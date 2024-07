Deutschland, deine “Extremismusexperten”: Andreas Kemper blamiert sich wieder mal

Der „Rechtsextremismus-Experte“ Andreas Kemper hat es wieder einmal geschafft, sich bis auf die Knochen zu blamieren, indem er seine atemberaubende Ahnungslosigkeit öffentlich zur Schau stellte: Nachdem Donald Trump am Wochenende nur um Haaresbreite einem tödlichen Kopfschuss entgangen, war, hatte Twitter-Chef Elon Musk gefordert, die Führung des US Secret Service müsse zurücktreten, weil sie es überhaupt so weit kommen gelassen hatte, dass sich der Schütze mit einem Gewehr auf einem Dach in der Nähe von Trump niederlassen und auch noch einen Schuss abgeben konnte. Die Kritik daran hält seit Tagen an (auch und gerade, weil die Personenschützer im Zuge des linken Gleichstellungswahns mit einem höheren Anteil an Frauen ausgestattet worden waren, die beim Trump-Attentat jedoch eine denkbar schlechte Figur machten). Musk hatte, in Amerika üblich, „Secret Service“ in seinem Tweet mit „SS“ abgekürzt. Bei eingefleischten Spürhunden wie Kemper regt sich hier natürlich sofort der Nazi-Detektor. „Wenn der reichste Mensch der Welt völlig durchdreht. Das ist eine extreme Verharmlosung des Nationalsozialismus. Eine Entschuldigung ist von Musk wohl nicht zu erwarten“, entblödete sich der “Experte” nicht, seine eigene kleinstirnig-deutsche Weltsicht zu offenbaren. Seinen Tweet löschte er zwar umgehend, als ihm dessen bodenlose Peinlichkeit bewusst wurde, doch zum Glück vermisst das Netz nicht.

Im besten und demokratischen Deutschland aller Zeiten können es erwiesene Naziparanoiker wie Kemper zum “Experten” bringen – und dafür sogar noch satt auf Staatskosten absahnen, indem sie fragwürdige Expertisen und Gerichtsgutachten verfassen. Dass Kemper dabei ebenso danebenhaut wie in seinem Musk-Tweet, erwies sich erst letzten Monat in Essen: Der dortige CDU-Bürgermeister Thomas Kufen fiel vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen schwer auf die Nase, als er der AfD, trotz eines rechtlich einwandfreien Vertrages, die Nutzung der Grugahalle für ihren Parteitag verwehren wollte – und sich dabei auf ein „Gutachten“ Kempers stützte, für das er 5.000 Euro Steuergeld verschwendete. Kemper kam darin zu dem tiefgründigen Schluss, es sei „erwartbar, dass auch die mediale Bühne des Bundesparteitags der AfD genutzt wird, die Parole ‚Alles für Deutschland‘ in einer Weise zu verbreiten, die strafbar ist.“

Schallende Ohrfeige vor Gericht

Diese „wissenschaftliche Einschätzung“ schlug ihm das Gericht jedoch regelrecht um die Ohren: Das Gutachten sei „untauglich“, es mangele ihm “an wissenschaftlicher Ausarbeitung im Sinne einer (parteiischen) gutachterlichen Stellungnahme“ und – bei genauer Betrachtung- sogar an „jedem empirischen Gehalt“. Kemper schließe von „mündlichen oder schriftlichen Äußerungen einzelner Personen auf die von ihm angenommene Wahrscheinlichkeit, diese Äußerung“, hieß es in der schallenden Ohrfeige der Kammer weiter. Noch deutlicher ließe sich Kempers vermeintliche Sachkunde kaum entzaubern; in gnädiges Juristendeutsch verpackte das Gericht hier das, worum es sich bei Kempers Gewäsch in Wahrheit handelt – nämlich um linksradikalen Antifa-Quatsch. Das Geschwafel, das Kemper ihm als „Gutachten“ andrehte, hätte Kufen sich auch aus jedem beliebigen Mainstream-Medium herauskopieren können. Doch im “Kampf gegen rechts” zahlt sich die richtige Gesinnung mit klingelder Münze aus für jeden, der sich irgendwie wichtig macht – auf Kosten der Allgemeinheit, versteht sich.

Der Antifa-Recke Kemper ist tatsächlich das Lehrbuchbeispiel einer ewigen linken verkrachten Existenz, die in ihrem Leben offenbar nichts zustande bringt, dafür aber überall “Nazis” wittert und damit im deutschen Linksstaat natürlich ihr Glück gemacht hat. Dazu passt seine Problembiographie mustergültig: In den 1980er Jahren brach er zunächst sein Soziologie-Studium ab, als er kein Bafög mehr kassieren konnte.

Bitterer Ernst

Später holte er den Abschluss nach und war danach nach eigenen Angaben „in der Kommunebewegung und in der profeministischen Männerbewegung aktiv“, wo ihn seine „intensiven Erfahrungen in den Männergruppen“ schließlich dazu veranlassten, sich „zunehmend mit den unterschiedlichen sozialen Herkünften und der Diskriminierungsform Klassismus“ zu befassen, wie Kemper selbst mitteilt. Diese Vita ist so mustergültig buntdeutschlinks, dass man fast meinen könnte, es handele sich bei ihm eine satirischen Fake oder einen Sockenpuppen-Troll.

Aber nein: Kempers Leben und Wirken sind bitterer Ernst. Sein Leben ist dem ewigen Kampf gegen rechte Phantome gewidmet. Die Wahlsiege der AfD in Ostdeutschland führte er unter anderem auf die „ungleiche Verteilung mit psychotherapeutischer Versorgung“ zurück. Therapien würden dabei helfen, „psychische Konflikte und Probleme zu lösen, auch für das Umfeld“. Und „wenn Alltagsprobleme unlösbar erscheinen“, suche man eben „nach der einen Lösung, die alle Probleme löst, wie das Schwert den gordischen Knoten“, so seine scharfsinnige Analyse. Dass diese Diagnose vor allem auf ihn selbst passt wie die Faust aufs Auge, entzieht sich natürlich seiner eigenen Wahrnehmung. Wenn hier einer dringend therapiebedürftig ist, dann ist es vermutlich Kemper selbst – weil für ihn das Aufspüren von angeblichen „Rechten“ im pseudowissenschaftlichen Gewand die eine Lösung ist, die all seine Probleme löst. Leider muss man davon ausgehen, dass er – trotz seiner mehrfach gezeigten eklatanten Unfähigkeit, mehr als heiße Luft zu verströmen – weiterhin als gesuchter „Experte“ gehandelt werden wird – weil diejenigen, die seinen zweifelhaften Rat suchen, dieselben psychischen Strukturen aufweisen wie er.