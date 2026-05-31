Deutschland – aber normal: Wie ein Land in 100 Tagen besenrein ist

BRDigung – es ist vollbracht! Nach dem historischen Wahlsieg der Alternative für Deutschland (AfD) und der anschließenden Reichsübernahme weht ein neuer, streng nach Kernseife duftender Wind durch das Land. Die neue Reichskanzlerin Alice Weidel verkündete gestern stolz den Abschluss der ersten „Sofort-Säuberung des Staatshaushaltes“. Ein Blick auf ein Deutschland, das sich radikal neu erfunden hat.

Der härteste Schlag von Reichsfinanzministerin Beatrice von Storch traf die Hauptstadt direkt ins kreative Mark: Sämtliche Zahlungen an „linke NGOs wie die Amadeu Antonio Stiftung, das Recherche-Netzwerk Correctiv und Antifa-Schlägertrupps, Gender-Forschungszentren, Fachstellen für Sexualität & Vielfalt sowie die Omas gegen Rechts“ wurden per Dekret auf exakt null Euro gesetzt

Das große Schweigen in den schicken Altbauwohnungen

Die Auswirkungen sind verheerend – vor allem für Berlin. In den Vierteln Kreuzberg und Prenzlauer Berg ist die Nachfrage nach Veggie-Burgern und Hafermilch-Macchiatos um schockierende 82 Prozent eingebrochen. Tausende arbeitslose Soziologen und „Diversity-Manager“ irren ziellos durch die Straßen, weil sie ihre Mieten für die sanierten Altbauwohnungen nicht mehr durch staatlich geförderte Workshops und Demonstrationen gegen Rechts finanzieren können. Die Omas gegen Rechts müssen nun alleine von ihrer Rente leben. Das ist schlichtweg unzumutbar, hatte man sich doch jahrelang damit eingerichtet.

Im Parlament wurden die Ordnungsgelder gegen pöbelnde Abgeordnete verdoppelt. Das Reichsamt für Verfassungsschutz unter Hans-Georg Maaßen – umbenannt in “Reichsamt für den Schutz der Meinungsfreiheit“ – meldet, dass die größte Bedrohung für die öffentliche Ordnung derzeit von illegalen, ungenehmigten, ehemaligen Systemparteien ausgeht.

Rollback: Das „Große Kehren“

Das absolute Kernstück von Reichspolizeiminister Stephan Brandner läuft unter dem pragmatischen Codenamen „Aktion Besenrein“. Illegale Migranten und Personen mit abgelehntem Asylstatus werden nicht mehr verwaltet, bezahlt und gehätschelt, sondern – wie es im neuen Behördendeutsch heißt – „physisch delokalisiert“ (DeLok). Der Begriff „Remigration“ wurde in die Hexenkammer verbannt. Um den bürokratischen Aufwand von Pässen und Herkunftsländern zu umgehen, hat das neu gegründete Reichsamt für Heimat und Logistik die insolvente Fluggesellschaft Condor aufgekauft und in „DeLok-Air“ umbenannt. Die Maschinen fliegen im Minutentakt.

Da viele Zielländer die Rückkehrer nicht annehmen wollen, hat die Regierung eine pragmatische Lösung gefunden: Die Landerechte werden mittels „Entwicklungshilfe im Rückwärtsgang“ eingefordert. Wer seine Bürger nicht zurücknimmt, bekommt statt Geld nur noch ein freundliches Adieu. Flugbegleiterinnen tragen jetzt Dirndl, und statt Tomatensaft wird Beruhigungstee und ein One-Way-Ticket-Mahl serviert. Abschiebebeobachter kommen nun von pensionierten Grenzschützern. Endlich ist alles wie früher und „Früher war eben doch mehr Lametta.“

Der „Bett-Brot-Seife“-Standard

Für diejenigen, die noch auf ihren Flug warten oder deren Verfahren noch läuft, wurde das Prinzip „Geldleistungen stoppen“ perfektioniert. Ab sofort gilt bundesweit das Minimalprinzip von Reichsbildungsminister Björn Höcke: Bett, Brot, Seife. An den Ausgabestellen herrscht preußische Effizienz: Das Bett ist klappbar (Modell „Reichswehr“) mit dem Härtegrad von Krupp-Stahl; das Brot ist Roggenmischbrot vom Vortag – gut für den Erhalt einer kräftigen Kaumuskulatur; und die Seife ist Marke “Kern”, Einheitsblock, parfümfrei.

Kritik von den verbliebenen UN-Beobachtern, dass dies gegen die Menschenwürde verstoße, wies Polizeiminister Brandner scharf zurück: „Sauber und satt – das ist doch mehr, als sich die meisten deutschen Studenten im ersten Semester wünschen können. Außerdem fördert die Kernseife Rückreisewilligkeit ungemein.“ Tatsächlich wird berichtet, dass viele die Abschiebung mit der DeLok-Air mittlerweile freiwillig vorziehen – nicht aus Angst, sondern weil ihnen der deutsche All-In-Schlafsack regelrecht unter dem Arsch weggerissen wurde.

Der Gen-Check vom Amt

Beim Kindergeld und der neuen Grundsicherung gilt laut Reichsarbeitsminister Tino Chrupalla nun die eiserne Regel “Nur für echte deutsche Staatsbürger – mit Persilschein”. Wer am Amt einen Antrag stellt, muss nicht nur den Personalausweis vorlegen, sondern im Zweifelsfall auch nachweisen, dass die Urgroßmutter mütterlicherseits bereits vor 1950 fehlerfrei das „Heidenröslein“ singen konnte. Hilfreich ist das Reichen einer Scheibe Schwarzwälder Schinken als Nachweis der Anerkennung deutschen Kulturguts.

Die Schlangen vor den Passämtern sind kilometerlang: Plötzlich wollen alle „Bio-Deutsch“ sein. Überraschender Nebeneffekt: Der Schwarzmarkt für gefälschte Stammbäume floriert. Familien ohne deutschen Pass haben derweil nur die Wahl zwischen Ausreise und besagtem Bett-Brot-Seife-Status. Die Folge: Das Land ist gerettet und verdammt rein!

Macht durch Träume

Auch international setzt Deutschland neue Maßstäbe. Entwicklungsminister Bernd Baumann hat die klassische Entwicklungshilfe drastisch zusammengestrichen. Gelder für Radwege in Peru oder Genderprojekte in Afrika wurden gestoppt. Das gesparte Geld fließt jetzt direkt in den Ausbau neuer hochmoderner Abschiebe-Terminals namens „Macht durch Träume“.

Wenn afrikanische Staaten nun um finanzielle Unterstützung bitten, schickt Berlin statt Millionenbeträgen eine Broschüre mit dem Titel: „Wie man ein Handwerk lernt – Tipps aus dem deutschen Mittelstand“ sowie eine Rechnung für die Kerosinkosten der letzten DeLok-Air-Landung. Deutschland ist in der neuen Realität angekommen.

Antifa auf Spargelfeldern

Es wird weniger diskutiert, weniger gegendert und deutlich mehr geflogen. Das Land ist saubergeschrubbt, die Staatskasse ist prall gefüllt und die Straßen sind leer gefegt. Von NGO-Aktivisten keine Spur. In Schulkantinen wird wieder Schweinsbraten gereicht, subventioniert mit dem eingesparten Geld von linken NGO-Demonstrationszulagen.

Und in den Krankenhäusern werkeln jetzt die Sozialarbeiter und Psychologen, die sich bisher um traumatisierte Flüchtlinge gekümmert haben und betreuen die schockierten Politiker der alten Kartellparteien. Auf den Spargelfeldern findet man die Aktivisten der Antifa – denn sie kennen sich am besten damit aus, wie man gebückt zustechen kann. Und die Automobilindustrie? Die braucht keine internationalen IT-Experten mehr – denn der VW-Käfer läuft und läuft und läuft…