Die Presse hat seit Jahren einen Star: das Messer! Nicht der Täter, nicht das Motiv, sondern ein Stück Stahl stiehlt die Schlagzeilen. Besonders die Messer aus Solingen, weltberühmt für Qualität, werden zum Bösewicht. Ein Beispiel liefert der “Norddeutsche Rundfunk” am 13. April 2025 über einen Angriff in Hamburg-Billstedt. Überschrift: „Messerangriff an Bushaltestelle“. Fehlt nur noch, dass die Schuld einem deutschen Messer aus Solingen in die Schuhe geschoben wird.

Ein Unbekannter attackiert mit einem Messer eine Rollstuhlfahrerin und einen älteren Mann, beide schwer verletzt. Wer war er? Warum tat er es? Kein Wort. Der Täter bleibt ein Schatten, sein Motiv ein Geheimnis. Dafür attackiert die Presse: Das Messer. Es zieht quasi selbstständig, als dinglicher Mörder, durch die Straßen und sucht sich seine Opfer. Und nicht etwa billige Messer aus China sind schuld, sondern deutsche Qualitätsblankwaffen „made in Solingen“. Also wohnt diesen Klingen, wie könnte es anders sein, auch deutsche Mordlust inne.

Messer mit deutscher Mordlust

Diese Scheinheiligkeit ist Absicht. Die Presse macht das Messer zum Täter, damit der Mensch entkommt. Wahrheit wird verdreht, Zuschauer und Leser werden getäuscht. Es fehlt nicht an Platz für Täterdetails; wenn das Thema politisch passt, wenn Opfer und Täter die richtigen sind – wehrlose Ausländer, die von Einheimischen, Biodeutschen, alten weißen Männern attackiert und gemeuchelt werden, dann schreiben Medien Romane. Doch bei heiklen Profilen endet die Story bei „flüchtig“. Die Presse fürchtet die Wahrheit und flüchtet selbst in die Lüge. Also wird das Messer aus Solingen zum Star, die Gewalt zum Zufall. Das ist Manipulation, keine Berichterstattung.

Die Deutsche Bahn zählte 2024 etwa 3.300 Übergriffe auf Mitarbeiter – sechs Prozent mehr als zuvor. Zugbegleiter, Reinigungskräfte, Busfahrer: Alle sind Ziele. Bodycams, Notfallknöpfe, Trainings sollen helfen. Täglich gibt es zig Messerangriffe in Deutschland. Doch die Medien verharmlosen: Das Messer aus Solingen bleibt der Anti-Held, die Täter bleiben unsichtbar. Diese Lügen schaden. Denn ohne klare Fakten gibt es keine Lösungen.