„Deutscher“ werden ohne Integrationsanstrengungen: Rekordzahlen bei Einbürgerungen

Die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland hat 2024 mit 249.901 Fällen einen neuen Höchststand erreicht – das entspricht einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber 2023, als es “nur” 200.095 Fälle waren. Diese Entwicklung, getrieben durch die verantwortungslose Reform des Staatsbürgerschaftsrechts unter der Ampel-Regierung, zeugt von der politisch gewollten stetigen Absenkung der Hürden und Voraussetzungen: Anpassungs- und Integrationsbereitschaft, Nachweis von eigener Erwerbstätigkeit geschweige denn ökonomischer Unabhängigkeit, vielfach sogar basale Sprachkompetenz nur noch auf dem Papier oder überhaupt nicht geforderte Vorbedingungen, von irgendwelchen Bekenntnissen zur deutschen Kultur und Identifikation mit hiesigen Werten und Traditionen ganz zu schweigen. Damit geschieht genau das Gegenteil dessen, was von Politikern in Sonntagsreden seit vielen Jahren immer wieder gefordert wird – dass nämlich die Einbürgerung am Ende und nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen sollte.

So ist dieses ursprünglich sehr sparsam und überaus restriktiv konditionierte Mittel der Einbürgerung – ebenso wie zuvor schon das Asylrecht und humanitär motivierte Gewährung von “subsidiärem Schutz” – zu einem bevölkerungspolitischen Instrument gemacht worden, das dem Agendaziel der allmählichen kulturellen und identitären Ausdünnung und Unkenntlichmachung des deutschen Volkes dient, das einer “multikulturellen Gesellschaft” weichen soll, hinter der sich eine maximal segregierte, zerrissene Siedlungsgemeinschaft von ethnisch und sprachlich inhomogenen Parallelgesellschaften ohne Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt verbirgt, deren einzige Klammer die durch den deutschen Pass legitimierten Versorgungsansprüche gegen den übernutzten deutschen Sozialstaat sind – so lange dieser noch existiert

Voraussetzung für eine nachhaltige “Umvolkung”

Die noch von der Ampel verbrochene “Reform” des Staatsbürgerschaftsrechts, die 2024 in Kraft trat, senkte die Aufenthaltsdauer vor Einbürgerungen von bereits zuvor absurd niedrigen acht Jahren auf nur mehr fünf und erlaubte die Beibehaltung der bisherigen Staatsbürgerschaft – dies überhaupt die ultimative Voraussetzung für eine nachhaltige “Umvolkung” (leider gibt es dafür keinen treffenderen Begriff), weil die Erststaatsangehörigkeit natürlich weiterhin die wahre Identität der Profiteure dieser Regelung ist und bleiben soll; deshalb ist der Terminus “Passdeutscher” nicht nur zutreffend, sondern wesensbestimmend für diese Form der “Einbürgerung”.

Doch das ist bekanntlich nicht alles: Besonders die sogenannte „Turbo-Einbürgerung“ nach nur drei Jahren bei willkürlich definierbaren „besonderen Integrationsleistungen“ sollte Anreize schaffen. Was darunter verstanden wird, zeigt die ganze Verlogenheit dieser politischen Maßnahme: “Zivilgesellschaftliches Engagement”, Engagement in den passenden linken NGOs oder Tätigkeit für Parteien bei irgendwelchen wohlklingenden Aktivitäten genügen, um die begehrten Bescheinigungen zu erhalten, zumal die Migrationslobby alles tut, um hier behilflich zu sein. Die Mehrheit der “Neubürger” sind trotzdem vor allem Schutzsuchende aus den Jahren 2015/16, die nun Anträge stellen – wegen der nun garantierten ohne Verpflichtung, ihre Herkunftsstaatsbürgerschaft aufzugeben. Dies führt zu einer Rekordzahl insbesondere bei syrischen und türkischen Antragstellern. Worum es hier wirklich geht, bringen Kritiker wie der AfD-Politiker Dr. Gottfried Curio (AfD) auf den Punkt: Um eine “antideutsche Politik”, die die Staatsbürgerschaft der Einheimischen stetig entwerten soll.