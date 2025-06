Deutsches Kita-Sterben: Folge von Corona-Impfungen und Massenauswanderung?

Die sinkenden Geburtenzahlen in Deutschland, vor allem im Osten, führen nun dazu, dass immer mehr Kitas schließen. Im vergangenen Jahr wurden noch ganze 693.000 Kinder geboren – so wenige wie seit 2013 nicht mehr. Im Westen betrug der Geburtenrückgang 5,9 Prozent, im Osten 9,2 Prozent. 2024 gab es auch erstmals seit 2006 keinen Zuwachs bei Kindern, die in Kitas betreut werden. Vergangenes Jahr war zudem erstmals seit 2006 bundesweit kein Zuwachs mehr an in Kitas betreuten Kindern zu vezeichnen. So gibt es allein in Leipzig mittlerweile mehr als 4.000 Plätze mehr, als gebraucht werden. Die Stadt versucht, den unvermeidlichen Personalabbau zumindest so gering wie möglich zu halten.

In Halle wurde ein Einstellungsstopp verhängt, elf Azubis und 30 Erziehern mit befristeten Verträgen wurde gekündigt. „Wir bekommen aus dem gesamten Land Meldungen von Stundenreduzierungen und betriebsbedingten Kündigungen“, berichtet Bernward Küper, der Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. In Thüringen, wo die Geburten gegenüber 2016 um 36 Prozent zurückgingen, erklärte jeder zweite Kita-Träger, sich in den nächsten fünf Jahren von mindestens einer Einrichtung trennen zu müssen.

Ignorierter Geburtenrückgang

Dort hatte die Landesregierung noch Jahresbeginn 140 Millionen Euro investiert, um die Betreuungsquote zu verbessern – ganz so, als ob man den dramatischen Geburtenrückgang nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Wenn dieser doch thematisiert wird, dann nur, um daraus die Forderung nach noch mehr beliebiger – unqualifizierter und kulturfremder – Zuwanderung abzuleiten. Im Westen sind die Zahlen weniger besorgniserregend – was allerdings ebenfalls der Masseneinwanderung geschuldet ist. So gingen in Nordrhein-Westfalen die Geburten zwar ebenfalls zurück, die Zahl der Kita-Plätze stieg jedoch von 751.797 im Kita-Jahr 2022/23 auf aktuell 764.158.

Familienministerin Josefine Paul, die derzeit wegen ihres kriminellen Totalversagens im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag von Solingen im vergangenen August wieder einmal in den Negativschlagzeilen ist, verkündete, „an allen Stellschrauben drehen“ zu wollen, um das Platzangebot zu verbessern. Auch in Hamburg, Berlin, Baden-Württemberg oder Niedersachsen hat man einstweilen noch Mittel und Wege gefunden, um das Kita-Personal zu halten oder sogar auszubauen.

Politisch hausgemachte Ursachen

Der Rückgang der Bevölkerung wird indes einfach vermeldet, ohne nach den Hintergründen zu fragen. Interessanterweise scheint sich jedoch niemand dafür zu interessieren, worin eigentlich die Ursachen dieses immer extremer werdenden Geburtenrückgangs liegen, der die – ohnehin zu erwartende, allerdings moderate – demographisch Schrumpfungstendenz weit übersteigt – dies würde nämlich bedeuten, zumindest einmal die Frage in den Raum zu stellen, ob er zumindest teilweise etwas mit den Folgen der Corona-Impfungen zu tun haben könnte. Obwohl es keinerlei Belege dafür gibt, dass diese für ungeborene Kinder wirklich harmlos sind, werden sie werdenden Müttern nach wie vor empfohlen. Angesichts der katastrophalen Nebenwirkungsbilanz der Impfungen wäre es überraschend, wenn ausgerechnet dieser Bereich davon ausgenommen wäre.

Ein weiterer Aspekt dürfte darin liegen, dass immer weniger Menschen noch einen Sinn darin sehen, Kinder in dieses völlig heruntergewirtschaftete, verkommene, heillos überfremdete, polarisierte, paralysierte und hoffnungslose Land zu setzen, in dem die Voraussetzungen für eine lebenswerte Zukunft von der Politkaste systematisch zerstört wurden und werden. Und dann gibt es natürlich noch die immer größere Auswanderungsneigung vieler Deutscher, gerade der wohlhabenden und gebildeten Leistungsträger samt ihren Familien, von denen viele im reproduktionsfähigen Alter sind. Die Gründe für die stetig abnehmenden Geburten dürften also zu einem erheblichen Teil politische Ursachen haben. Solchen unangenehmen Fragen wollen die Verantwortlichen aber lieber ausweichen und ihr Zerstörungswerk fortsetzen.