Deutsche Schulen: Der Islam greift um sich

Aufregung in Essen: Die Abiturienten eines Gymnasiums hatten geplant, nicht einen, sondern zwei Abibälle zu feiern – streng getrennt nach Geschlechtern. Da werden unschöne Erinnerungen wach, denn erst vor wenigen Monaten wurde bereits darüber diskutiert, Abteile in öffentlichen Verkehrsmitteln nur für Frauen einzurichten, um diese vor sexuellen Übergriffen zu schützen (die Vertreter dieses Vorschlags waren aber seltsam still, wenn es darum ging, von welcher Gruppe innerhalb der Männer die meisten Belästigungen ausgingen).

Einzelne Schüler hatten sich sogar schon juristisch abgesichert: Veranstalter eines Abiballs sind die Schüler selbst, aber nicht die (an sich zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtete) Schule; prinzipiell wäre die Geschlechterapartheid also durchsetzbar gewesen. Das Lehrerkollegium widersetzte sich dem Vorhaben jedoch und kündigte an, dem Ereignis fernbleiben zu wollen. Nach dem öffentlichen Aufschrei wiegelte die betreffende Schule ab: Es habe sich nicht um eine konkrete Planung, sondern nur um einen Vorschlag gehandelt. Auch hätte nicht die Mehrheit der Schüler darauf bestanden. Letztlich wird jetzt nur ein Abiball stattfinden – mit beiden Geschlechtern.

Ein klares Muster

Dennoch: In Essen zeichnet sich heute schon ab, was der gesamten Bundesrepublik in einigen Jahrzehnten droht. Laut einer Erhebung der Stadt waren bereits 2021 knapp über 50 Prozent der Grundschüler Migranten. Verteilt auf die einzelnen Schulformen zeigt sich nochmals ein Muster: An den Hauptschulen sind es 66 Prozent, an den Realschulen 55 Prozent, an den Gymnasien 42 Prozent und 35 Prozent (Sekundarstufe I und II). Tendenz steigend.

Wie man sieht, schneiden Migranten im deutschen Bildungssystem deutlich schlechter ab als Deutsche. Und ihr Anteil erhöht sich stetig. Die genannten Zahlen scheinen die These zu widerlegen, ein Abiturjahrgang könne mehrheitlich islamisch sein; doch auch in Essen gibt es Stadtteile mit höherem und niedrigerem Ausländeranteil. Der Experte Joachim Wagner schätzt, dass deutschlandweit derzeit etwa fünf bis 10 Prozent aller Schulen mehrheitlich islamisch seien. Wie das obige Beitragsbild zeigt, sind die Abiturientinnen einer Duisburger Gesamtschule zum Beispiel klar erkennbar migrantisch und die jungen Frauen zu mehr als der Hälfte verschleiert.

Dem deutschen Bildungssystem stehen grundlegende Veränderungen bevor

Erst letzten Monat wurde breit über den Fall eines Berliner Lehrers diskutiert, der an einer Schule unterrichtet, deren Schüler zu 95 Prozent Migranten sind. Der Mann hatte sich als schwul geoutet – und erlebte fortan extremes Mobbing im Klassenzimmer. Und im vergangenen Jahr hatten Schüler an einer Grundschule in Neuss eine “Scharia-Polizei” ins Leben gerufen, die unter anderem darauf abzielte, die Mitschüler zur Konversion zu drängen und sich für die “Steinigung” aussprach. Laut einem Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums gab es in dem Bundesland etwa 30 weitere ähnliche Vorfälle.

Diese Fälle zeigen, dass dem deutschen Bildungssystem grundlegende Veränderungen bevorstehen, wenn der islamische Schüleranteil weiter steigt. Das ist keine neue Erkenntnis. Schon in den Nullerjahren Jahren waren genug Warnzeichen zu erkennen. Verschiedene Schulen berichten, dass es einen großen Druck auf muslimische Teenagerinnen gebe, sich zu verschleiern, selbst wenn sie dies nicht wollten. Oft pochen die Eltern auch darauf ihre Mädchen vom Schwimmunterricht zu befreien und sie nicht an Klassenfahrten teilnehmen zu lassen. Auch verzichten viele Schulkantinen mittlerweile „freiwillig“ darauf, Schweinefleisch anzubieten.

Todesdrohungen gegen Lehrer

Für die Niedersachsensurvey 2022 mehrere tausend Neuntklässler im nördlichen Bundesland befragt. Die Ergebnisse waren erschreckend: Für etwa zwei Drittel aller muslimischen Schüler steht der Koran über dem Grundgesetz, etwa die Hälfte wünscht sich ein Kalifat und ein Drittel äußert Verständnis für Gewalt im Falle einer Beleidigung des Islam. Bei einer Umfrage unter Lehramtsstudenten kam 2009 ans Tageslicht, dass etwa 60 Prozent der Muslime die Evolutionstheorie ablehnen. Eine Studie aus Hannover befragte etwa 700 Lehrer und Pädagogen; diese gaben zu etwa einem Viertel an, islamistische Tendenzen unter ihren Schülern bemerkt zu haben. Und laut einer Studie der Universität Vechta bemerkten etwa ein Drittel aller Lehrer religiöse Konflikte unter ihren Schülern.

Mit dem demographischen Wandel nimmt naturgemäß auch der Antisemitismus an deutschen Schulen zu. Der Experte Andreas Zick vermutet, dass etwa 80 Prozent aller Attacken auf jüdische Schüler einen muslimischen Hintergrund haben. Manche Schulen vermeiden es, im Geschichtsunterricht den Nahostkonflikt zu thematisieren und nehmen Abstand von Klassenfahrten in Konzentrationslager. Eine hessische Lehrerin wurde wegen ihres Eintretens für Israel von einem Schüler körperlich angegriffen und von dessen Vater mit dem Tode bedroht.

Bedenkliche Entwicklung wird kleingeredet

Das American Jewish Committee kam nach Gesprächen mit Berlinern Lehrern zum Schluss, dass an den Schulen der Hauptstadt Antisemitismus weit verbreitet sei. 2018 gab es Kontroverse, weil ein Gymnasium in Herne 20 Burkinis angeschafft hatte, um so auch den Mädchen den Schwimmunterricht zu ermöglichen. Unterstützung dafür kam von der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).

Natürlich beeilen sich unsere Medien, allen voran der “Spiegel”, diese Vorgänge kleinzureden. Schließlich will man ja nicht mit Pauschalurteilen Rassismus schüren und der AfD in die Karten spielen. Mittlerweile akzeptiert man dort sogar das Kopftuch für Lehrerinnen. Der “Spiegel” nahm sich auch der Sorge an, da Flüchtlingskinder kulturfremd seien, könne das Unterrichtsniveau in deutschen Schulklassen sinken. Dies sei nicht der Fall. Etwas kleinlaut musste der “Spiegel” eingestehen, dass dieses Szenario doch eintreten würde – aber eben nicht, weil die Syrer kulturfremd sind, sondern nur, weil sie über einen niedrigeren Sozialstatus verfügen.