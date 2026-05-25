Deutsche sind jetzt „Nicht-Migranten“: Hurra, wir verschwinden!

Die neue Wortschöpfung für den „deutschen Einheimischen“ ist jetzt neuerdings „Nicht-Migrant“: Die ARD vollstreckt das sprachliche Todesurteil am deutschen Volk. Während das Grundgesetz vom „Deutschen Volk“ spricht, macht die öffentlich-rechtliche Propaganda daraus eine bedauernswerte Restkategorie – ein Akt der kulturellen Selbstentleibung, der tiefer reicht als jeder bloße Stilfehler. In einer beispiellosen, jedoch gewollten sprachlichen Entgleisung hat die “Tagesschau” zum 77. Geburtstag des Grundgesetzes die Deutschen offiziell zu „Nicht-Migranten“ degradiert. Damit wird das angestammte Volk dieses Landes nicht mehr positiv benannt, sondern nur noch als Negativfolie einer importierten Realität definiert.
Das ist kein harmloser Begriffsfehler; es ist die konsequente Fortsetzung eines ideologischen Feldzugs, der die deutsche Identität zuerst moralisch vergiftet, dann sprachlich ausradiert und schließlich demografisch überschreibt. Die These ist so einfach wie radikal: Wer die Wörter „Deutscher“ und „Einheimischer“ systematisch tilgt und durch bürokratische Unworte wie „Nicht-Migrant“ ersetzt, der führt einen Anschlag gegen die Seele der Nation. Er erklärt das Eigene zum Störfaktor und die Fremde zum neuen Normalzustand.
Sprachliche Monstren
Diese sprachliche Verhunzung dient nicht der Präzision, sondern der ideologischen Umerziehung. Sie soll den letzten Rest nationalen Selbstbewusstseins tilgen, damit das Land endgültig als bloßer Siedlungsraum für globale Austauschmasse taugt. Ganz im Sinne von Bärbel Bas, die Deutschland ohne Migranten zur “einheitsbraunen” Störmasse herabwürdigt. Man stelle sich vor, wie absurd und entwürdigend diese Logik weitergedacht werden kann: Der Einheimische wird zum „Nicht-Zugewanderten“. Der Bayer zum „Nicht-Neubayern“. Der Nachfahre derer, die dieses Land über Jahrhunderte geformt haben, zum „Individuum mit prämigratorischer Kontinuität“.
Es handelt sich um sprachliche Monstren des linksakademischen Betriebs, der die Politik infiltriert hat, mit denen das nach schlechtem Gewissen, Angst vor der eigenen Geschichte und ideologischem Selbsthass gierende Milieu die Köpfe vergiftet. Orwells Neusprech hätte sich sowas nicht ausdenken können. Es ist, als bezeichnete man die Eiche als „Nicht-Bonsai“, nur damit der importierte Zierstrauch daneben sich nicht benachteiligt fühlt. Oder die Sonne als „Nicht-Nacht“, damit der Mond keine Minderwertigkeitskomplexe entwickelt.
Das deutsche Volk als Restkategorie
Die rotgrüne Sprachpolizei hat verstanden: Wer die Begriffe kontrolliert, der kontrolliert das Denken. Indem sie „Deutscher“ zum Unwort erklären, machen sie aus einem stolzen Staatsvolk eine statistische Peinlichkeit, die man bestenfalls tolerieren, aber nie mehr feiern darf. Alexander Teske hat in seinem “Insider”-Buch aufgezeigt, wie tief sich diese kaputte Geisteshaltung bereits in die Redaktionen von ARD und ZDF hineingefressen hat. Und es ist überhaupt kein Zufall, dass genau zum Grundgesetz-Jubiläum diese entwurzelnde Formulierung fiel. Denn sie markiert einen endgültigen Bruch: Das Grundgesetz beginnt mit dem deutschen Volk. In der “Tagesschau” endet dieses Volk als Restkategorie.
Dieser begriffliche Irrsinn ist kein Ausrutscher, sondern Programm. Er offenbart die Abgründe einer kultur- und identitätslosen linken Elite, die sich aus erblichen Schuldkomplexen und eingefleischtem Nationalmasochismus für das eigene Land schämt und es deshalb begrifflich demontiert. Wer das Wort „Deutscher“ nicht mehr aussprechen will, der hat innerlich längst die Kapitulation unterschrieben. Und genau das macht diesen Vorgang so gefährlich: Er ist der leise, elegante Vorbote des totalen Untergangs, verpackt in Vielfaltspathos und Tomatenpflanzaktionen.
15 Kommentare
Es ist eine Schande 1. Grades, wie hier die Deutschen ins Nirwana verschwinden sollen! Und keiner steht auf!
Das ist doch noch harmlos was da gemacht wird die Deutschen begrifflich zu vernichten. Das was die regierenden Politiker jetzt betreiben, uns in ein Krieg mit Russland zu treiben wo dann Deutschland physisch total platt gemacht wird ist viel schlimmer. Kaum Einer regt sich darüber auf.
Was will man noch erwarten von einem Volk der Nicht-Denker und Absturz-Lenker?!
So bekommt die Ent-Volkung ein ganz neues Gesicht.
Ich verbitte mir so eine absurde Bezeichnung von diesen kranken Gestalten, die sich anscheinend selbst abgrundtief hassen. ich bin DEUTSCHE und wehre mich mit den Gestalten in einen Topf geworfen zu werden, die hierherkommen, um uns ab zu zocken.
Nicht-Migranten stellen sich jetzt offiziell unter die Migranten und zwar in jeder Hinsicht: Nur ein ehr- und würdeloses Volk schafft das! Dem Deutschen hat man jedes Rückgrat gebrochen und den Charakter versaut! Kleiner Tipp: Holt mal schnell eine Millionen Inder ins Land und schaut schallend lachend dabei zu, wie der Michel plötzlich Kühe anbetet! Macht endlich das Licht aus, das wars!
Ich bin Deutscher und jeder der mir etwas anderes einreden will, wie die ÖRR Politikschwanzlutschschwuchteln , bekommt gegendert und migriert regenbogenmäßig einen auf die Fresse das die Inklusion klappert.
Die Omas gegen Rechts werden allerdings Dauerorgasmen haben , so als Nichtmigrantenmuschis
Wer jetzt noch Gebühren zahlt will es so.
Sagt mir das Einer, dann überlebt er nur noch durch den Strohhalm!
Wenn es die Deutschen nicht mehr gibt, gibt es auch kein Geld mehr von den Deutschen.
Dazu Christian Friedrich Hebbel – deutscher Schriftsteller (1813 – 1863)
Es ist möglich, daß der Deutsche doch einmal von der Weltbühne verschwindet, denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten und alle Nationen hassen ihn, wie die Bösen den Guten. Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen mögten.
„Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen von Ausländern und ihren Familien, die Überfremdung unserer Sprache, unserer Kultur und unseres Volkstums. (…) Völker sind (biologisch und kybernetisch) lebende Systeme höherer Ordnung mit voneinander verschiedenen Systemeigenschaften, die genetisch und durch Traditionen weitergegeben werden. Die Integration großer Massen nichtdeutscher Ausländer ist daher bei gleichzeitiger Erhaltung unseres Volkes nicht möglich und führt zu den bekannten ethnischen Katastrophen multikultureller Gesellschaften. Jedes Volk, auch das deutsche Volk, hat ein Naturrecht auf Erhaltung seiner Identität und Eigenart in seinem Wohngebiet. Die Achtung vor anderen Völkern gebietet ihre Erhaltung, nicht aber ihre Einschmelzung („Germanisierung“).“
-Heidelberger Manifest von mehrereren Heidelberger Universitätsprofessoren 1981
,,Jegliche Praxis oder Politik die das Ziel oder den Effekt hat, die demographische Zusammensetzung einer Region, in der eine nationale,ethnische, sprachliche oder andere Minderheit oder eine autochthone Bevölkerung ansässig ist, zu ändern, sei es durch Umsiedlung und/ oder durch die Sesshaftmachung von Siedlern, oder eine Kombination davon, ist rechtswidrig.“
-UN ,,Menschenrechts-“kommission vom 17.4.1998
Wunderbar!
Jetzt sollte auch dem letzten Hinterwäldler klar werden, was gespielt wird.
Wer weiterhin die Altparteien unterstützt und links wählt, verdient nichts anderes als abgeschafft zu werden.
😜
….ihr habt wirklich Nichtallee Tassen im Schrank!
Thilo Sarrazin hatte vollkommen Recht!
Frage: Wie kann man so ein wunderbares Land mit deren Volk und Kultur so runterfahren in die Bedeutungslosigkeit 😭
Vielen Dank Politikern der altparteien…. vielen Dank für NICHTS 🤬
Naja, alles was sich in den letzten Jahren abgespielt hat, hâtte man durch andere Wahlen eventuell verhindern können. Aber war ja alles RECHTS und NAZI. Und jetzt, wo man so langsam sieht, wohin die Reise geht, fängt so langsam das große Unbehagen an. Sei es das digitale Geld, Verbot von Verbrenner Autos, eine ID für jeden, die Umvolkung, Aufgabe von Deutschstein usw. Aber das ist halt das Ergebnis, wenn man seinen Kopf nur zum Haare schneiden benutzt.
Es ist mehr als offensichtlich, dass durch die Turbo-Einbürgerungen weniger Ausländer aus Drittstaaten mit meist islamischen Hintergrund Straftaten begehen. Zudem sichern diese Bewohner Deutschlands die Arbeitsplätze vieler Politiker, die im Bundestag, Landtag und als Stadtverordnete das verrichten, was sie selbst als Arbeit bezeichnen und den Ausländern den Deutschen Pass und Einbürgerungen ‚am Fließband‘ ermöglichen. Und diese Bewohner wählen natürlich ihre Gönner. Regiert wird schon lange nicht mehr, da sog. Minderheitsregierungen Debattierclubs gleichkommen, da das Votum der Wähler, wie nachweislich z. B. in SN, mißachtet wird. Aber Geld bekommen sie dennoch und das nicht zu knapp, auch als 23-jähriger MdB und ungelernter Studienabbrecher. So verfügt ein MdB jeden (!) Monat (!) über 55’TEUR (!), das übrigens z. Zt. 733x, wovon er auch sein üppiges Salär abzweigt, ungeachtet obenauf exorbitanter Sozial- und Versorgungsleistungen. Und zuguterletzt werden Kürzungen von Sozialleistungen bei den Wirtschaftsträgern als Reform verkauft. Die Zuschauer-Demokratie läßt grüßen.