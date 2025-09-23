Deutschland, deine „Staatsnutten“: Fratzschers „Wirtschaftsinstitut“ ist eine lupenreine Regierungsorganisation

Marcel Fratzscher, der Allzeitmeister der Fehlprognosen, ist Präsident des “Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung” (DIW) in Berlin wird stets als “Wirtschaftsexperte” geführt. Dieser Mann forderte vergangenen Monat, dass Rentner nochmal zwölf Monate als verpflichtendes „soziales Jahr“ dranhängen sollen; Sie sollen außerdem zusätzlich, noch zehn Prozent ihrer Einkünfte – und zwar aller Einkünfte (!) – als Sondersteuer zahlen, und zwar jeder, der mehr als Bürgergeld bekommt. Auch während des sozialen Jahres? Faktisch – auch wenn Fratzscher das nicht sagt – sollen damit das dysfunktionale Politikerpack, Klimalobby und Ukraine-Krieg sowie vor allem illegale Einwanderer durchgefüttert werden; jene Einwanderer übrigens, von denen Fratzscher vor zehn Jahren den Deutschen noch versprach, sie würden dereinst ihre Renten erwirtschaften. Worum es hier wirklich geht: Allein um die Ausplünderung der Bürger zur Aufrechterhaltung eines parasitären Systems. Das DIW ist hier das U-Boot, das sondieren soll, wie groß der Widerstand gegen diese Pläne (derzeit noch) ist. Und immer mehr, denen dies dämmert, wird klar: Wer jetzt immer noch SPD, CDU und Grüne wählt, ist selbst schuld.

Was besonders aufschlussreich an Fratzschers Vorstoß war: Er sagte – und meinte – ausdrücklich Rentner. Also explizit keine Pensionäre und somit keine ehemaligen Beamte. Warum wohl? Nun, das DIW Berlin „e.V.“ ist eine faktisch korrumpierte Regierungsorganisation und keine unabhängige Forschungseinrichtung. Die Auftraggeber (besser: Auftragstäter) finanzieren sich fast vollständig aus staatlichen Mitteln: Rund 50 Prozent kommen direkt aus öffentlichen Zuwendungen, und zwar zu gleichen Teilen vom Land Berlin – also der Senatsverwaltung – und dem Bund, konkret dem Bundesministerium für Wirtschaft. Die übrigen Mittel stammen aus sogenannten “Drittmitteln”: Sonderaufträgen, Zuwendungen, Spenden und ähnlichen Quellen. Doch dazu zählen ebenfalls fast vollständig öffentliche Auftraggeber: weitere Bundesministerien, EU-Programme und -Förderprojekte, Landesregierungen oder deren Behörden, öffentliche Fördermittelträger wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oder die Leibniz-Gemeinschaft.

Jeder Puff ist kompetenter

Folgende Mitglieder sitzen stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung des DIW – und das beantwortet dann wohl auch alles: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesministerien für Wirtschaft und Energie, für Finanzen, für Forschung, Technologie und Raumfahrt, für Arbeit und Soziales, für Verkehr sowie für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat; die Deutsche Bundesbank in Frankfurt; die Deutsche Post AG in Bonn; die Deutsche Telekom AG in Bonn; das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltungen für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, für für Wirtschaft, Energie und Betriebe, für Integration, Arbeit und Soziales sowie für Finanzen; die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation; der Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie; das Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz; das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie; die Vereinigung der Freunde des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung e. V. (VdF); den Bundesverstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Berlin; und – als Einzelpersönlichkeit – den Manager Dr. Michael Wolgast.

Das einzige, was angesichts dieser kompletten Abhängigkeit und Durchdringung mit staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen gegen das Wort Nutte spricht, ist, dass die so bezeichneten Damen jeden Tag hart für ihr Geld arbeiten müssen und dabei nicht so tun, als seien sie etwas anderes. In Wahrheit aber ist jeder Puff ist kompetenter und fachlich besser besetzt als dieses Institut. Und so erklärt sich dann auch nicht nur die außerordentliche “Treffsicherheit” der Fratzscher’schen Prognosen, sondern auch die bemerkenswerte Regierungsnähe seiner “Expertisen”.