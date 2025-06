Deutsche Schamneurose in Endstufe: Schwarz-Rot-Gold ist rechtsextrem und könnte Ausländer beleidigen

Wenn es etwas gibt, das wirklich nur im besten Deutschland aller Zeiten gedeiht und nirgendwo sonst auf der Welt existiert, dann ist es die Verachtung der eigenen Identität und Herkunft, die bis zur Selbstzerstörung geht, die ja auch bereits in vollem Gange ist. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Dritten Reich wird die kollektive Schamneurose absurderweise immer größer, während zugleich – Stichwort “Postkolonialismus” – immer neue Epochen als schuldhafte Verstrickung und Anlass zur Erbsünde mit ewiger Ablasspflicht erschlossen werden. Als Resultat davon gilt jegliches Bekenntnis zu Deutschland als Hassverbrechen – und selbst die nationalen Symbole der deutschen Demokratie und somit der völlig unbelasteten Teile der deutschen Geschichte gelten als verpönt und gesichert anrüchig, wenn nicht rechtsextrem. Dazu zählen auch die dritte Strophe des Deutschlandsliedes, dessen Inhalte wesentliche Säulen des Grundgesetzes vorwegnehmen, sowie die Farben Schwarz-Rot-Gold, die bezeichnenderweise von den Nazis quasi als erstes verboten wurden.

Die Auswirkungen dieser Selbstverachtung zeigen sich aktuell gerade in Dessau, wo der Stadtrat den Antrag der AfD ablehnte, vor öffentlichen Gebäuden das ganze Jahr über eine Deutschlandfahne zu hissen. Die parteilose, dem Freies-Bürger-Forum angehörende Stadträtin Ulrike Brösner ließ verlauten, dass sie es „erschreckend“ (!) finde, wie oft in Dessau-Roßlau bereits jetzt schon eine Deutschlandfahne hänge. Schlimmer noch: „Für ausländische Mitbürger kann das beleidigend wirken, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, empörte sie sich.

Deutschland keine Entität aus eigenem Recht

Schon allein dieser eine Satz zeigt, von welcher Geisteskrankheit dieses Land befallen ist, offenbart sich darin doch eine Mentalität, die den einzigen Daseinszweck Deutschlands darin erblickt, ausnahmslos und ausschließlich nur noch für die Rücksichtnahme auf diejenigen da zu sein, die ohne geringsten kulturellen oder familiären Bezug zu diesem Land hier her kommen, ob legal oder illegal. Jedes Recht auf eine eigene Identität oder Leitkultur , in die man sich zu integrieren hat, wenn man hier leben will, wird inzwischen rundheraus bestritten. Deutschland gilt den Brösners dieses Landes nur noch als geographischer Begriff, nicht aber als eine Entität aus eigenem Recht.

Nur ein weiterer Stadtrat aus ihrer Fraktion, nämlich Hans-Peter Dreibrodt, stimmte für den AfD-Antrag. Völlig zu Recht stellte er klar, dass Nationalstolz nicht mit Nationalismus verwechselt werden dürfe. „Und Nationalstolz sollten wir haben“, so Dreibrodt. Der AfD-Politiker Laurens Nothdurft hatte in seiner Rede dafür geworben, mehr Deutschlandfahnen aufzuhängen, damit die Menschen sich angesichts zahlreicher Krisen auf etwas Gemeinsames besinnen können. Es müsse einen „unverkrampften Umgang“ mit der Bundesflagge geben, hatte er gefordert – allerdings vergeblich. Alle anderen Fraktionen im Stadtrat stimmten ebenfalls gegen den Antrag – wenn auch (was es nicht besser macht) nur deswegen, weil er von der AfD kam.