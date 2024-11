Deutschland: Brett vorm Kopf und Klotz am Bein

Eigentlich ist es zum Lachen, wenn Nochkanzler Olaf Scholz, wie andere deutsche (Außen-)Politiker auch, ihre Sätze wie diesen beginnen: “Wir werden nur in Abstimmung mit unseren amerikanischen Freunden…”. Hat es Biden demnach nun auch zuerst mit “Freund Olaf” abgestimmt, dass die Ukraine ab sofort – mit freundlichen Grüßen von Uncle Sam – Moskau bombardieren darf…!? Natürlich nicht. Deutschland ist am Ende immer nur der Nebensache – für die Amis, aber auch für Franzosen oder Engländer; es ist Beistelltisch zur Ablage oder Zahlmeister für alle. Der brave, sinnfreie Sermon kleiner Polit-Zwerge mit ihrer erbarmungswürdigen Unterwürfigkeit wird von den “Freunden” genüsslich bis spöttisch goutiert.

Sprechen ranghohe Politiker aus dem Ausland hingegen einmal Klartext über das inzwischen geistig-moralisch und wirtschaftlich zerrüttete Deutschland, dann taucht die hiesige politische Oberschicht sofort ab. So kennt man die deutsche Politik der Gegenwart: Nichts böses sehen, hören, sprechen. Dank der Grünen und ihrer bereits unter FDJ-Merkel auf den Weg gebrachten Transformations-Agenda nimmt der ausländische Spott über die verrückten Deutschen immer mehr Fahrt auf. Deutschland mutiert globalen zum abschreckenden und damit mahnenden Beispiel. Bei einem Bürgerdialog im US-Bundesstaat Florida ließ es der kommende US-Präsident Donald Trump ordentlich krachen: “Sie haben überall Windräder aufgestellt, und der Wind wehte nicht so stark. Und wenn sie diesen Prozess fortgesetzt hätten, wäre Deutschland jetzt pleite.”

Tonnenschwerer politischer Klumpfuß

Noch deutlicher wurde nun der bunt schillernde Milliardär Elon Musk, der einen einflussreichen Part in der kommenden Trump-Regierung sicher hat: “Es fühlt sich soooo gut an, Twitter zu besitzen, ich werde noch weitere Dinge kaufen. Deutschland zum Beispiel ist ein Unternehmen, dass zur Zeit sehr unwirtschaftlich geführt wird. Ich werde es kaufen und total umkrempeln.” (so soll ihn jedenfalls – offensichtlich ironisch oder satirisch – laut Netzfund die “New York Times” zitiert haben). Humor hat er ja. Doch im Ernst; fragen wir uns doch mal gundsätzlich: Muss diese permanente deutsche Selbstverzwergung eigentlich sein?! Die Antwort fällt relativ leicht und man benötigt für sie kein anachronistisches oder vorgestriges “Friedensvertrag!”-Gemurmel geschweige denn ominöses „Reichs„-Geschwurbel. Normalität ist nur ballastfrei zu haben, klare Sicht kann es nur mit klarem Blick zum Horizont geben – also ohne das hierzulande obligatorische dicke Brett vorm Kopf.

Die Deutschen rennen außerdem mit tonnenschwerem politischen Klumpfuß durch die Gegend und wundern sich, dass sie sich als Nation irgendwie im Kreis drehen und nicht vom Fleck wegkommen. Doch durch massive Ein- und Zuwanderung wird es nun kurios, gerade auch für jene deutschhassenden Ökos und Linkssektierer, welche sowohl ihr Brett vorm Kopf als auch ihren dicken Klumpfuß so sehr lieben: Denn das Beispiel eines Berliner Dozenten aus seinem Fachbereich, welches dieser im Freundes- und Bekanntenkreis zum besten gab, lässt aufhorchen. Dieser berichtete davon, dass er in seinem Fachbereich technologische Entwicklungen aus einhundert Jahren in den USA und in Deutschland vergleichend dargestellt habe. Man käme eben bei historischen Grundierungen, welche die NS-Epoche in ihrer “Singularität” thematisch berührten, nicht umhin, sich hier als deutscher (!) Dozent gegenüber den Studenten zu positionieren und diesen Zusammenhang aufzuklären… mit nunmehr aber ganz neuen Folgen.

Nazi, Nazis und sonst nichts

Denn dieser Dozent bemerkte, dass bei einer Vorlesung ungefähr die Hälfte seiner Studenten einen Migrationshintergrund hatte. Und als er auf das Thema Deutschland und den Nationalsozialismus im fachlichen Kontext stieß, war es ausgerechnet genau diese “migrantische” Hälfte, die sich – wohl fast schon demonstrativ – abmeldete und Pausenbrote, Handys und Getränke rausholte. Die Mihigru-Deutschen hatten schlicht keine Lust auf den zur Farce, zum hohlen Ritual verkommenen Wiederkäuungskult, der heute zunehmend Bemühung absurder Nazi-Vergleiche in der Gegenwart herhalten muss. Kein Anschluss unter dieser NS-Nummer – für Migranten. Dieses galt natürlich nicht für die anwesenden „biodeutschen“ Studenten – die hörten weiter brav zu. Frage: Wenn 100 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund die neuen Deutschen sind, hört dann das salbadernde NS-Dauerschuld-Geschwaller berufspolitischer Betroffenheits-Experten mitsamt der medialen NS-Doku-Dauerbeschallung schlagartig auf…!?

Klumpfuß für alle: Wir können gerne über alles reden. Mit den Franzosen über den Imperator Napoleon, mit den Mongolen über Dschingis Kahn, mit den Chinesen über 60 Millionen Tote bei der kommunistischen “Kulturrevolution”, mit muslimischen Ländern über historische Sklaverei und bis heute andauernde Barbarei oder mit den Russen über den “Archipel Gulag”. Worüber sollten wir in Deutschland reden? Über ein inzwischen zum Blödsinn mutiertes Unwort namens “Nazi”, welches im Dritten Reich eher selten zu hören war und dann von amerikanischen GI’s in der Frühzeit der West-Besatzung zum geflügelten Wort gemacht wurde? Ein Chewinggum-Kürzel für den schwer aussprechbaren Brocken „Nationalsozialist„. Und dieses Kürzel ist der deutsche Klumpfuß. Also eine schwere Last, überflüssig und schädlich. Das Dogma der singulären, historisch einzigartigen Tragweite der NS-Gräuel, wäre entschieden mächtiger und langlebiger gewesen, hätten es nicht ausgerechnet die, die es wie eine Monstranz vor sich hertragen, entweiht durch inflationären Gebrauch der Nazi-Keule und Nazi-Gleichsetzungen bei allem und jedem, was vom linksgrünen Pfad abweicht. So aber ist es zur Farce gekommen, sind die Verbrechen nicht nur historisiert, sondern verharmlost worden und haben eine kritische Reflexion des bisherigen Umgangs mit der NS-Hypothek eingeläutet.

Linksautoritäre Achsenverschiebung

Und in der Tat: Schaut man sich die letzten Jahre an, wird der Schaden durch den historischen Klotz am Bein deutlich sichtbar. Die “historische Schuld der Deutschen in der NS-Epoche” ist nach 80 Jahren Dauerbenutzung zum großen Nichts geschrumpft. Das ist angesichts der bereits erwähnten Dauerbeschwörung von Nazis an allen Ecken und Enden kein Wunder, aber auch eine Folge der unseligen Verwechslung von historischer Erinnerungspflicht mit Verantwortung geschweige denn “Schuld”, denn kein heutiger Deutscher kann etwas für die Verbrechen vor 1945, und die dauerhafte moralisierende Gehirnwäsche hat im Gegenteil dazu geführt, dass sich inzwischen immer weniger mit dieser Zeit auseinandersetzen wollen – womit man das Gegenteil dessen erreicht hat, was eigentlich –als Konsens der Nachkriegsgenerationen – “historische Verpflichtung” sein sollte. Wetten, dass… von 100 jungen Deutschen keiner in der Lage wäre, den Begriff “Nazi” historisch, inhaltlich, ursprünglich und kontextual zu erläutern und den vielfachen heutigen Gebrauch schlüssig und seriös am Beispiel eines “Nazi”-Gescholtenen – juristisch sauber oder auch nur hinreichend zutreffend – zu beschreiben?

Das inflationär verteilte, missbrauchte “Nazi”-Attribut hat folgenschwere Auswirkungen und wurde skrupellos genutzt um eine linksautoritäre Achsenverschiebung durchzuboxen. Sowas hat Folgen: Demokratie ist heute für das alles beherrschende Mittelmaß in Politik und Medien nicht mehr “Links-Mitte-Rechts” (was dem politischen Meinungsspektrum demokratischer Länder grob entspricht), sondern, dank donnerndem “Nazis-raus”-Geböller, nur noch „Ultralinks-Links-Halblinks-Ökolinks-Linksliberal-Linkskonservativ„. Also ist, in ideologischer Neudeutung, nunmehr alles, was nicht irgendwie links ist, bereits rechts oder rechtsradikal oder eben – “Nazi”. Und exakt dies ist das nunmehr der Masse vor den Kopf genagelte Brett. “Emma”-Herausgeberin und Feministin Alice Schwarzer ist “Nazi„, der inzwischen verstorbene deutsch-jüdische Schriftsteller Ralph Giordano war – oder ist – “Nazi” (obwohl Giordanos Familie von echten Nazis im KZ ermordet und er selber von der Gestapo gefoltert wurde). Tausendfaches “Nazi”-Getöse hat das Land im Griff – und das Geistesleben, den Diskurs, das freie Denken der Deutschen längst beendet.

Wiederkehr von Diskurs und Argumenten

Der Komplex hat sich zur Psychose verstetigt. Die Begründungen für den jeweiligen „Nazi„-Pranger sind so hirnverbrannt absurd, dass dieser linke Dünnschiss hier gar nicht erst wiederholt werden soll. Die Opfer der klumpfüßigen Meinungsterroristen illustrieren diesen Bullshit; hier eine weitere kleine Auswahl (nicht nur deutscher) “Nazis”: Heino, Akif Pirincci, Boris Reitschuster, Nena, Till Lindemann, Harald Schmidt, Xavier Naidoo, die Bands Frei.Wild und Böhse Onkelz, Andreas Gabalier, Birgit Kelle, Elke Heidenreich, Julian Reichelt und nun auch noch Thomas Gottschalk. Um es in den Sprachgebrauch der aktiven Deutschlandhasser zu integrieren, könnte man diesen historisch stolpernden Klumpfüßlern dieses Zitat in den Mund legen: “Ich kenne keine Deutschen mehr, ich sehe nur noch Nazis!”. Oder um den unvergessenen Wiglaf Droste Ende der 1980er Jahre zu zitieren: “Alles Nazis, außer Mutti”.

Kein Jux. Es gab mal Michael Kühnen und seine “Hansa Bande”, die mordlustige “Wehrsportgruppe Hoffmann”, echte Glatzen-Totschläger und Neonazi-Organisationen. Ja, es gab mal einen braunen Sumpf in der BRD. Aber heute? Gäbe es die Bretter vor den Köpfen und Klumpfüße nicht mehr, wären wir frei. Die Ränder könnten schrumpfen, die Zersplitterung des Parteiensystems zumindest gestoppt werden. Denn wenn in Debatten freie Fahrt wäre, ohne den linksextremen Wording-Terror, der ja inzwischen neben der Nazi-Keule einen grossen Köcher voller Unworte für Andersdenkende bereit hält, bedeutete das – Trommelwirbel, Tusch! – die Wiederkehr des Arguments. Eine Gesellschaft freier Bürger, die ihre Gewichte an den Beinen und blind machende Bretter vor den Köpfen abstreift, würde sich ihrer selbst besinnen, selbstbewusst zu ihrer Identität zurückfinden, die Identitätsgestörten und Nationalamasochisten zum Teufel jagen – und sich vor allem andere Führer und Vertreter wählen als das Unheil, welches sich hier an die Macht krallt, als wären Land und Leute sein Eigentum. “Nazi”: Das Wort kann weg. “Nazi” raus!