zu haben, wurde er freigesprochen.

El Azzazi verbreitet sein radikales Gift kaum in Moscheen, dafür aber vor einem auf Hunderttausende geschätzten Publikum auf TikTok. Dabei wettert er unter anderem gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, den Staat, der nicht die Interessen des Islams vertrete und gegen „menschengemachte Gesetze“. Er wurde bereits vom Verfassungsschutz in Bayern und Baden-Württemberg und nach seinem Umzug nach Gelsenkirchen auch in Nordrhein-Westfalen beobachtet. Dort kam man zu der Einschätzung, El Azzazis Positionen „beinhalten einen klaren politischen Herrschaftsanspruch und richten sich direkt gegen Staat und Gesellschaft, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und den säkularen Rechtstaat. Sie legen das Fundament für eine islamistische und dschihadistische Radikalisierung und Rekrutierung durch Terror-Organisationen wie al-Qaida oder den sogenannten “Islamischen Staat“.

Sonderbehandlung für Islamisten

Doch das alles hielt den Essener Richter Martin Hahnemann nicht davon ab, El Azzazi eine Behandlung angedeihen zu lassen, von der normale Deutsche nur träumen können. So durfte der Angeklagte durchgehend sein Palästinenser-Kopftuch aufbehalten, obwohl Kopfbedeckungen vor Gericht ansonsten streng verboten sind. El Azzazis Verteidiger durfte sich lang und breit darüber beklagen, dass sein Mandant in den Medien unverpixelt gezeigt wurde – obwohl dieser die Öffentlichkeit ja nach Kräften sucht und durch seine freiwillig ausgeübte Tätigkeit eine Figur des öffentlichen Lebens ist. Hahnemann hielt es aber nicht für nötig, darauf hinzuweisen.

Schließlich verurteilte er El Azzazi zu 90 Tagessätzen – genau die Zahl, bis zu der eine Verurteilung im Bundeszentralregister, nicht aber im polizeilichen Führungszeugnis aufgeführt wird. Bei der Festsetzung der Tagessätze orientierte Hahnemann sich an El Azzazis Behauptung, er verdiene 2.000 bis 5.000 Euro pro Monat mit der Organisation von Pilgerreisen nach Mekka und nahm einfach 2.000 Euro an – keinen Mittelwert aus der genannten Summe. Davon zog er auch noch 500 Euro für Miete und andere Ausgaben ab, obwohl ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm von 2023 eindeutig festgestellt hatte, das solche Kosten „grundsätzlich nicht abzugsfähig“ seien, da die spürbare Sanktion einer Geldstrafe damit „entwertet“ würde. So kamen also lächerliche 50 Euro Tagessatz heraus. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, wird El Azzizi jedoch nicht nur nichts davon zahlen müssen, sondern auch noch eine Entschädigung für seine mehr als drei Monate Untersuchungshaft erhalten, die höher als die Geldstrafe sein wird!

Besonderer Ermittlungseifer

Doch damit war die Verhöhnung des Rechts durch einen deutschen Richter noch immer nicht beendet. Die Vergewaltigungs-Vorwürfe von El Azzazis Frau tat Hahnemann mit unglaublicher Grobheit als unglaubwürdig ab und beschimpfte sogar noch die Staatsanwältin, bei diesem Fall sei nur deswegen mit „besonderem Ermittlungseifer“ vorgegangen worden, weil der Angeklagte ein prominenter Salafisten-Prediger sei! Bei einem anderen Angeklagten hätte es keine Forderung nach einer Freiheitsstrafe gegeben, befand er. Den gesamten religiösen Aspekt des Falls ließ er fast vollständig unter den Tisch fallen. Man muss sich nur vorstellen, was geschehen wäre, wenn der Angeklagte ein im Internet prominenter Rechtsradikaler gewesen wäre. Ein „besonderer Ermittlungseifer“ wäre dann als absolute Grundvoraussetzung angesehen und die höchstmögliche Geldstrafe verhängt worden. In diesem Fall wurde jedoch so getan, als sei die Tätigkeit als radikaler und dezidiert staatsfeindlicher Hetzer eine Petitesse, die unnötig aufgeblasen wurde.

Das Urteil und Hahnemanns Prozessführung sind ein einziger Skandal. Es drängt sich fast der Eindruck auf, dass er selbst zum TikTok-Publikum El Azzazis zählt und geradezu in Komplizenschaft mit diesem agierte. In der Salafisten-Szene muss sich nun erst recht der berechtigte Eindruck verbreiten oder bestätigen, dass von diesem Staat wirklich gar nichts zu befürchten ist. Erklärte Staatsfeinde, die immer und wieder ihren offenen Hass auf dieses Land, seine Kultur und seine Institutionen herausbrüllen, werden zu Bagatellstrafen verurteilt, während Deutsche aus oft nichtigem Anlass hohe Geld- oder sogar Haftstrafen erhalten. Der religiöse Fanatismus des Angeklagten wurde nach Kräften ignoriert, am Ende machte der Richter ihn fast noch selbst zum Opfer einer angeblich islamfeindlichen Staatsanwältin. Das Ganze ist ungeheuerlich und müsste eigentlich Hahnemanns Abberufung, zumindest aber eine Untersuchung seiner Tätigkeit zur Folge haben.