Deutschland am Abgrund: Warum uns nur noch ein radikaler Frühjahrsputz retten kann

BRDigung: Es steht schlecht um Deutschland. Die Wirtschaft schrumpft, die Bürokratie wuchert wie Unkraut, und in den Fußgängerzonen sieht man kaum noch eine echte deutsche Bratwurst. Es ist offensichtlich: Das Land braucht keinen politischen Feinschliff mehr, sondern eine radikale Kernsanierung. Und wer könnte das besser als die Alternative für Deutschland? Sie bietet genau das, wonach sich der erschöpfte Bürger sehnt: Die totale Vereinfachung einer viel zu komplizierten Welt.

Beginnen wir beim größten Übel der Gegenwart: der „unproduktiven Arbeit“. Jahrelang haben uns sogenannte Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eingeredet, man müsse das Klima schützen, queere Minderheiten integrieren oder Wale retten. Damit ist jetzt Schluss.

Wirtschaft und Arbeit: Schluss mit dem NGO-Zirkus!

Der neue Arbeitsmarkt basiert auf einer Umnutzung von Kapazitäten: All die Heerscharen von Soziologen, Klimaberatern und Gender-Beauftragten werden endlich einer sinnvollen, wertschöpfenden Tätigkeit zugeführt. Fachkräfteproblem gelöst! Wer gestern noch über Diversität referierte, darf morgen schon am Fließband die Schrauben für unsere neuen Dieselmotoren festziehen. Das ist dann echte Entbürokratisierung!

Dann braucht es endlich schlanke Steuererklärung: Das Steuersystem wird so radikal vereinfacht, dass es direkt auf die Rückseite einer Bratwurst-Quittung passt. Der Mittelstand wird entlastet, damit er wieder investieren kann, und Familien bekommen so viel Förderung, dass sich das Kinderkriegen endlich wieder als deutsches Geschäftsmodell im globalen Wettbewerb rechnet.

Bildung und Gesellschaft: Zurück zu den Wurzeln!

Die Schulen sind heute Orte ideologischer Verschwörung. Überall wird über irgendwelche Inklusion, Toleranz und queere Projekte gesprochen. Das ist sicher nicht das Hauptproblem unserer Bildung. Die Lösung liegt auf der Hand: Entschlackung! Der neue Lehrplan sieht daher vor: Weg mit den woken Debatten um 72 Geschlechter, Pronomen und Auftritten von Dragqueens! Auf dem Stundenplan stehen künftig wieder die drei Säulen der klassischen Bildung: Rechnen, Schreiben und das Auswendiglernen von Gedichten aus der Romantik. Deutschland das Land der Dichter und Denker.

In der Familienpolitik gilt die Devise “Familie statt Vielfalt”: Die traditionelle Familie wird gestärkt – und zwar so konsequent, dass das Kindergeld nur noch an Eltern mit lückenlosem Nachweis der indigenen Verwurzelung fließt. Wer braucht schon diverse Familienmodelle, wenn man das gute, alte Traditionsmodell – Vater, Mutter, Kind – noch leben kann?

Außenpolitik: Diplomatie statt Waffen und die Wiederentdeckung des russischen Bären

In der Außenpolitik zeigt sich das wahre Genie des Rettungsplans. Während die aktuelle Regierung Milliarden in Rüstungsgüter und Entwicklungshilfe für Länder pulvert, deren Namen auf “-ine” und “-stan” enden, setzt die AfD auf ökonomischen Patriotismus. Im Mittelpunkt steht dabei der große Frieden im Osten: Warum sich mit Russland streiten? Der Ukraine-Krieg wird umgehend mit „diplomatischen Mitteln“ beendet. Das Prinzip ist denkbar einfach: Wir stellen endlich auf ein Versöhnungsbier aller Parteien um, statt Waffen zu liefern. Kleiner Nebeneffekt: Die Heizung im Sauerland läuft dann wieder auf Hochtouren.

Außerdem greift jetzt die Entwicklungshilfe 2.0. Geld für Radwege in Peru? Vorbei! Entwicklungshilfe wird umgebaut: Wir schicken keine Eurobeträge mehr, sondern deutsche Handwerksmeister, die vor Ort zeigen, wie man eine ordentliche Dachrinne montiert. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe, die weniger kostet und dem Meister gleich noch eine Luftveränderung garantiert.

Migration und innere Sicherheit: Die Festung Deutschland

Das Herzstück der Rettung ist natürlich die totale Kontrolle über den deutschen Raum. Die Grenzen werden nicht nur geschlossen, sie werden quasi hermetisch versiegelt. Das Asylrecht der Zukunft sieht vor, dass Asyl nur noch erhält, wer eine schriftliche Einladung des Bundespräsidenten vorweisen kann oder nachweislich vor einem intergalaktischen Krieg flieht. Alle anderen – insbesondere Migranten ohne Flüchtlingsstatus – werden im Rahmen einer großen, logistisch meisterhaften „Rückführungsoffensive“ verabschiedet. Die Teddybären können gerne als Abschiedsgeschenk mitgenommen werden.

Der Familiennachzug? Wird abgeschafft! Wer seine Familie vermisst, kann sich ihr ja im Herkunftsland wieder anschließen – das stärkt den Zusammenhalt vor Ort. Die gesammelte Erfahrung im Abendland kann so hilfreich ins Morgenland exportiert werden. Bei Grundsicherung und Sachleistungen wird dafür gesorgt, dass für die verbliebenen Flüchtlinge das Leben im besten Deutschland aller Zeiten zu einem nostalgischen Abenteuer gerät. Bargeld gibt es nicht mehr. Stattdessen werden Gutscheine für Roggenbrot, Leitungswasser und festes Schuhwerk ausgegeben. Das spart Geld und steigert die Motivation zur Heimreise enorm. Die Grundsicherung (ehemals Bürgergeld) wird selbstverständlich zu einem exklusiven Club-Privileg, das nur Inhabern des deutschen Passes vorbehalten ist.

Umwelt, Klima und Energiepolitik: Die Natur gehorcht dem Markt

Die aktuelle Energiepolitik gleicht einem kollektiven Burnout. Überall diese hässlichen Spargelstangen in der Landschaft, die sich nur drehen, wenn der Wind es erlaubt, und Solaranlagen, die im deutschen Winter so verlässlich sind wie die Pünktlichkeit der Bahn. Die AfD räumt auf mit der Klimahysterie und bringt die Physik zurück in die Politik! Es braucht daher das Ende der CO2-Diktatur: Zuerst wird das unsichtbare Gespenst namens CO2 rehabilitiert. Schließlich brauchen Pflanzen das Gas zum Atmen – je mehr wir davon ausstoßen, desto grüner wird der Schwarzwald! Sämtliche CO₂-Abgaben, Verbrenner-Verbote und Heizungsgesetze werden feierlich geschreddert. Ab sofort gilt wieder das Grundrecht auf freie Fahrt und ungehemmtes Heizen mit allem, was brennt.

Die Renaissance der Kernkraft steht bevor! Während Berlin gerade noch über Endlagerung diskutiert hat, bauen wir jetzt die Zukunft. Die abgeschalteten Atomkraftwerke werden nicht nur reaktiviert, sondern wir pflanzen in jedes Bundesland mindestens drei neue, hochmoderne Reaktoren. Kernkraft ist sauber, sicher und verlässlich. Und was den Atommüll angeht: Den lagern wir einfach tief unter den ehemaligen Geschäftsstellen der Grünen oder den Büros der abgewickelten Klima-NGOs. Da stört er niemanden und mahnt die Ökos jeden Tag. Naturschutz statt Klimaschutz: Wir trennen uns vom globalen Rettungswahn und konzentrieren uns auf das Wesentliche: den deutschen Wald und die heimische Scholle. Windkrafträder im Wald werden rigoros abgeholzt, um die Tierwelt vor dem Infraschall zu schützen. Wenn dafür ein paar Braunkohlebagger mehr durch die Lausitz rollen, ist das der kleinere Preis für die Wiederherstellung der landschaftlichen Ästhetik und die Sicherung des Industriestandorts. Immerhin heißt der neu entstandene See dann wieder Baggerloch.

Europa und die EU: Zurück zum Basar

Die Europäische Union in ihrer jetzigen Form – als bürokratisches Monster, das uns Vorschriften über die Krümmung der deutschen Salatgurke und CO2-Zertifikate macht – wird abgewickelt. Stattdessen reformieren wir die EU zu einer reinen Wirtschaftsunion. Wir brauchen kein Bürokratiemonster, kein Parlament voller Nichtsnutze, keine lästigen Genderdebatten, keine Sanktionspakete und keine hohen Beitragskosten. Nur noch zollfreier Handel mit Autos und Maschinen, Äpfeln, Fleisch und Olivenöl. Europa wird zum Supermarkt, in dem natürlich Deutschland wieder der Filialleiter ist.

Wenn all diese Maßnahmen greifen, wird unser Land endlich wieder das sein, was es mal war: Ein Land, in dem Ordnung herrscht, der Diesel raucht, die Grenzen dicht sind und man wieder ohne schlechtes Gewissen im Vorgarten die deutsche Fahne hissen kann. Der Absturz ist abgesagt – es lebe eine stolze deutsche Nation!