Deutsche Novembernotizen: Was macht eigentlich…

Was macht eigentlich… “Euer Inzidenz”, Ethikrätin Buyx? Man erinnert sich. Die Bundes-Gouvernante Alena Buyx legte mit professoral-wissender Diktion einem zuhause eingesperrten deutschen Millionenpublikum im öffentlich-rechtlichen Gebühren-TV die Covid-Impfung ans Herz. Mit erhobenem Zeigefinger belehrte sie die Öffentlichkeit über die wunderbar „elegante Lösung“ namens mRNA und gab für Zweifler ultimative Entwarnung: Die umstrittenen Spike-Proteine würden bereits nach zwei Wochen der Auflösung anheimfallen, seien im Blut des Impflings also nicht mehr nachweisbar. Kürzlich in der Corona-Enquetekommission befragt, wie sie eigentlich zu dieser – bereits damals erkennbaren – Falschbehauptung gekommen sei, antwortet Buyx schmallippig: Es hätte sich eben um eine „persönliche Einschätzung“ gehandelt.

Was macht eigentlich… der „Regenbogenkiez“ in Schöneberg? Dieser hatte auch etwas Wichtiges eingeschätzt: Nämlich, dass die Unterbringung von Migranten eine rundum begrüßenswerte Sache und jegliche Kritik daran als Hass und Hetze und rechter Populismus zu bekämpfen sei. Nachdem nun zahlreiche Roma-Familien inmitten der bunten LGBTQ-Willkommensgemeinde in einem runtergewirtschafteten Hotel einquartiert wurden, weswegen sich homosexuelle Pärchen in der Nachbarschaft angesichts der offen homophoben Übergriffe kaum noch vor die Tür trauen, drängt die Toleranzgesellschaft im “Deutschlandfunk” darauf, solche leibhaftigen Migranten doch bitte nicht mehr in solch allzu unmittelbarer Nähe zu platzieren. So direkt sichtbar hatte man sich die Bereicherung dann wohl doch nicht vorgestellt.

Ordentlich auf die liebevoll bemalte Fresse

Was machen eigentlich.. „Queers for Palestine“? Nicht nur auf Gretas Schirmchenflottille, nein: quer durch ganz Europa beklagen jetzt grüne, blaue, queere, transsexuelle und vor allem blutende Palästina-Freunde plötzlich in den sozialen Netzwerken, dass sie irgendwie gar keine richtigen Palästina-Freunde mehr sein dürfen, sondern immer öfter von ihren binären Brüdern mit Kufiya und Echthaarbärten ordentlich auf die liebevoll bemalte Fresse bekommen haben. Wer hätte das gedacht?

Was macht eigentlich… das „Recherchekollectiv Correctiv”? Der mit Steuermillionen vollgepumpte Laden ließ Anfang 2024 mit der Enthüllung einer geheimen Potsdamer „Wannseekonferenz“ eine Bombe platzen und brachte Millionen von Empörungsberufenen auf deutsche Straßen. Die Behauptung einer bei diesem Treffen vorbereiteten, massenhaften, grundgesetzwidrigen Deportation deutscher Staatsbürger löste sich nun allerdings vor Gericht in Luft auf. Die Rede ist jetzt davon, dass es sich sowohl beim Bericht wie auch dem umgehend inszenierten Bühnenstück keineswegs um zusammenfassende Tatsachenbehauptungen eines realen Geschehens gehandelt hätte, sondern vielmehr um eine „wertende Prognose“, mit der lediglich eine eventuelle künftige Entwicklung beschrieben worden sei, die der intendierten Aussage unter Umständen „gleichgekommen“ wäre. Kurzum – es hat sich nicht um Recherchen gehandelt, sondern um eine politische Fiktion mit ordentlich konjunktivistischem Wetterleuchten.

Mit Weimer aufs Matterhorn

Was macht eigentlich… Wolfram Weimer? Der als konservativer Merzhase gestartete Kulturstaatsminister muss nun endgültig weit linksaußen um Asyl bitten. Der Wolfram hatte seine ganz persönliche Geheimkonferenz bisher nicht am Wann-, sondern am Tegernsee veranstaltet. „Ludwig Erhard-Gipfel“ oder auch „Tegernsee Summit“ heißt respektive hieß der inszenierte politisch-industrielle Wochenendkomplex in der bayrischen Bergwelt. Weimer – eine Mischung aus Klaus Schwab für B-Promis und Felix Krull – hatte erst mit hunderten geklauten Texten ein gut laufendes potemkinsches Medienimperium vorgegaukelt – und dann mit dergestalt aufgepumpter Bedeutung seine Regierungskollegen offenbar wie Nutten im Laufhaus versilbert. Lobbyisten-Azubis können bei der Weimer Media Group für den Tegernsee-Summit sogenannte “Assets” mit sinnigen Namen buchen: Für Preise eines gepflegten Mittelklassefahrzeugs gibt’s das gesellige Beisammensein-Basispaket „Zugspitze“, für nochmal 20.000 Euro mehr die gehobene Variante „Matterhorn“ und schließlich ist da noch das Spitzenprodukt „Mont Blanc“, letzteres mit „Executive Night“ und „Besprechungslounge“.

Schade, dass es das Format wohl künftig nicht mehr geben wird. Ich hatte mir meine erste „Executive Night“ mit Weimer an der Tür, Bärbel an der Bar und Saskia in der Lounge schon in grellsten Farben ausgemalt. Deutschland bleibt bunt!