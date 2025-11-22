Deutsches Moralelend: Das ist das Lied vom Nigger Jim

Der linksradikale pseudohumane Moralforor kennt kein Halten mehr. Es ist bereits so weit begab mit uns gegangen, als stünden Mao Zedongs einstige Rotgardisten kurz vor Berlin, bereit, um auf dem Schoß von Altgenosse Steinmeier sitzend das „volkssozialistische Rotdeutschland“ durch Moral-Bonzokraten auszurufen. Nun geht es filmischen Größen wie Heinz Rühmanns ans Leder respektive Andenken. Der Moral-Sozialismus ist das letzte Stadium der Geschichte der radikalen westlichen Linken, die ihr letztes Kapitel ebendort als fette Knallsatire abliefert und sich dadurch perspektivisch endgültig und für immer auf diesem Erdball überflüssig machen dürfte – mitsamt ihren flatternd-peinlichen 52 woken Geschlechtern.

Rote Garden? Mao? Und was hat das mit der aktuellen Ehrabschneidung von Heinz Rühmann und dem Durchbruch einer mittlerweile allgegenwärtigen neuen deutschen Gesinnungspolizei zu tun? Der Reihe nach. Die Geschichte der Linken ist eine blutige, wenig ruhmreiche Abfolge gnadenloser Barbarei, die auf politisch-hypermoralischer Selbstermächtigung basiert, auf hohler Theorie und dem Anspruch, Gottes- und Religionsersatz in einem für alle (!) sein zu müssen, zu wollen, zu sollen – und das gerade hierzulande inzwischen fast nur noch sinnfrei-halluzinatorisch, in einer überheblichen Selbstwahrnehmung als wirklich zu allem berechtigten und (selbst)ermächtigten Moraltotalitarismus. Selbst der kommunistische Revolutionär Lenin sprach distanzwahrend vom „Linksradikalismus“, den er als „Kinderkrankheit des Sozialismus“ betrachtete; da ahnte er noch nichts vom Deutschland des Jahres 2025, wo sich zeigt: Der (längst institutionalisierte) Linksradikalismus ist in Wahrheit das Endstadium des historisch überall da, wo seine Umsetzung versucht wurde, blutig gescheiterten und auf ewig desavouierten Sozialismus.

Mao als Impresario des Kulturkampfs

Die linkshysterische Hegemonie eines larmoyanten Ökosozialisten-Kartells aus bundesdeutschen Medien und organisierter wohlstandslink-verlogener, parteienverfilzter Machtpolitik ist ist akut – frei nach Lenin – zur dauerpubertierenden Kindesanomalie mir hocneurotischen Ausfällen und asozialen Verhaltensauffälligkeiten mutiert. Deutschland unter dem dominanten Linksblock der Macht und ihrer Institutionen ist krank, schwer krank. Zum Verständnis: Die Roten Garden unter Revolutionär Mao waren dessen „kleine Generäle“, eine militante Kampfavantgarde, die er mobilisierte, als er selbst innerhalb seiner Kommunistischen Partei Chinas als zu alt, unmodern und verkrustet wahrgenommen und allmählich verdrängt zu werden drohte, um seine innerparteilichen Rivalen auszumerzen. Diese verhetzte Jugend waren die ersten hemmungslos aufgewiegelten radikalen und brutalen Vollstrecker jenes grausamen Coups der „Großen Proletarischen Kulturrevolution”und entfesselten dieselbe Dynamik, die sich heute, wenn auch in wohlstandsverwahrloster und geistlahmer Abschwächung, in der Bunten Republik wiederfindet etwa in der militanten Klima-Jugend, transqueeren Vielfaltsbewegungen oder im “Kampf gegen rechts”.

Vor diesen Massenbewegungen dienten die Rotgardisten bereits der studentsichen westdeutschen Linken, der terroristischen Roten Armee Fraktion (RAF), der Anti-AKW-Bewegung und anderen eher partikularen Gruppen als Idol – und maßgeblich auch den Ur-Grünen als Vorbild als Gründungsmythos und -szenarios. Heute, ein halbes Jahrhundert später und nach erfolgreichem Marsch durch die Institutionen, zeigt sich: Wer auf diesem mörderisch bluttriefenden Müllhaufen der Geschichte sozialisiert wurde, kann nimmermehr ein normaler, humaner Mensch mehr sein – jedenfalls nicht ohne radikale und vollständige Um- und Abkehr von allem toxischen Gebaren sämtlicher Spielarten von Sozialismus. Und das gilt auch für die von diesen Altlinken herangezogene Brut, die sich hierzulande in Hammerbanden, in Klimasekten oder Pro-Hamas-Aktivistenzirkeln “engagiert”. Der worst case ist 35 Jahre nach Zusammenbruch des Realsozialismus im Osten eingetreten; die Wiedergänger plansozialistischer Unfehlbarkeit sind heute mitsamt ihrer Belehrungswut mitten unter uns. Mao grüßt grinsend aus der Gruft.

Vollendeter Bildersturm

Wo endet solch ideologischer Fanatismus? Auch dafür gibt die “Kulturrevolution” in China eine (mögliche) Antwort: „Zehn Jahre, von Mai 1966 bis Oktober 1976, dauerte die Kampagne, die eine ganze Nation gegeneinander aufhetzte, ins Chaos stürzte und deren Wunden selbst heute, 50 Jahre danach, noch immer nicht verheilt sind. Die brutale Bilanz: eineinhalb bis zwei Millionen Tote, 30 Millionen politisch Verfolgte und 100 Millionen Menschen, die indirekt von den Exzessen betroffen waren. Dahinter steckte Maos politisches Kalkül – die Vision einer sozialistischen Welt frei von Revisionismus und das schäbige, rachsüchtige Intrigieren gegen wahre und eingebildete Feinde“, schreibt der Historiker Frank Dikötter in seinem Buch „The Cultural Revolution. A People’s History“. Diese Umerziehungswut der sogenannten Kulturrevolution endete, wie sie begann:mMt Denunziationen, mit dem üblichem linken Gepöbel in feuilletonistischen, akademischen und parteiinternen Orgien linker Rechthaberei.

Da war der Schaden schon lange angerichtet, der Bildersturm vollendet: Tempel, historische Bauwerke und Kulturgüter von unschätzbarem Wert waren vernichtet worden, denn Mao wollte die gesamte Vergangenheit des großen chinesischen Volkes mitsamt seiner Kulturgeschichte ausradieren. Und genau an diesem Punkt stehen wir jetzt auch: Maos “Neuer-Mensch”-Experiment allein forderte 45 Millionen Todesopfer; den Klimawandel kannte er zwar noch nicht als sozialistisches Totschlagargument, aber sein Kampf gegen „Revisionisten“ entsprach in etwa dem „Kampf gegen Rechts“. Der Auslöschungseifer ist derselbe: Wer nun heute historische Straßennamen tilgt und die gesamte deutsche Kulturgeschichte und die Identität der Deutschen auf das linke Synonym „Nazi“ herunterpervertiert, der ist ein maoistischer Zombie und folgt blind demselben brandgefährlichen Fanatismus, der den Wunsch nach totaler Kontrolle von Sprache, Erinnerung und Identität aller Untertanen, Kontrolle über das Denken und jegliche Bewertung von allem und jedem in sich trägt.

Rühmann et al.: Moralische “Verstrickungen“ als posthumes Todesurteil

Und je mehr ausradiert wurde, desto manischer und panischer müssen nach noch nicht entdeckten weiteren Beweisen und Indizien für den das als revolutionsbegründendes Prinzip dienenden “Revisionismus” oder “rechte Überbleibsel” gefahndet werden. Und deshalb trifft es nun selbst Volkshelden und Lieblingsschauspieler der Deutschen – diese Woche aktuell 14 populäre Mimen des 20. Jahrhunderts, die Generationen von Menschen Freude bereiteten. Darunter unter anderem auch Heinz Rühmann, dessen “moralische Verstrickung” für eine damnatio memoriae herangezogen wird – in diesem Fall durch die Spitzenorganisation des deutschen Films. Das Muster der Angriffe auf unsere kulturelle Symbolik ist immer gleich und kommt mit einem Kampfbegriff locker aus: „Nazi“ – die Begründungsschablone der Linken gegen alles und jeden, der nicht ist wie sie: links und fanatisch blöd! Was folgt, ist linker Meinungsterror ohne Ende!

Bereits in jüngster Vergangenheit kostete es Journalisten ihren Job, wenn sie es wagten auch nur folgenden Songtitel des berühmten Volksschauspielers und Sängers Hans Albers zu zitieren, auch wenn es nur zu dokumentarischen Zwecken war: „Das Lied vom Nigger Jim“ war Albers sentimentale Würdigung eines grausamen Schicksals des frei erfundenen afroamerikanischen Charakters Jim, der als talentierter Sänger wegen seiner Hautfarbe Diskriminierung erlebt.

Maximale Deutungshoheit und totale Unterdrückung

Es sind Zeilen voller Mitgefühl und Traurigkeit, die wiederkehrende Bitte des verlorenen Jim um Zutritt ins weiße „Paradise“ ist berechtigte Klage gegen den idiotischen Rassenwahn. Jedoch: Warten wir mal ab, wann die Linksfaschisten den weißen, deutschen, blauäugigen Volks(!)-Sänger Albers und dessen Karriere in den 1920er und 1930er Jahren entdecken werden, um auch ihn mit Nazi-Schlamm zu bewerfen! Denn die linke Allmacht dieser Tage zersetzt schließlich alles.

Auch die Justiz ist infiziert. Die absurde Verharmlosung des wahren Nationalsozialismus durch Verwendung der Nazi-Keule gegen alles und jeden ist legitim, sofern sie von Linken ausgeht, die die Lizenz zum abenteuerlichen Herbeikonstruieren von „Volksverhetzung“ und sonstigen Begriffshubereien „gegen rrrrächts” innehaben. Wer aber bei historischen Vergleichen Nazi-Symbolik gerade auch bei maximal grosser Distanzierung vom NS-Erbe eigentlich harmlos zitiert, um den linksgrünen Moraltaliban den Spiegel vorzuhalten, der landet seit einigen Jahren wegen schierer und grotesker Nichtigkeiten vorm Kadi. Merke: Es geht hier schon lange nicht mehr um Logik oder gar um historische Akkuratesse, sondern um maximale Deutungshoheit und die totale Unterdrückung und kontrollierende Bevormundung der gesamten Bevölkerung. Sind wir nun alle die neuen “Nigger”? Menschen zweiter Klasse – ja, das sind wir, die Frei- und Normaldenkenden. Es lebe Hans Albers!