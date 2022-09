Deutschland 2022: Die finale Selbstabwicklung eines einstigen Erfolgsmodells

Oftmals ist die Außenperspektive aufschlussreicher als die Selbstwahrnehmung – gerade bei Völkern und Gesellschaften und in Zeiten des Umbruchs. Während der Blick aus dem Ausland oft zu einseitig und distanziert ist, erlaubt die Einschätzung von Ausländern, die in Deutschland leben und somit den Vorzug des direkten Vergleichs mit ihrem Herkunstland aus eigener Erfahrung und Anschauung haben, lehrreiche und heilsame Einsichten. Vor allem dann, wenn es gar nicht deren Absicht ist, den Deutschen den Spiegel vorzuhalten, sondern wenn sie ihre Beobachtungen vor allem deshalb niederschreiben, um in der alten Heimat staunend und fassungslos zu berichten, wie sich ein erfolgreiches Land ohne Not selbst ruiniert und beseitigt.

Der in Düsseldorf lebende US-amerikanische Anwalt, Autor und Übersetzer Andrew Hammel hat dieser Tage auf Twitter eine ebenso erhellende wie denkwürdige Zustandsbeschreibung seines deutschen Gastlandes veröffentlicht. Die Blickweise eines hochgebildeten und intellektuellen US-Amerikaners, der die deutsche Politik seit langem kritisch verfolgt und mit der bundesdeutschen Realität bestens vertraut ist, macht Hammels Thread zu einer zwar „tweetbedingt” knappen, dafür aber umso prägnanteren und scharfsinnigen Analyse des hierzulande herrschenden Irrsinns – die in eine düstere Zukunftsvision mündet.

„Diffuse Vorstellung, woher Steuern eigentlich kommen”

Zunächst thematisiert Hammel die völlige wirtschaftliche Ahnungslosigkeit des größten Teils der deutschen Bevölkerung. Diese sei sich bis heute mehrheitlich nicht wirklich darüber bewusst, dass und in welchem Ausmaß die Energiekrise Deutschlands Zukunft als wohlhabendes Land direkt und unmittelbar bedrohe. Deutschland leistet sich einen riesigen Bürokratie- und Sozialapparat, fördert Kultur und Künste, viele Berufsausbildungen werden großzügig subventioniert, die Universitäten sind kostenlos – und möglich ist das alles nur, so Hammel nüchtern, weil der Steuerzahler für all das aufkommt. Wenn man den typischen linken Wähler frage, woher das Steuergeld komme, um all das zu bezahlen, habe dieser zumeist nur eine diffuse und vage Vorstellung, die Hammel wie folgt umschriebt: „Große Unternehmen und die reichen Leute in modernistischen Villen, die sich in deutschen Krimis immer als die wahren Mörder entpuppen.“

Wie auch das Schulsystem, würden die deutschen Medien die Grundprinzipien von Wirtschaft und Management nur unzureichend vermitteln. Daher würden die meisten Deutschen, bei denen es sich eben nicht um Ingenieure, Führungskräfte, Fabrikarbeiter oder anderweitig direkt an der Produktion von Gütern beteiligte Personen handele, zumeist nicht verstehen, wo und wie die eigentliche Wertschöpfung erbracht wird – und wo letztlich Deutschlands Reichtum herkomme. Der einzige Grund, warum sich das Land „all diese toten Investitionen leisten kann, die keine Rendite (oder nur indirekte, verallgemeinerte, zeitverzögerte Rendite) abwerfen“, sei, der, dass Deutschland die Dinge herstellt, „die die Leute kaufen wollen“, und internationale Nachfrage bisher clever bedienen konnte. Viel anderes blieb dem Land auch nicht übrig: Deutschland habe nicht viele natürliche Ressourcen (oder zumindest nicht solche, zu deren Förderung es bereit sei).

Triviale Erkenntnisse, die aber ignoriert werden

Deshalb seien Exporte die wichtigste, ja sogar fast die einzige Quelle seines Reichtums. Und weil die Produktionskosten hier viel höher seien als in vielen vergleichbaren Ländern, seien „gut ausgebildete Arbeitskräfte, Effizienz, Hochtechnologie und hohe Qualität“ die einzige Möglichkeit für Deutschland, wettbewerbsfähig zu bleiben. Nur dadurch werde ausreichend Wertschöpfung generiert, „damit es sich lohnt, etwas in Deutschland zu produzieren und nicht in Ungarn oder China oder den USA oder Russland, wo alle Inputkosten billiger sind“, so Hammel.

All das ist zwar nichts Neues. Doch so scheinbar trivial diese Feststellungen scheinbar sind, so wenig werden sie in der gegenwärtigen Energiekrise beherzigt und in Erinnerung gerufen. Diese nämlich habe nun das ultimative Potential, den deutschen Wettbewerbsvorteil „fast oder ganz zu zerstören.“ Solange die Energiekosten nur dreimal so hoch seien wie in wettbewerbsfähigen Ländern wie den USA, Rumänien oder China, könne dies noch von der deutschen Effizienz, der technischen Qualität und dem Ruf der Marke ausgeglichen werden. Wenn die Energiekosten jedoch auf das zehn- bis fünfzehnfache der Kosten in wettbewerbsfähigen Ländern anstiegen und die Märkte davon überzeugt seien, dass dies ein neuer Dauerzustand sei, werde Deutschland als Ganzes „nicht mehr tragfähig sein.“

Neues Staatsziel der Zukunft: Den Bürgern das nackte Überleben sichern

Es werde dann unmöglich, in Deutschland Produkte mit hoher Wertschöpfung gewinnbringend herzustellen. Diese würden vielleicht noch in Deutschland entworfen, aber nicht mehr hergestellt werden – weil es „einfach zu teuer“ sein werde. Dies wiederum führe dann zu einer langfristigen „Aushöhlung der Steuerbasis“ – auf gut Deutsch: Das Geld für sämtliche Ausgaben, die für das Überleben des Landes nicht akut lebenswichtig sind, versiege.

Statt kostenlosen Zugang zu Bildung, Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung oder auch einen stetig wachsender Rentenkassenzuschuss sowie Mittel für eine völlig aufgeblähte öffentliche Verwaltung und zur Alimentierung einer ungebremsten Einwanderung in die Sozialsysteme weiterhin zu stemmen, würden künftig „massive staatliche Subventionen“ zu den Hauptaufwendungen des Staates gehören, „um Energie und Lebensmittel für den Durchschnittsbürger noch irgendwie erschwinglich zu halten.“ Mit dieser bislang undenkbaren neuen Prioritätensetzung nähert sich Deutschland zunehmend den Verhältnissen der Dritten Welt an: In vielen Entwicklungsländern werden Diesel, Weizen und Reis schon jetzt subventioniert, damit die einfachen Menschen zumindest noch ihre – durch Preisdeckel künstlich reduzierten – Rechnungen bezahlen könnten. Stattdessen gehen Schwarzarbeit und Inflation durch die Decke, superreiche Eliten profitieren, die Masse verarmt.

Auf dem Weg zum Entwicklungsland

Wenn in Deutschland erst einmal der Punkt erreicht sei, an dem es Energie und Lebensmittel subventionieren müsse, um soziale Unruhen zu verhindern, dann versiege das Geld für nicht lebensnotwendige Dinge, warnt Hammel. Dann hat es sich auch mit den großzügigen Sozialleistungen, Kultursubventionen, kostenloser Bildung, großzügigen Renten und so fort. Es werde dann „noch mehr Privatisierungen geben“, der Mittelstand verschwindet nach und nach. Während Autofahren sowieso nur noch Privilegierten möglich sei, könnte dann sogar das Bahnfahren nur noch Wohlhabenden vorbehalten sein – weil die Subventionen, die die Deutsche Bahn bislang noch annähernd erschwinglich machen, ebenfalls entfallen und der deutsche Durchschnittsverbraucher nicht einmal mehr über genug Einkommen verfüge, um am Nahverkehr teilzunehmen. Das Bildungswesen krepiert dann ebenfalls; die Universitäten würden „nach und nach verdorren, es sei denn, sie führen Studiengebühren ein, und selbst dann werden sie ganze Studiengänge schließen, die die Absolventen nicht in gut bezahlte Jobs bringen.“ Dies sei dann das Ende der Geisteswissenschaften.

Regionale Sinfonieorchester und Kultureinrichtungen werden dann ebenso wegfallen wie Kleinkunstvereine und lokale Museen, aus denen „ein Aldi” werde, unkt Hammel. Und auch für den Unterhalt der „zweitältesten Kirche in Hepperhausen“ sei dann kein Geld mehr da. Man könne sich gerade noch die Unterhaltung der einen oder anderen Sehenswürdigkeit leisten, weil diese eine Touristenattraktion sei und man dereinst verzweifelt „um jeden Touristendollar“ kämpfen müsse. Auch die staatlich finanzierten Streetworker und „Nachtbusse„, aber auch Einrichtungen zur Unterbringung und Grundversorgung der „wachsenden Zahl von Obdachlosen“ seien dann nicht mehr finanzierbar (und Impfungen oder Massenschnelltests sowieso nicht). Deutschland werde sich dann in derselben Falle wie viele Entwicklungsländer wiederfinden: Es werde nicht nur sein mittelständisches Rückgrat verloren, sondern auch keine produktive Industrie mehr haben, „die die Subventionen erwirtschaften, die es weiterhin zahlen müsste, um ein soziales Chaos zu vermeiden.“

Schonungslos realistisches Bild

Nach und nach werde es immer tiefer in die toten Zahlen rutschen und Hilfe von außen brauchen. Die Politik müsste dann als einziger Weg aus den roten Zahlen versuchen, „die umfangreichen Subventionen für das grundlegende Überleben zu kürzen.“ Das wiederum werde Deutschland nicht schaffen, „ohne Millionen von Menschen in echte, reale Armut zu stürzen, die nicht genug zu essen haben“; ein Teufelskreis. Das Volk werde zwar überleben, aber „ärmer und ärmer“ werden. Und weil in Deutschland, anders als in den europäischen Pleitestaaten, ein weitaus größeres Anspruchsdenken an den Staat herrscht, ist die „Fallhöhe“ deutlich größer, ist der erlebte Wohlstandsverlust deutlich schwerwiegender.

Hammels Analyse zeichnet in ihrer bitteren Analyse ein schonungslos realistisches Bild der deutschen Situation. Leider ist den utopischen und fachfremden Protagonisten in Politik und Medien nicht ansatzweise bewusst, in welches Chaos sie das Land stürzen mit ihrer Energiepolitik, die vor allem den Mittelstand als Hauptlastenträger des Sozial- und Umverteilungsstaates sowie die Industrie als Garant gutgezahlter Jobs zerstört. Es wäre zu wünschen, dass der Tweet (mit dem sich Hammel ja nicht nur an die Deutschen selbst richtet, sondern in erster Linie an seine englischsprachigen Leser, um sie über die ungeheuerlichen autodestruktiven Vorgänge in Deutschland zu informieren!) eine möglichst weite Verbreitung findet, um vielleicht doch noch zu einem kollektiven Erwachen beizutragen. Viel Zeit bleibt nicht mehr.