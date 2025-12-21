Deutschland, deine Fake-Experten

Der desolate Zustand, in dem sich dieses Land mit seiner gesamtgesellschaftlichen Spaltung, multiplen Großkrisen und spirituellen Brüchen befindet, ist nicht nur auf eine zunehmend ideologische Politik und die aus ihrem Scheitern resultierende Desillusionierung zurückzuführen – obwohl die grundfalsche, unehrliche, lügenbasierte und gegen die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen gerichtete große Transformation daran großen Anteil hat. Klimaapokalyptik, öffentlicher Sicherheitsverlust Massenmigration, Kriegstreiberei und wirtschaftliche Existenzängste treiben durchaus immer mehr Menschen in die Verzweiflung.

Doch mindestens ebenso fatal ist die ideelle Verzweiflung: Kultur- und Identitätszerstörung, Ausgrenzung Andersdenkender, die Scheidung von Politik, Wissenschaft und geistigen Inhalten in gut und böse, in zulässig und toxisch, in legitim und extremistisch zerstört den Dialog und Austausch – und das, während paradoxerweise über die sozialen Medien dem Einzelnen mehr Kommunikation, Austausch und Interaktion als je zuvor in der Geschichte möglich sind. Doch die Debatte verarmt. Hauptschuld daran trägt die die weltanschaulich-doktrinäre Einseitigkeit der etablierten Medien, die ihren Job der Information, Aufklärung und kontroversen kritischen Diskussionsertüchtigung nicht mehr machen. Anstatt möglichst objektiv zu informieren, sehen sie sich als Bevormunder und Erzieher des Volkes, um von Elitengruppen, nicht durch politische Willensbildung des Volkes formulierte Dogmen zu propagieren: Gendersensibilität, Klimagerechtigkeit, Antirassismus, multikulturelle Zukunft – alles Narrative, die von oben der Bevölkerung in die Köpfe gehämmert wurden und eine Gesinnungsfestlegung verlangen, die entweder bestanden oder nicht bestanden wird – mit fatalen gesellschaftlichen Folgen für letztere Gruppe. Auch Corona und Impfung gehören zu diesen großen Lackmustests der Konformitätsbereitschaft, bei der die Medien die Rolle von Einpeitschern und Scharfrichtern gleichermaßen einnehmen.

”Die Wissenschaft” als reine Lehre

Wesentliches Instrument bei dieser ständigen Zertifizierung und Etikettierung erwünschter, erlaubter und unerwünschter, verpönter Sichtweisen ist die zunehmend Aufbietung von Funktionsexperten “der Wissenschaft”, die scheinbare Objektivität und wertfreie Faktizität in ideologische Denkgebäude tragen sollen. Anders als früher, als unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen auch in den Medien abgebildet werden und so die für Forschung und Wissenschaft seit jeher charakteristische Kontroverse und Widersprüchlichkeit von Ansätzen, Thesen und Denkschulen zeigten, wurde in den letzten Jahren “die Wissenschaft” im Sinne der einen, reinen Sichtweise zum Dogma erhoben – verkörpert durch eine Riege immergleicher „Experten“, die das jeweils erwünschte Narrativ stützen und dafür nicht nur mit permanenter Medienpräsenz, sondern auch Forschungsaufträgen, honorierten Redeauftritten und kostenloser PR für ihre Publikationen belohnt werden.

Das ist der Grund, warum das ganze Jahr über durch die Talkshows immer dieselben vermeintlichen Spezialisten und Fachleute zu den jeweiligen Agendathemen herumgeistert und durchgereicht werden. Diese Tendenz gibt es zwar schon seit vielen Jahren, doch erst mit der staatlich-medial orchestrierten Coronahysterie hat sie sich massiv verselbständigt und auch auf alle anderem Bereiche übergegriffen. Während Corona wurden ausschließlich Experten präsentiert, die für Lockdowns, Maskenpflicht, Kontaktverbote und Imfzwänge eintraten und unablässig vor dem Zusammenbruch der Krankenhäuser wegen einer angeblichen Flut von Corona-Patienten warnten. Niemand steht so sehr für diese inszenierte Groß-Expertise wie der ehemalige Corona-Papst Christian Drosten, der jahrelang in sämtlichen Medien als die maßgebliche und bewundernswerte Autorität zu diesem Thema dargestellt wurde und sich diese Bühne auch nicht entgehen ließ.

Das Fanal Drosten

An Drostens Beispiel zeigt sich auch die gemeinhin akzeptierte Arroganz und Ignoranz, selbst bei fundierter Widerlegung der kompromisslos vertretenen Positionen entweder an diesen festzuhalten oder dreist zu leugnen, diese je vertreten zu haben – ohne dass den zuvor als “Schwurblern”, “Leugnern” und “unwissenschaftlichen Verschwörungstheoretikern” geschmähten Vertretern der Gegenposition irgendeine Form von Rehabilitierung zuteil würde; diese behalten ihr Stigma einfach weiter, während die der Lüge überführten Experten-Säulenheiligen aus der Nomenklatur der Medienlieblinge ihren Nimbus der Unfehlbarkeit einfach behalten dürfen: Nach dem Abklingen des Corona-Wahns und als seine desaströsen medizinischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgen erkennbar wurden, wollte Drosten mit alledem nichts zu tun gehabt haben und zog sich auf die Rolle des politisch und medial unbedarften Nur-Wissenschaftlers zurück, der der Gesellschaft sein Wissen in einer tiefen Krise idealistisch zur Verfügung stellte und zum Opfer finsterer Kräfte wurde, die ihn für ihre Zwecke missbraucht hätten.

Ständig will Drosten falsch verstanden worden sein und alles nicht so gemeint haben, wie er nachweislich und explizit immer wieder gesagt hatte. Eine kritische Widerlegung oder ein konsequentes Debunking seiner in Corona mit fatalen Folgen für die Bevölkerung vertretenen Expertisen und Einschätzungen durch die ihn feiernden Medien bleibt bis heute aus (wie gerade wieder angesichts seines unsäglichen Auftritts vor der Enquete-Kommisson im Bundestages deutlich wurde); unkritisch wird hingegen darüber berichtet, wenn Drosten – wie auch andere Haupt- und Mittäter der “Pandemie”-Psychose vor fünf Jahren – mal wieder mit Orden, Auszeichnungen und Staatslametta für ihre angeblich so bahnbrechenden und besonnenen wissenschaftlichen “Leistungen” jener Zeit behängt werden.

Dammbrüche bei Klima und Ukraine

Andere Experten, die, wie Drosten, ebenfalls Virologen oder Fachleute auf anderen medizinischen oder sonstigen Gebieten waren, aber andere Positionen als die offiziell vorgegebene vertraten, wurden dagegen ignoriert oder gleich zu Unmenschen erklärt und ausgestoßen, und gelten bei öffentlich-rechtlichen Medienopfern bis heue als beargwöhnte, schillernde und unseriöse Scharlatane; eine unmittelbare Folge dessen, dass ihnen eben kein Forum geboten wurde – und wo sich die plötzlich Ausgegrenzten eine Stimme in der alternativen Gegenöffentlichkeit verschafften, zogen sie sich erst recht den Zorn der selbsternannten “Pandemie”-Bekämpfer und Wächter der Volksgesundheit zu, die sie deshalb mit dem Label “abgedriftet ins rechtsextreme Milieu” versahen.

Bei der Klimahysterie verhält es sich ganz ähnlich: Auch hier finden sich in den Mainstreammedien ausschließlich Wissenschaftler, die die These vom „menschengemachten Klimawandel“ vertreten und für eine immer restriktivere Politik trommeln, um die Menschheit vor dem angeblich drohenden Untergang zu retten – obwohl es sich dabei nachweislich und mittlerweile zweifelsfrei belegt um den Versuch handelt, über vermeintlich ökologisch-existenzielle Sachzwänge das Gespenst des Sozialismus samt Kommandowirtschaft und totalitärer Kontrolle aller Lebensbereiche wiederzubeleben, und zwar im globalen Maßstab. Gegenstimmen kommen nicht zu Wort, werden totgeschwiegen und Kritiker als „Klimaleugner“ abgetan. Exakt dasselbe Muster ist seit nunmehr fast vier Jahren beim Ukraine-Krieg zu beobachten, als dessen Ursache einzig und die angebliche Expansionslust des auf imperiale Machtausdehnung schielenden russischen Präsidenten Wladimir Putin – zuvor noch Energielieferant und Partner des Westens –genannt wird. Die gesamte Vorgeschichte des seit 2014 schwelenden Konflikts und die westlichen Verstrickungen, die dafür mitauslösend waren, werden einfach unter den Teppich gekehrt. Selbst früher in der ARD gern gesehen Russland-Experten wie Gabriele Krone-Schmalz sind inzwischen in den Orkus der Verdammnis gestoßen worden, während “Experten” debattenbestimmend durch Talkshows, die immer mehr dem Prinzip “5 Stühle – 1 Meinung” folgen, gereicht werden. Wer hingegen auf die komplexeren Zusammenhänge hinweist, wird als „Putin-Freund“ und „Russland-Versteher“ verfemt und gilt als nicht diskurswürdig – zumal ein Diskurs, der diese Bezeichnung verdient, gar nicht mehr erwünscht ist.

Schlimmstenfalls grotesk falsche Einlassungen

Dabei hatten selbst heutige dezidiert proukrainische Medien wie der „Spiegel“ noch 2014 einigermaßen objektiv über den Krieg in der Ostukraine berichtet, einschließlich der Vorwürfe, die der ukrainischen Armee wegen des Einsatzes von Streubomben gemacht wurden. Auch die ungeheuerliche Korruption in der Ukraine war noch vor zehn Jahren ein großes Thema. Und die gegen die russische Bevölkerung im Donbas betriebene, an Staatsterrorismus grenzende Politik Kiews war sogar noch bis kurz vor der russischen Invasion immer wieder Thema in explizit linken deutschen Medien und Fernsehprogrammen gewesen. Mit dem verordneten Narrativwechsel und der anschließenden Diabolisierung Putins und Russlands wurde die Propaganda dann um 180 Grad verkehrt; seitdem ist die ukrainische Regierung, trotz aller Skandale und Machtmissbräuche, sakrosankt und Russland der Todfeind der zivilisierten Menschheit, der mit allen Mitteln bekämpft werden muss.

Natürlich sind in den Medien dann nur noch „Experten“ willkommen, die dieses offizielle Narrativ bedienen – etwa maximal voreingenommene, aktivistische “Außenexperten” à la Norbert Röttgen und Roderich Kiesewetter, oder auch der allgegenwärtige Münchner Politikwissenschaftler Carlo Masala, der als “Militärexperte” gilt und es durch den Ukraine-Krieg zu bundesweiter Bekanntheit brachte, Dass keine einzige seiner unzähligen, bestenfalls banalen, schlimmstenfalls grotesk falschen Einlassungen, wie etwa die im April 2023 getätigte Ansicht, Russland habe den Krieg „eigentlich schon verloren“, sich auch nur ansatzweise als tragfähig erwiesen hat, tut seiner medialen Dauerpräsenz keinen Abbruch. Es ist dasselbe wie mit den von Karl Lauterbach verkündeten Fehleinschätzungen zu den damaligen Corona-Infektionszahlen, zu erwartbaren Todesfällen oder der Impfung: Niemand irrte sich mehr, doch man lädt diese “Spezialisten” immer wieder ein. Egal, welchen Unsinn Masala und andere „Experten“ von sich geben – solange sie das erwünschte Lied singen, sind ihnen Einladungen in allen Medien sicher. Mit fundierten Gegenmeinungen werden sie nicht konfrontiert und können ungestört vor sich hin schwadronieren und sich aus ihren Elfenbeintürmen heraus als Großstrategen aufspielen.

Wer widerspricht, wird gecancelt

Der ehemalig “Tagesschau”-Redakteur Alexander Teske berichtet in seinem Buch „Inside Tagesschau“, dass Experten, die der offiziell vorgegebenen Einheitsmeinung widersprechen, sonderintern sofort abgesägt und nicht mehr eingeladen würden – wie etwa der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat, der es gewagt hatte, auf die zumindest konfliktmitursächliche Rolle der NATO-Osterweiterung im Fall des russischen Angriffs auf die Ukraine hinzuweisen. „Ich finde es sehr fragwürdig, Experten zu canceln, wenn sie nicht ins Bild passen – oder gezielt nach Experten zu suchen, die das wiedergeben, was man gerne hören möchte“, so Teske. Experten würden danach ausgewählt, ob sie schnell verfügbar seien und gerne und flüssig vor der Kamera sprechen würden, schreibt er. Nur so ist es übrigens auch zu erklären, dass eine Expertenkarikatur wie der Ökonom Marcel Fratzscher immer und immer wieder eine große Bühne erhält, um seinen völlig hanebüchenen Unsinn abzusondern – obwohl das einzig Verlässliche bei seinen Prognosen ist, dass sie praktisch nie eintreten. Bei anderen sogenannten “Experten” wie dem TV-Arzt Eckhard von Hirschhausen oder dem einst selbst klimaskeptischen, heute als ÖRR-Mietmaul nur noch erwünschte Narrative nachquakenden Physiker Harald Lesch ist es umgekehrt: Waren sie früher noch halbwegs unabhängig und authentisch, reden sie offenbar wider besseres Wissen das, was geskriptet oder unausgesprochen von ihnen verlangt wird.

Diese Einseitigkeit bei der Auswahl von Experten, deren Expertise oft äußerst zweifelhaft ist, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ein immer größer werdender Abgrund zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung klafft und “die Wissenschaft” eher zum Schimpfwort geraten ist, als Ausdruck des Vertrauensverlustes in eine einst ergebnisoffene, politisch und finanzielle unbeeinflusste Forschung. Wenn echte Debatten gezielt verunmöglicht werden, zerfällt die Grundlage jeder demokratischen Gesellschaft. Denn wo es keinen Streit mehr geben darf, sondern – je nach Präferenz der Regierenden und ihrer gekauften meinungsbildenden Multiplikatoren – nur noch in richtig/erlaubt und falsch/verboten separiert wird, stirbt jede geistige Freiheit.