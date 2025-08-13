Deutschland auf dem Schleichweg in die Tyrannei: Marco Rubio und J.D. Vance lesen Berlin die Leviten

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar 2025 hatte US-Vizepräsident J.D. Vance Alarm geschlagen und keine Zweifel an seiner besorgten Haltung zur bedenklichen Entwicklung der Meinungsfreiheit in Deutschland gelassen: „Deutschland ist auf dem Weg weg von den Grundwerten des Westens.“ Klare Worte, gesprochen vor einem internationalen Publikum. Vance hatte dabei auch das bewusste Ignorieren des islamistischen Antisemitismus sowie die geplanten Versuche zur Zerschlagung der Opposition im Sinn. Auf einer grundsätzlicheren Ebene warf er Berlin vor, kritische Meinungen gezielt zu unterdrücken, da besonders im Internet der Meinungskorridor immer enger werde: Online-Plattformen stünden unter massivem Druck, damit sie löschen, was nicht ins Regierungsbild passt. In Deutschland wird dies in den für alle linksideologischen Regime üblichen Sprachverrenkung als “Kampf gegen Hass und Hetze im Internet” verbrämt, doch Washington nennt man es das, was es ist: Censorship, also lupenreine Zensur.

Die deutsche Politik, damals noch unter dem schwindenden Kanzler Scholz, wies diese Vorwürfe damals empört zurück. Geändert hat sich nichts, im Gegenteil. Unter Bundeskanzler Merz wurde es nicht besser – und natürlich wollte auch Merz von den Vorwürfen nichts wissen. Wiederholt erklärte der neue Kanzler arrogant, Deutschland lasse sich nicht von außen belehren. Doch die Kritik jenseits des Atlantik will nicht verstummen – aus guten Gründen.

Washington klopft kräftig auf den Busch

Nun, ein halbes Jahr später, folgt der nächste Schlag aus Washington. Diesmal holte US-Außenminister Marco Rubio den Vorschlaghammer raus: In einem offiziellen Regierungsbericht seines Ministeriums wird Deutschland offen und deutlich wie nie kritisiert. Die Rede ist von “erheblichen Menschenrechtsproblemen” – und ganz oben auf der Liste steht die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Als Beispiele angeführt wird die Umsetzung von EU-Vorgaben zur Löschung sogenannter “Hassrede” (“hate speech”); der Bericht spricht klar von Zensur in sozialen Medien. Dazu kommt der Anstieg antisemitischer Gewalt durch Migration, der Sicherheit und Freiheit von Juden massiv gefährdet. Besonders brisant ist der Vorwurf, dass deutsche Behörden fast ausschließlich gegen Rechtsextremismus vorgehen, während gegen Juden gerichtete Straftaten linker und muslimischer Tätergruppen verharmlost oder heruntergespielt werden.

Es ist mehr als traurig und denkwürdig, dass erst ein befreundeter Staat so kräftig auf den Busch klopfen muss, bis die deutsche Presse überhaupt einmal aufwacht und so etwas wie ein Problembewusstsein entwickelt – sofern sie nicht auch diesmal wieder, wie damals nach Vance’s Philippika, die Vorwürfe ins Lächerliche zieht und als bösartige und haltlose Vorwürfe der “rechtspopulistischen” Trump-Administration zurückweist. Immerhin hat “Bild” das Thema gestern groß aufgegriffen und ausführlich über den Rubio-Bericht berichtet – und damit steht das Thema im Rampenlicht, während zuvor Schweigen oder verharmlosendes Wegsehen vorherrschten. In Berlin reagiert man gleichwohl wie immer und gibt sich als beleidigte Leberwurst. Abwehrend wird die alte Leier gespielt, die Vorwürfe seien „tendenziös” und “gänzlich unbelegt”.

Gravierende politische Schieflage

Rubio spricht angesichts der Entwicklung in Deutschland von einer gravierenden politische Schieflage. „Censorship is not freedom“ – “Zensur ist keine Freiheit – hatte er bereits im Juli in einem Interview angemahnt und erklärt, dass ein Staat, in dem Menschen für ihre Meinungen verfolgt werden, für ihn keine Demokratie mehr, sondern eine verkappte Tyrannei sei. In dieser schonungslosen Analyse steht Vance inhaltlich fest an seiner Seite; beide äußern sich wohl abgestimmt – und sie meinen das, was sie sagen, bitterernst. Die Botschaft an Berlin ist klipp und klar: Die Vereinigten Staaten wollen keinen Partner, der Demokratie nur noch als Fassade vor sich herträgt, während hinter den Kulissen die Opposition und unliebsame Stimmen mundtot gemacht werden.

Die Vorwürfe aus den USA stehen klipp und klar im Raum: Einschränkung der Meinungsfreiheit. Schönreden und Verschweigen von importiertem Antisemitismus. Der politische Kampf gegen die größte Oppositionspartei AfD, die man mit allen juristischen und medialen Mitteln aus dem Spiel nehmen will. Washington hat den Finger in die Wunde gelegt. Nun stellt sich die Frage, ob Deutschland den Mut hat, die Diagnose anzunehmen. Sind die Wähler bereit, den Regierenden und Vertretern der Parteien, die für diese Zersetzung unserer Freiheit und Grundrechte verantwortlich sind, die rote Karte zeigen? Oder wird weiter so getan, als gäbe es das Problem nicht?