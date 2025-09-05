Deutschland am Abgrund – und Glück im Unglück

Ich möchte keine Angst verbreiten. Aber Deutschland steht an einem Punkt, den man nicht mehr als Krise beschönigen kann. Es ist ein Epochenbruch.

Die Währung bröckelt, das Vertrauen in den Euro ist schwer beschädigt, die Verschuldung explodiert. Die deutsche Wirtschaft, einst Motor Europas, taumelt. Energiepolitisch hat man sich in eine Sackgasse manövriert, in der selbst eine funktionierende heimische Grundversorgung kaum noch existiert. Das Rentensystem ist erschöpft, die Sozialsysteme drohen zu kollabieren. Und die Migrationsfrage, seit einem Jahrzehnt ungelöst, hat sich zu einer Dauerbelastung für ganz Europa entwickelt.

Wer all das nüchtern betrachtet, erkennt, dass es nicht mehr um Reformen geht, sondern um das nackte Überleben des Systems. Die Politik weiß das.

Nur offen sagen kann sie es nicht. Niemand wagt den Menschen zu erklären, dass die Grundlagen unseres Wohlstands verschwunden sind und dass die vertrauten Sicherheiten nicht mehr existieren. wird sie zu einem Mittel gegriffen, das so alt ist wie die Geschichte selbst: Wenn Regierungen mit ihrem Latein am Ende sind, wenn kein Hebel mehr funktioniert und keine Reform mehr durchsetzbar erscheint, dann bleibt nur noch ein Ausweg: Krieg!

Reset durch Gewalt

Die Indizien dafür häufen sich: Infrastrukturprogramme werden zwar als Maßnahmen zur “Klimarettung” verkauft, doch in Wirklichkeit dienen sie militärischer Logistik. Digitale Netze, Schnelltrassen, Resilienzprojekte: All das sind Maßnahmen im zivilen Gewand, die im Ernstfall Truppenbewegungen und Kommunikationsnetze sichern sollen. Und selbst die millionenfache Migrationswelle, einst als humanitäre Geste gefeiert, wirkt plötzlich wie die Vorhaltung einer stillen Reservearmee für die Wirtschaft, falls Millionen Männer an die Front geschickt werden sollten.

Das Rentenproblem, Jahrzehnte verschleppt, ließe sich in einem großen Konflikt brutal und endgültig lösen. Und das Finanzsystem, unter Druck von Inflation und Vertrauensverlust, wird schon jetzt für Kapitalverkehrskontrollen, Sonderabgaben und digitale Währungen fit gemacht und vorbereitet.

Wer die Blaupause kennt, erkennt die Muster. So lief es auch schon vor 1914. Damals wie heute wurden Kriegsanleihen eingeführt, der Goldbesitz eingeschränkt, Unternehmen verstaatlicht, ganze Industrien auf Kriegsproduktion umgestellt. Heute geschieht dies leiser, subtiler, effizienter – doch das Ziel dahinter ist dasselbe: Ein System, das in der Sackgasse steckt, sucht den Reset durch Gewalt.

Stille, aber tiefgreifende Veränderungen

Der mediale Mainstream schweigt oder verliert sich in moralischen Appellen, während die politische Elite längst den Ausnahmezustand vorbereitet. In militärischen Zirkeln wird ganz offen darüber gesprochen, dass und wie man Russland diesmal wirklich schlagen könne: Mit westlicher Technologie, mit Zugriff auf Ressourcen, mit geeinter Schlagkraft. Es ist eine verantwortungslose Hybris, die Geschichte und Realität gleichermaßen ignoriert. Und wer sich verweigert, wer Zweifel äußert, wird als Feind markiert, als Demokratieverächter oder Verschwörungstheoretiker abgetan.

Für die Bürger bedeutet diese Entwicklung eine stille, aber tiefgreifende Veränderung: Eigentum ist nicht mehr sicher. Ersparnisse können eingefroren, Immobilien beschlagnahmt, Unternehmensgewinne durch Sondersteuern abgeschöpft werden. Der Wehrdienst könnte bei Bedarf schnell ausgeweitet werden – nicht nur für junge Männer, sondern auch für Frauen, Techniker, Mediziner. Reise- und Ausreisefreiheiten lassen sich im Handumdrehen beschneiden. Und eine digitale Überwachung, die unter dem Vorwand der “Cybersicherheit” aufgebaut wurde, kann jederzeit auf die gesamte Gesellschaft angewandt werden. Man muss es so klar benennen: Wir stehen am Rand einer Epoche, in der Krieg wieder als Lösung betrachtet wird. Nicht weil man ihn will, sondern weil man sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Weil die Politik den Mut zu Reformen verloren hat. Weil die Gesellschaft sich in Illusionen eingerichtet hat. Weil niemand die Wahrheit auszusprechen wagt.

Im Kriegsmodus

Wer das nicht will, muss jetzt handeln. Noch ist nichts unausweichlich. Aber Schweigen ist Zustimmung. Wenn Bürger, Unternehmer und Investoren weiter abwarten, wird irgendwann der Moment kommen, in dem sie in einem Land aufwachen, das längst im Kriegsmodus operiert. Dann ist es zu spät.

Dann ist der höchste Preis fällig – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich. Die Lektion der Geschichte ist eindeutig: Wenn Systeme zerfallen, wenn Eliten keine Antworten mehr haben, dann gibt es Krieg. Er ist das brutalste und älteste Mittel der Politik. Und wenn wir uns jetzt nicht erheben und unsere Stimme erheben, dann wird auch diese Epoche genau so enden.

Und doch könnten wir Glück im Unglück haben. Es klingt wie ein schwacher Trost, wenn man am Abgrund steht, doch manchmal ist genau das der letzte Anker: Es gibt fast nichts mehr, um das es sich zu kämpfen und das es sich zu erobern lohnt. Wenn die eigene Schwäche so offensichtlich ist, dass kein Gegner mehr Lust verspürt, überhaupt zuzuschlagen, könnte das unsere Rettung sein. Man stelle sich eine Kneipenschlägerei zwischen zwei Männern vor: Der eine ist groß, breit und voller Kraft, der andere klein, klapprig ohne jede Chance. Der Starke schlägt nicht einmal richtig zu, sondern lacht nur, gibt dem anderen vielleicht eine Ohrfeige und wendet sich ab. Warum? Weil es sich nicht lohnt, jemanden zu Boden zu prügeln, der ohnehin schon am Boden liegt.

Gurken statt Gegner

Genau da stehen wir heute: Deutschland ist militärisch längst kein Gegner mehr. Es hat keine materielle und moralische Schlagkraft mehr, keine Waffen, keine Männer, die kämpfen könnten. Dasselbe gilt inzwischen auch für viele andere europäische Länder. Wir haben Armeen, die auf dem Papier existieren – aber in Wirklichkeit aus Soft-Eier-Bataillonen bestehen. Panzer, die nicht fahren, Flugzeuge, die nicht fliegen, Generäle, die maximal noch reden statt befehlen. Es ist bitter – aber genau das könnte unser wirksamster Schutz, unsere Version von “Abschreckung” sein. Wer uns angreifen wollte, müsste lachen: Die? Das sind doch keine Gegner – das sind Gurken!

In einer Welt, in der Macht zählt, ist Unsichtbarkeit manchmal die beste Tarnung – und Bedeutungslosigkeit. Das ist das Glück im Unglück. Wir haben uns inzwischen selbst so kastriert, dass wir im Ernstfall keine Bedrohung mehr darstellen. Denn kein Putin, kein Xi, kein anderer Machthaber dieser Erde würde sich ernsthaft die Mühe machen, uns zu attackieren. Der Aufwand lohnt schlicht nicht.

Schwäche als Schutz

Natürlich gibt es ein Aber. Und dieses Aber heißt Amerika. Solange Washington uns nicht auf die Bühne zerrt, solange Trump (oder wer immer dort regiert) nicht beschließt, dass Europa mitspringt, wird uns nichts passieren. Der Schlüssel zu Krieg und Frieden liegt nicht bei uns, sondern in Washington. Würden die USA beschließen, uns zu bewaffnen und in einen Konflikt hineinzuziehen, stünden wir plötzlich mitten im Ring, ohne Deckung und ohne Kraft. Dann wäre unsere Schwäche nicht mehr Schutz, sondern eine Einladung zum Opfergang.

Doch solange wir abseits stehen, solange wir global als Weicheier gelten, sind wir wie der Schmächtige. Wie in der Kneipe: zu schwach und zu uninteressant, um verprügelt zu werden. Darin liegt die Ironie unserer Lage. Wir sind marode, verweichlicht und unfähig – und genau das könnte unser Vorteil sein. Denn niemand verschwendet Munition für Gurken. Was bleibt von unserer “Wehrtüchtigkeit”? Die einzige Kampfkraft, die sich noch mobilisieren ließe, sind vermutlich gerade die Männer, die wir seit 2015 importiert haben: Junge Flüchtlinge, die aus Kriegsgebieten stammen, die kämpfen gelernt haben, die Gewalt nicht nur vom Hörensagen kennen.

Geschichtliches Paradoxon

Es ist ein schiefer, paradoxer und verstörender Gedanke: Die Einzigen, die in unserem Land noch radikal zu kämpfen bereit wären, sind nicht die eigenen Bürger – sondern die, die man einst aus humanitären Gründen ins Land holte. Doch das wäre dann ungefähr so wie beim Turmbau von Babylon: Keiner versteht den anderen, keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsame Ordnung geschweige denn Ausbildung. Wahrscheinlicher wäre, dass sie sich hierzulande mit ihren Werkzeugen und Waffen gegenseitig umbringen würden. Doch selbst wenn sie dazu bereit wären (was sie vielfach nicht sind, weil sie mit diesem Deutschland – trotz Pass und/oder allen vermeintlichem Integrationsanstrengungen – nichts am Hut haben wollen), wäre das ein bitteres Paradoxon der Geschichte – und bestenfalls auch wieder Glück im Unglück.

So stehen wir also da: Eine Gesellschaft ohne Helden, ohne Krieger, ohne Männer, die noch Verantwortung tragen. Wir haben uns in Bequemlichkeit eingerichtet – genau deshalb bleiben wir womöglich verschont. Man muss das ganz nüchtern sehen: Wir sind für niemanden mehr eine Gefahr, eine Konkurrenz, eine rivalisierende Macht. Deutschland provoziert Belustigung und Mitleid – keine Ehrfurcht und Respekt mehr. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das unser einziger Rettungsanker. Das ist unser Glück im Unglück in diesen Zeiten: So schwach sein, damit niemand zuschlägt.

Und hoffen, dass die rüden Schläger der Weltpolitik keinen Grund finden, uns doch noch in die Ecke zu treiben.