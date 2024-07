Deutschland, deine Journalisten: Informieren mit Herrn Patzig

Herrn Patzig muss man nicht kennen. Ich kannte ihn bis eben auch nicht. Herr Patzig, Max Patzig, um es genau zu nehmen, ist stellvertretender Redaktionsleiter in der Nachrichtensparte von” TAG24“. Nun ist er mit einer seiner Schlagzeilen sogar auf Google News gelandet. Und dessen Algorithmus hat mir dann seine Headline als lokal relevant auf den Bildschirm gezaubert: „Elblandrevolte bedroht Politiker und zerstört Plakate“, lautet sein Aufhänger.

Unfassbar, dachte ich. Und wurde neugierig. Ich habe also erstmal mal nachgeschaut, wer da eigentlich schreibt. Das mache ich immer so. Patzigs Weltgewandtheit erkennt man daran, dass er nach eigenem Bekunden mal Nudeln in Tokio gegessen hat. Ansonsten war er in Dresden und Magdeburg und wurde irgendwie ein Journalist. Er sieht auch genauso aus, wie ein Journalist eben heute so aussieht: Baumwollhoodie, Bärtchen, ordentlich Übergewicht, souveränes Alltagsgrinsen.

Wer so aussieht, muss schon was liefern, um aufzufallen. „Elblandrevolte!“ also. Nie gehört. Aber spannend. Das klingt nach Aufruhr. Rechtem Aufruhr natürlich. Denn das Elbland… ja, das Elbland… also, wie soll man es sagen… also zum Elbland muss man ja nichts mehr erklären. Das spricht für sich. Muss sich auch Herr Patzig bei seiner Überschrift gedacht haben. „Elblandrevolte. Bedrohte Politiker. Zerstörte Plakate!“ Das könnte glatt zum Meilenstein beim Aufstieg in die Oberliga der schreibenden Zunft gereichen. Bei der Lektüre wird gleich zu Beginn deutlich, worum es geht: Die Rechtselbigen haben sich nämlich nächtens im Zentrum Dresdens einem Piraten genähert; also einem politischen Piraten. Piraten sind Leute, die – zur Erbauung übergewichtiger Jungjournalisten – immer die Konservativen so richtig hochnehmen und pausenlos obercoole Sprüche absondern. So im Böhmermann-Style eben.

Tätowierter Drei-Mann-Mob

Journalisten wie Herr Patzig mögen Piraten, denn sie wären gern selbst welche… wenn das Piratenleben nicht so furchtbar gefährlich wäre. Piratenpolitiker wiederum wollen keine blassen Journalisten sein; davon gibt‘s einfach zu viele, man fällt kaum auf und bekommt wenig Beifall. Allerdings brauchen Piratenpolitiker ab und zu doch die Kumpels in den Redaktionsstuben, wenn sie mal wieder vom Scharfrichter zum Opferlamm werden. Was ziemlich häufig der Fall ist. So auch diesmal. Der Pirat, ein gewisser Herr Manuel Wolf, hat also Herrn Patzig über seine Begegnung der Dritten Art unterrichtet. Worum geht’s nun genau?

Beim Piratenplakateaufhängen in der Nacht haben sich also dem Kabelbindenden plötzlich Elblandrevolutionäre „genähert“ – und zwar, um das Bild zu vervollständigen, natürlich auf der „Seestraße“. Drei Männer! Und – als sei das noch nicht genug – auch noch eine Frau!

Anhand von „Tattoos“, erfährt man weiter, konnte der Politpirat die Elblandrevolutionäre nadelscharf als solche identifizieren. Klar, wer kennt sich besser mit Stichverletzungen und Tinte aus als Piraten? Besonders nahe war der tätowierte Mob aber offensichtlich noch nicht gekommen, denn aus der Elblandrevolutionärsgruppe hat sich dann offenbar ein einzelner Terrorist gelöst und sich… äh… noch weiter genähert. Nach Bitten des Piraten Wolf, so der Tatsachenbericht, sei dieser zwar dann wieder auf Abstand gegangen, aber es muss schon ganz schön bedrohlich ausgesehen haben, diese Nähe. So Auge in Auge. So bedrohlich, dass der Pirat Wolf deeskalierend eingreifen musste: Er ging nämlich, so führt Herr Patzig aus, seinerseits auf Abstand.

Hängt sie höher

Ob man sich beim gegenseitigen bedrohlichen Abstandnehmen aus den Augen verlor, geht aus dem Artikel nicht hervor; wohl aber, dass die extremen Elbländer sodann noch mitteilten, sich das Piratengesicht merken zu wollen (ob eine Augenklappe im Spiel war, bleibt unklar) und dann im Gehen sogar noch prognostizierten, dass die Plakate vom Herrn Wolf „nicht lange hängen“ würden. “Wir sind uns bewusst, dass wir Glück hatten – und dass die Bedrohungen von rechts außen real und inzwischen Alltag sind“, resümiert Herr Wolf das Geschehen bei “TAG24“. Puh! Da atmet man als Leser erstmal auf.

Ich war nun total gespannt, wie sich all das weiter entwickeln würde, und habe noch bis unten weitergelesen, wo nun das mit der Zerstörung kommt. Und tatsächlich: Es ging in Herrn Patzigs Artikel rein faktisch jetzt erst so richtig zur Sache. Der stellvertretende Redakteur hatte nämlich auf Wolfs Bericht hin bei der Polizei angerufen und wollte von ihr wissen, was nun aus der Politikerbedrohung und der Sache mit den zerstörten Plakaten eigentlich geworden ist. Davon, dass die rechtsverdächtige Elblandeinheit irgendwas zerstört hätte, wusste der Polizeisprecher jetzt erstmal nichts Genaues; Marko Laske von der zuständigen Behörde konnte aber zur Sachlage berichten, dass am Wochenende insgesamt „53 Wahlplakate beschädigt wurden. Darunter 45 von der AfD!” Und nach den Elbländern werde selbstverständlich jetzt “gefahndet“.