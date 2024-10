Deutsche Medien im US-Wahlkampfendspurt: Bizarre Hetze gegen Trump und Musk

Die massive Unterstützung von Twitter-Chef Elon Musk für Donald Trump ist den deutschen Kartellmedien fast ein noch größerer Dorn im Auge als ihren Kollegen in den USA. Überhaupt könnte man wieder einmal meinen, die US-Präsidentschaftswahlen würden in Deutschland entschieden. Inzwischen vergeht kaum noch ein Tag, an dem nicht der Untergang der Demokratie, wenn nicht gleich der ganzen Welt herbeigeschrien wird, wenn die Allianz von Trump und Musk Erfolg habe. „Für Elon Musk und Donald Trump ist die Welt käuflich – auch eine US-Wahl. Ihr Größenwahn könnte Amerika in den Abgrund stürzen“, raunt der „Stern“ in seiner aktuellen Ausgabe, dessen Cover ein Musk ziert, der Trump den roten Teppich ausrollt. Bereits 2017 war der „Stern“ sich nicht zu schade, Trump mit Hitlergruß zu zeigen. Nach unzähligen hetzerischen Hass-Covern und Verleumdungen gegen Trump legte auch der „Spiegel“ diese Woche nochmals nach – mit einem weiteren Anti-Musk-Pamphlet unter dem Titel „Der Staatsfeind Nr. 2“ (Trump bleibt für die Hamburger Hetzer natürlich die Nummer 1) inklusive “Stürmer”-würdigem Coverfoto, das eine furchteinflößende Musk-Fratze zeigt, die sich schält und darunter Donald Trump zum Vorschein kommen lässt. Mit Recht Musk warf dem „Spiegel“ daraufhin vor, mit solchen Artikeln weitere Attentate auf Trump und auch ihn selbst zu provozieren.

Auf einem ähnlich extremem Niveau tat sich der ZDF-„USA-Experte“ Elmar Theveßen bei Markus Lanz hervor, wobei er es schaffte, seine eigenen unterirdischen Maßstäbe noch einmal zu unterbieten: Es gebe „großen Anlass zur Sorge, wenn er [Trump] Präsident werden würde“, warnte Theveßen düster, denn das Problem der amerikanischen Wähler sei, dass sie Trump alles abkaufen würden, was er behauptet – und das seien eben “alles Lügen”, empörte er sich. Doch mit dieser unterkomplexen Einordnung ging es erst richtig los, der ZDF-Mann faselte sich vollends in Rage: „Faschismus! Das sind faschistische Tendenzen. Dass die größten Lügen die sind, die am Ende noch geglaubt werden. Weil niemand es für möglich hält, dass jemand so große Lügen rauszieht. Deshalb glaubt man nicht, dass es gelogen sein könnte!“

ZDF-Theveßen: Wie der Blinde vom Licht

Diese wohlfeile mainstreammediale Hassrede fügt sich gleichwohl nahtlos in die Absurditäten ein, die Theveßen dem deutschen Zwangsgebührenzahler sonst über den Atlantik schickt. Nach dem völlig misslungen „Fox-News“-Interview von Kamala Harris behauptete Theveßen ernsthaft, sie habe dort „Punkte gesammelt“ und stehe für „was Neues“. Schon zuvor hatte er an seiner eigenen Wirklichkeit festgehalten: Als die ganze Welt und selbst seine eigene Partei längst einsehen musste, dass Präsident Joe Biden tatsächlich ein dementer, hinfälliger und offensichtlich nicht mehr geistig zurechnungsfähiger Greis ist, der von einem Auftritt zum nächsten taumelt und eindeutig amtsunfähig ist, erklärte Theveßen ihn weiterhin für „fit“, “voll da” und “absolut fähig, sein Amt auszuüben”. Solche peinlichen Aktivisten dürfen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die USA erklären.

Auch die ARD wollte in Sachen zwangsgebührenfinanzierter US-Fernwahlkampf auf deutschem Boden nicht hintanstehen: Die „Tagesschau“ ließ sich vom Berliner Politikwissenschaftler Christian Lammert, einem weiteren so apostrophierten angeblichen „US-Experten“, bestätigen, dass Musk eine “Gefahr für die Demokratie” sei. Konkreter Vorwand war diesmal die spektakuläre Aktion des Multimilliardärs, mit der er jeden Tag bis zur Wahl eine Million Dollar unter konservativen Wählern, die sich im vermutlich wahlentscheidenden Bundesstaat Pennsylvania registrieren lassen, verlost. Auch die libertäre Bewegung, für die Musk stehe, würden „hauptsächlich die Technologiekonzerne und damit das große Geld in Amerika“ stehen. Wenn man sehe, „wie viel Geld diese Leute haben und in Wahlkämpfen einsetzen können, erkennt man schon eine gewisse Gefahr“, fischte Lammert weiter im Trüben. Angeblich könne man sehen, wie Twitter sich unter Musk „nach rechts“ verschiebe, wie sich der Algorithmus von Tweets verändert habe, wie manche Leute stärker gewichtet würden und andere weniger. “Für eine Demokratie” sei so eine Allianz zwischen Politik und sozialen Medien gefährlich. Es fällt auch hier ins Auge, wie oberflächlich-schwammig und grotesk allgemein gehalten die Vorwürfe und Anschuldigungen jener sind, die sonst immer über Populismus und Vereinfachungen der bösen Rechten schimpfen.

Solange Milliardäre mit linken Agendapolitikern kollaborieren, ist alles okay

Interessanterweise gab es die von Lammert formulierten Bedenken über ein zu enges politmediales Zusammengehen nie, wenn es um die ungute Nähe von Plattformen und Medien zu linken Regierungen ging. Gerade bei Twitter ist dies mustergültig zu studieren: Vor Musks Übernahme des Kurzmitteilungsdienstes war dieser völlig in der Hand von Linken, die alles wegzensierte, der ihnen missfiel, und etwa während Covid lupenreine Regierungspropaganda verbreitete. Rechte, konservative und andere Kritiker offizieller Narrative wurden dort gesperrt (einschließlich Donald Trumps Account selbst), in ihrer Reichweite eingeschränkt und zum Abschuss freigegeben. Seit Musk diese Zensurwillkür beendete und wieder – zumindest weitgehend – Meinungsfreiheit und damit Waffengleichheit in der Debatte herstellte, laufen die nun um ihren wichtigsten Tummelplatz beraubten Linken Amok gegen ihn und führen in globalistisch beherrschten Regionen wie Brasilien oder der EU einen behördlichen und justiziellen Feldzug gegen ihn – umso mehr, als Musk sich seit Jahren auch noch lautstark gegen den woken Wahn ausspricht.

Zugleich hat keiner der Musk-Kritiker auch nur das geringste Problem damit, dass dessen Milliardärskollege Bill Gates 50 Millionen Dollar an Trumps Konkurrentin Kamala Harris spendet und auch Dutzende weitere Silicon-Valley-Milliardäre Unsummen in deren Kampagne pumpen. Solange die Gelder auf der „richtigen“ Seite fließen, ist die Verquickung von Geld und Politik also nicht zu beanstanden. Auch der so moralisch auftretende „Spiegel“ hatte keine Skrupel, sich jahrelang von der Gates-Stiftung mit Millionenbeträgen mästen zu lassen. Diese Kampagne ist an Verlogenheit nicht zu überbieten: Man arbeitet sich an Musk ab, der nichts anderes tut, als viele andere Superreiche – nur eben auf der Seite von Trump und besonders öffentlichkeitswirksam. Gerade deutschen Gesinnungsmedien spielen sich dabei auf, als seien ausgerechnet sie die Gralshüter der amerikanischen Demokratie – obwohl sie mit ihrer Regierungstreue und Propaganda die Hauptverantwortung dafür tragen, dass im eigenen Land, in Deutschland, die Demokratie endgültig zugrunde geht.