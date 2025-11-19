Deutsche Novembernotizen: Was macht eigentlich…

Was macht eigentlich… “Euer Inzidenz”, Ethikrätin Buyx? Man erinnert sich. Die Bundes-Gouvernante Alena Buyx legte mit professoral-wissender Diktion einem zuhause eingesperrten deutschen Millionenpublikum im öffentlich-rechtlichen Gebühren-TV die Covid-Impfung ans Herz. Mit erhobenem Zeigefinger belehrte sie die Öffentlichkeit über die wunderbar „elegante Lösung“ namens mRNA und gab für Zweifler ultimative Entwarnung: Die umstrittenen Spike-Proteine würden bereits nach zwei Wochen der Auflösung anheimfallen, seien im Blut des Impflings also nicht mehr nachweisbar. Kürzlich in der Corona-Enquetekommission befragt, wie sie eigentlich zu dieser – bereits damals erkennbaren – Falschbehauptung gekommen sei, antwortet Buyx schmallippig: Es hätte sich eben um eine „persönliche Einschätzung“ gehandelt.
Was macht eigentlich… der „Regenbogenkiez“ in Schöneberg? Dieser hatte auch etwas Wichtiges eingeschätzt: Nämlich, dass die Unterbringung von Migranten eine rundum begrüßenswerte Sache und jegliche Kritik daran als Hass und Hetze und rechter Populismus zu bekämpfen sei. Nachdem nun zahlreiche Roma-Familien inmitten der bunten LGBTQ-Willkommensgemeinde in einem runtergewirtschafteten Hotel einquartiert wurden, weswegen sich homosexuelle Pärchen in der Nachbarschaft angesichts der offen homophoben Übergriffe kaum noch vor die Tür trauen, drängt die Toleranzgesellschaft im “Deutschlandfunk” darauf, solche leibhaftigen Migranten doch bitte nicht mehr in solch allzu unmittelbarer Nähe zu platzieren. So direkt sichtbar hatte man sich die Bereicherung dann wohl doch nicht vorgestellt.
Ordentlich auf die liebevoll bemalte Fresse
Was machen eigentlich.. „Queers for Palestine“? Nicht nur auf Gretas Schirmchenflottille, nein: quer durch ganz Europa beklagen jetzt grüne, blaue, queere, transsexuelle und vor allem blutende Palästina-Freunde plötzlich in den sozialen Netzwerken, dass sie irgendwie gar keine richtigen Palästina-Freunde mehr sein dürfen, sondern immer öfter von ihren binären Brüdern mit Kufiya und Echthaarbärten ordentlich auf die liebevoll bemalte Fresse bekommen haben. Wer hätte das gedacht?
Was macht eigentlich… das „Recherchekollectiv Correctiv”? Der mit Steuermillionen vollgepumpte Laden ließ Anfang 2024 mit der Enthüllung einer geheimen Potsdamer „Wannseekonferenz“ eine Bombe platzen und brachte Millionen von Empörungsberufenen auf deutsche Straßen. Die Behauptung einer bei diesem Treffen vorbereiteten, massenhaften, grundgesetzwidrigen Deportation deutscher Staatsbürger löste sich nun allerdings vor Gericht in Luft auf. Die Rede ist jetzt davon, dass es sich sowohl beim Bericht wie auch dem umgehend inszenierten Bühnenstück keineswegs um zusammenfassende Tatsachenbehauptungen eines realen Geschehens gehandelt hätte, sondern vielmehr um eine „wertende Prognose“, mit der lediglich eine eventuelle künftige Entwicklung beschrieben worden sei, die der intendierten Aussage unter Umständen „gleichgekommen“ wäre. Kurzum – es hat sich nicht um Recherchen gehandelt, sondern um eine politische Fiktion mit ordentlich konjunktivistischem Wetterleuchten.
Mit Weimer aufs Matterhorn
Was macht eigentlich… Wolfram Weimer? Der als konservativer Merzhase gestartete Kulturstaatsminister muss nun endgültig weit linksaußen um Asyl bitten. Der Wolfram hatte seine ganz persönliche Geheimkonferenz bisher nicht am Wann-, sondern am Tegernsee veranstaltet. „Ludwig Erhard-Gipfel“ oder auch „Tegernsee Summit“ heißt respektive hieß der inszenierte politisch-industrielle Wochenendkomplex in der bayrischen Bergwelt. Weimer – eine Mischung aus Klaus Schwab für B-Promis und Felix Krull – hatte erst mit hunderten geklauten Texten ein gut laufendes potemkinsches Medienimperium vorgegaukelt – und dann mit dergestalt aufgepumpter Bedeutung seine Regierungskollegen offenbar wie Nutten im Laufhaus versilbert. Lobbyisten-Azubis können bei der Weimer Media Group für den Tegernsee-Summit sogenannte “Assets” mit sinnigen Namen buchen: Für Preise eines gepflegten Mittelklassefahrzeugs gibt’s das gesellige Beisammensein-Basispaket „Zugspitze“, für nochmal 20.000 Euro mehr die gehobene Variante „Matterhorn“ und schließlich ist da noch das Spitzenprodukt „Mont Blanc“, letzteres mit „Executive Night“ und „Besprechungslounge“.
Schade, dass es das Format wohl künftig nicht mehr geben wird. Ich hatte mir meine erste „Executive Night“ mit Weimer an der Tür, Bärbel an der Bar und Saskia in der Lounge schon in grellsten Farben ausgemalt. Deutschland bleibt bunt!
13 Antworten
Während der geschätzte Herr Burggraf seine Lebenszeit mit A-Löchern vergeudet, freue ich mich des Lebens und sitze in der Sonne.
Ein Rotkehlchen beobachtet mich dabei.
Die Tierle sind mir viel lieber als irgendwelche A-Löcher.
😜
Ich hoffe, die ganze Bande sitzt bald lebenslang im Knast und ihre linksradikalen, gehirnamputierten Spinner von der sogenannten Antifa werden nach Nordkorea oder in die USA als Terrorgruppe abgeschoben. Da können die Kakerlaken in einem Bootcamp mal richtig Dreck fressen.
Mit ihrer Aussage, die mRNA-Spikeproteine würden sehr schnell zerfallen und seien als natürliche Stoffe harmlos, sagte Frau Buyx die Wahrheit.
Die Frage ist allerdings, wann Sie Kenntnis davon erhielt, daß die für die angebliche Impfung verwendeten Spritzstoffe in Wirklichkeit modRNA enthielten, eine künstlich hergestellte RNA, die sehr viel langlebiger ist und erheblich mehr Schäden im Körper anrichtet.
Wie erst sehr viel später bekannt wurde, hatte Pfizer für die amtliche Überprüfung des Spritzstoffes Ampullen mit mRNA eingeschickt, während die Bevölkerungen mit modRNA gespritzt wurden (von diversen weiteren, erst viel später entdeckten Zutaten ganz abgesehen). Aufgrund dieses Betrugs gingen auch Ärzte anfangs davon aus, harmlose mRNA zu spritzen. Vorzuwerfen ist ihnen deshalb lediglich, daß sie nicht alle ausgestiegen sind, als sich die Nebenwirkungen immer deutlicher zeigten. Bekanntlich waren es nur wenige Ärzte, die diesen Schritt wagten.
Mit ihrer Aussage, die mRNA-Spikeproteine würden sehr schnell zerfallen und seien als natürliche Stoffe harmlos, sagte Frau Buyx die Wahrheit.
Die Frage ist allerdings, wann Sie Kenntnis davon erhielt, daß die für die angebliche Impfung verwendeten Spritzstoffe in Wirklichkeit modRNA enthielten, eine künstlich hergestellte RNA, die sehr viel langlebiger ist und erheblich mehr Schäden im Körper anrichtet.
Wie erst sehr viel später bekannt wurde, hatte Pfizer für die amtliche Überprüfung des Spritzstoffes Ampullen mit mRNA eingeschickt, während die Bevölkerungen mit modRNA gespritzt wurden (von diversen weiteren, erst viel später entdeckten Zutaten ganz abgesehen). Aufgrund dieses Betrugs gingen auch Ärzte anfangs davon aus, harmlose mRNA zu spritzen. Vorzuwerfen ist ihnen deshalb lediglich, daß sie nicht alle ausgestiegen sind, als sich die Nebenwirkungen immer deutlicher zeigten. Bekanntlich waren es nur wenige Ärzte, die diesen Schritt wagten.
@Bekanntlich waren es nur wenige Ärzte, die diesen Schritt wagten.
ja – und denen hat die Justiz die Tür eingetreten – und verantwortlich sind Merkel/Spahn/Scholz/Lauterbach/Seehofer/Faeser !
Hier sind noch sehr viele Rechnungen offen !
Blödsinn – …einfach mal die Backen halten, wenn man nicht durchsieht.
Pfizer hatte für die amtliche Prüfung Ergebnisse der Tests mit mRNA vorgelegt, die mit dem PCR-Verfahren hergestellt wurde. Die Massenproduktion erfolgte jedoch mit dem Plasmidverfahren. Soweit ich informiert bin, gab es für die mit dieser Methode hergestellte mRNA-Präparate keine Zulassung. Wenn dem so ist, besitzen dieses Alenchen und noch viele andere der Verantwortlichen nicht einmal basale Kenntnisse über die Medizinproduktezulassungsverfahren.
Wir haben ein Politikerproblem, ein Ausgabenverschwendungsproblem in viel zu vielen Bereichen ! Entgegen dazu gibt es absolut kein Einnahmenproblem !
Nur die Politik und noch viel zu viele dumme, gleichgültige Wähler wollen nicht begreifen, wie gefährlich das ganze für Land und Menschen ist !
https://youtu.be/vT5eHjteGHg
Politik mit Kopf – 19.11.2025
„SPD-Lüge aufgeflogen! Sie wollen Rentnern Angst machen, doch scheitern bei Markus Lanz!“
Steuergeldverschwendung für das Ausland (ideologische Entwicklungshilfen), der gefährlichen nichtsbringenden Einwanderung, Überversorgung von Beamten im Gegensatz
zu Angestellten, Arbeitern, u.v.a.mehr.
Wir haben ein von der Politik gewolltes Ausgabenproblem, sprich der Steuergeldverschwendung und nicht das Problem der Einnahmen !
Politiker ohne Bezug auf Betriebswirtschaftloichkeit, Ratio und dem eigenen Volk zugehörigen tätig werden, sind überflüssig.
Langsam begreift es auch der Michel aus „Hinterzupfenhausen und wählt besser, anders,
halt blau !
Na Weimi wird schon als „Kulturstaatsminister der Unkultur der Korruption“ ordentlich vorgesorgt haben. Da habe ich keine Sorge. Hoffentlich hat er das auch wasserdicht gemacht, denn sonst droht ihm „Grundsicherung“ -das wäre doch „furschbor“ für einen Typen wie ihn, welcher vor nix zurückschreckt und wahrlich keinen Ekel vor sich selbst kennt.
Auch die Buyxe hat ja sicher schon ausreichend beiseite legen können, dank ihrer Nicht-bzw. Minderleistung als Vorsitzende des Unethikrates. Es wäre doch schlimm für sie, wenn sich Lügen nicht gelohnt hätte. Solche Gestalten fallen doch immer irgendwie sehr weich, wie das Spiegelchen z. Bsp. nach der etwas ärgerlichen Ahrtalgeschichte. Besonders ärgerlich war das dort ja für die Betroffenen. Zumindest kam die Soforthilfe gut an, also der „Impfbus“. Es genügte ja nicht, dass einige der dortigen Wähler geradeso überlebt hatten,- Nein!- man wollte sie anschließend auch noch totspritzen. Echt edel! Ansonsten klemmt es dort ja immer noch a bisserl – aber die Ukraine geht nun mal vor.
Die „Queers for irgendwas“ , der „Regenbogenkiez“ und auch die miesen Gestalten vom „Recherchekollektiv Correktiv“ werden selbstvernatürlich auch weiterhin durch eure Steuern alimentiert.
Also ist doch alles in Ordnung hier…
Es ist noch eine Zelle frei
In Moabit-Berlin
ist frei noch eine Zelle,
einst saß der Erich dort darin
und nicht mehr an der Quelle.
Die Quelle die war pleite
endlich nach 40 Jahren,
als sich das Volk befreite
von deutschen Sowjetzaren.
Stets sollte sich ein Volk vorhalten
solch ganz spezielle Zimmer,
denn an der Macht üble Gestalten,
die gibt es schließlich immer.
Nach Jahren die verflossen,
schon wieder fahren an die Wand,
sind es nicht nur Erichs Genossen,
nicht nur das deutsche Land.
Bis in Europas Spitzen
bräuchte man eine ganze Suite,
die sollten bald drin sitzen
im Knast in Berlin-Moabit.
was machen eigtlich die opfer der energiewende? sie werden weiterhin tot (welch beissende ironie) geschwiegen, nicht recherchiert, diskreditiert und diskriminiert. wie vor und während corona.
millionen unwissend betroffen( von bluthochdruck bis krebs, gelenkerkrankungen bis nervenleiden, kinder und alte), tausende folgetote mit zunehmender tendenz in den letzten 20 jahren..
flächendeckendes passives mindcontroll inclusive, durch erschöpfung, schlaflosigkeit und verspannungen, massive permanente eingriffe in die körperinterne zellkommunikation mit multiplikatorischen auswirkungen auf den gesamten metabolismus..
ihr habt gefragt, wo der aufstand der alten bleibt? leider konnte ich dazu nicht mehr kommentieren. der aufstand der alten? in kraftlosigkeit und erschöpfung erstickt, in corona zeiten in altersheimen getötet, in psychiatrien versteckt, durch NGO getriebene generationskonflikte ins abseits gestellt, von der gesellschaft sozusagen exkommuniziert..kein wunder dass viele nur noch versuchen sich an „ritualen“ festzuhalten und dazu gehören nun mal bei vielen menschen auch wahlen, das abendprogramm und die zeitung..
was macht eigentlich die energiewende? sie hat ein land und seine bevölkerung zerstört, gesellschaftlich aufgerieben, übernahme fähig gemacht.
ja, was machts..prost deutschland
Niemand macht irgendwas „eigentlich“.
Die Buyx hat noch gar nichts eingesehen. Soll sie die Sache bis ans Ende ihrer Tage verfolgen. Mal sehen, wie anschließend die Inzidenzen in der Hölle sind.
https://terminegegenmerkel.wordpress.com/2025/11/20/tgm-deutschlandtrend-november-2025/