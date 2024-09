Deutsche Steuermilliarden für die grüne Energiewende am Kap der unguten Hoffnung

Die Frage, ob man das Treiben der Bundesregierung “nur” als gewohnheitsmäßige verbrecherische Ausplünderung und Steuergeldzweckentfemdung bezeichnen soll oder nicht vielmehr als Hochverrat, ist immer eindeutiger zu beantworten in Anbetracht der nicht abreißenden Kette von Unsäglichkeiten, die sich die ohne jede Legitimation der Bevölkerung fuhrwerkende Ampel leistet: Während die deutsche „Energiewende“ das Land ruiniert, will die Ampel-Regierung die nächsten deutschen Steuermilliarden ins Ausland schaffen, um global die deutsche Totgeburt angeblich grundlastfähiger Wind- und Sonnenenergie zu fördern. Diesmal geht es zur Abwechslung nicht um die Ukraine, sondern um das nicht minder hochkorrupte Südafrika, wo ein Projekt “zur Integration von Solar- und Windenergie” in das dortige Stromnetz im Umfang von umgerechnet 22 Milliarden US-Dollar gefördert werden soll, an dem sich Deutschland beteiligt. Bereits 2021 wurde ein Abkommen zur Unterstützung des Vorhabens zwischen Südafrika und mehreren Industriestaaten geschlossen.

Am Wochenende bestätigte der Sonderbeauftragte für diesen Klimafinanzierungspakt gegenüber der US-Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Deutschland bei der Finanzierung definitiv maßgeblich dabei sein werde. Im Rahmen der sogenannten “Just Energy Transition Partnership” (JETP) seien schon jetzt 9,3 Milliarden Dollar zugesagt werden. Rainer Baake, der Beauftragte für die JETP, verkündete am Donnerstag in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria euphorisch: „Wir sind in der Lage, wesentlich mehr Geld für das Netz bereitzustellen.“ Es bestehe ein Bedarf ein Bedarf an Investitionen in die Qualität und Quantität des Netzes. Wie hoch der deutsche Anteil konkret sein wird, wurde noch nicht mitgeteilt.

Globalisten-Agentin Morgan in ihrem Element

Die politischen Weichenstellungen sind bereits erfolgt: Damit das Projekt auch nach besten Kräften unterstützt wird, reiste eine deutsche Delegation nun nach Südafrika, um Details der Kooperation zu erörtern. Diese bestand aus Jochen Flasbarth vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Jennifer Morgan, der berüchtigten Sonderbeauftragten von Außenministerin Annalena Baerbock für Klimaschutz. Die gebürtige US-Amerikanerin und ehemalige Greenpeace-Chefin war von Baebock in einem mehr als fragwürdigen Expressverfahren eingebürgert und zur verbeamteten Staatssekretärin gemacht worden. Dass Greenpeace unter Morgans Ägide immer wieder gefährliche Sabotageakte und andere Aktionen durchgeführt hatte, hatte Baerbock dabei nicht gestört. Linke Gewalttaten im Interesse der “guten“ Sache wiegen bekanntlich nicht schwer.

Morgan verlor dann auch keine Zeit, die Agenda ihrer Herrin, die natürlich auch ihre eigene ist, umzusetzen, und das zu tun, wofür sie schließlich ins Amt gehievt wurde: Keine Interessen des deutschen Volkes, sondern globalistischer und internationalistischer Eliten und Konsortien lobbyistisch durchzusetzen. Geradezu wahnhaft schaufelt die Bundesregierung unter Morgans tatkräftiger Vermittlung deutsches Steuergeld in alle Welt, ohne dass irgendwie kontrolliert wird, wohin dieses genau fließt und ob es überhaupt für die angegebenen Zwecke verwendet wird. Im Gegenteil: In Südafrika sollen die Gelder, evidenten Warnungen zum Trotz, nun auch noch ausgerechnet in die Kassen des geradezu mafiös operierenden Konzerns Eskom fließen. Dessen Machenschaften wurden sogar von garantiert unverdächtiger Stelle – nämlich sogar dem deutschen öffentlich-rechtlichen Staatsfernsehen – testiert: Der deutsch-französische Sender arte hatte dem kriminellen Treiben des Unternehmens letztes Jahr sogar eine eigene Dokumentation gewidmet, dessen Inhalt also auch im Auswärtigen Amt bekannt gewesen sein muss.

Milliarden für die nächsten korrupten Strukturen

Eskom besitzt das Monopol für die gesamte Stromversorgung Südafrikas – und um diese immense Machtstellung zu bewahren, schreckt man offenbar auch vor Auftragsmorden nicht zurück. Zudem herrscht in dem Unternehmen ein geradezu aberwitziges Maß an Korruption: Der Strom wird teilweise illegal verkauft, der Konzern selbst ist völlig überschuldet, obwohl er einst Milliardengewinne abwarf. Dass mit Abstreifen der weißen Apartheidherrschaft vor gut 30 Jahren am Südkap leider dieselben politischen Zustände Einzug hielten, die in ganz Schwarzafrika an der Tagesordnung sind, zeigt sich hier besonders bitte. Die linksgrüne Naivität der Ampel – gepaart mit weißer Übertragungsschuld, einer Prise “Black Lives Matter” und ausgeprägtem Weltverbesserungsgrößenwahn – sorgt jedoch dafür, dass auch hier alle Mahnungen in den Wind geschlagen werden und die Devise “Alles für die anderen – nichts für Deutschland” erneut zu Ehren gelangt. Die deutschen Steuerzahler dürfen für den ganzen Wahnsinn gleichwohl blechen.

Während hierzulande also weiter sündhaft teurer Strom aus dem Ausland importieren wird, weil die eigenen Regierung die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet hat (und sie sogar zerstört, damit sie nie mehr benutzt werden können); während die “erneuerbaren Energien” den Strombedarf absehbar nie auch nur ansatzweise werden decken können, weshalb infolge extremer Strompreise Abertausende von Unternehmen bankrott gehen oder ins Ausland fliehen; während in Deutschland selbst der berüchtigte “Netzausbau” auf allen Feldern stockt, von flächendeckendem 5G über Glasfaser bis hin zu Nord-Süd-Stromtrassen: Da hat die Bundesregierung also immer noch Unsummen übrig, um sie einem durch und durch kriminellen Konzern im fernen Südafrika in den Rachen zu werfen. Diese neuerliche Veruntreuung von Steuergeld im Namen des Klimawahns, bei dem die vielbeschworene Moral wieder einmal auf der Strecke bleibt, verdeutlicht, dass in Deutschland ein Regierungs- und vor allem Politikwechsel eine Frage existenzieller und nationaler Dringlichkeit geworden ist. Diese Bundesregierung muss demokratisch beseitigt werden – sonst gnade uns Gott.