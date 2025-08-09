Deutschland: Der Letzte macht das Licht aus

Manchmal hilft es, den Kopf aus dem Nebel der Dauerdebatten zu heben und über den Tellerrand zu schauen. Was sehen internationale Beobachter wie US-Vizepräsident J.D. Vance, wenn sie nach Europa blicken? Was fällt auf, wenn man Deutschland nicht durch die Brille der deutschen Medien betrachtet, sondern nüchtern und aus sicherer Entfernung? Einfach nur das, was ist. Wer aus der Außenperspektive einen Situationsbericht zur politischen und gesellschaftlichen Lage erstellen müsste, ganz ohne Euphemismen und ohne den Umweg über blankes Wunschdenken, der muss feststellen: Andere Länder reformieren sich – wir retten uns irgendwie durch.

Argentinien hat mit Javier Milei einen Reformer, der binnen wenigen Monaten geschafft hat, was andere in Jahrzehnten nicht einmal angehen. Die USA haben mit eben mit besagtem Vance einen Vizepräsidenten, der Klartext spricht, wenn Europa kollektiv versagt. Und Deutschland? Hat einen schwachen Kanzler Friedrich Merz, der sich von einem noch schwächeren 13-Prozent-Klingbeil lenken lässt. Die Probleme bleiben, nur die Rollen wurden neu verteilt. Vance hat es treffend formuliert: Deutschland begeht zivilisatorischen Selbstmord. Nicht aus Versehen, sondern mit Ansage. Nicht durch äußere Feinde, sondern durch politische Entscheidungen. Nicht aus Dummheit, sondern aus ideologischer Überzeugung.

Prinzip Hoffnung

Der Patient hat sich dafür entschieden, die Therapie selbst abzulehnen. So sprechen die Zahlen für sich: Vier Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter leben von Bürgergeld, die Hälfte sind Ausländer, vom Rest hat nochmals rund die Hälfte Migrationshintergrund. Die versprochenen Fachkräfte bleiben ein Phantom. Statt Herzchirurgen und Ingenieuren kamen Analphabeten; statt Arbeitskräften kamen Anspruchsberechtigte. Und was tut unsere Regierung? Sie verteilt weiter Geld. Schulden werden aufgenommen, um alle Welt zu retten, NGOs zu finanzieren, die Krise zu beschönigen. Reformen? Fehlanzeige. Leistung? Unerwünscht. Stattdessen klammert man sich an das Prinzip Hoffnung, garniert mit ein wenig Haltung und ganz viel Betroffenheit. Während man die eigenen Bürger mit immer neuen Belastungen drangsaliert, wird jede Kritik als gefährlich etikettiert. Wer fragt, wie lange dieses System noch tragfähig ist, wird beobachtet. Wer Zahlen nennt, steht unter Verdacht. Wer Realitäten beschreibt, wird vor Gericht gezerrt. Die Freiheit, die man angeblich verteidigt, endet dort, wo sie beginnt, unbequem zu werden.

Argentinien hat sich durchgerüttelt, Deutschland hält sich lieber am Status quo fest – nach dem Motto: Lieber Kontrollverlust als Kontrollverzicht,

lieber “Weiter so” als Richtungswechsel, lieber Realitätsverweigerung als unliebsame Eingeständnisse. Das ist keine Politik. Das ist Verwaltung des Niedergangs. J.D. Vance sieht das von außen klarer als die meisten von innen. Seine schonungslose Diagnose soll keine Beleidigung der Deutschen sein, im Gegenteil: Sie ist eine Liebeserklärung mit angeschlossenem Warnhinweis. Doch hierzulande dreht sich die Debatte nur noch um Formulierungen, nicht um Inhalte. Um Tonlagen, nicht um Taten.

Langsamer Untergang

Die eigentliche Frage, ob dieses Land überhaupt noch eine Perspektive hat, stellt sich niemand mehr ernsthaft. Es geht nur noch darum, wie man das Schrumpfen ins Nichts möglichst angenehm gestaltet. Deutschland wird nicht durch einen Knall untergehen; es wird langsam verschwinden, wie ein Licht, das immer schwächer wird, bis keiner sich mehr daran erinnert, dass es einmal hell war. Und während das passiert, wird niemand widersprechen – denn wer spricht, riskiert Ärger. Wer schweigt, bleibt unangetastet. So läuft das hier.

Und für alle Beamten, die sich an dieser Stelle bereits wohlig ins Wochenende gleiten lassen wollten, folgt nun zum Abschluss leider noch eine letzte Triggerwarnung, eine kleine Störung des inneren Dienstfriedens (vielleicht raubt es einigen etwas Schlaf, vielleicht schmälert es den Appetit auf den Sonntagsbraten oder beeinträchtigt das wohlige Gefühl, auf Lebenszeit unantastbar zu sein): Es kursiert nämlich ernsthaft die Idee, dass deutsche Beamten künftig fünf Jahre länger arbeiten sollen – weil sie statistisch länger leben. Dass darüber Panik aufkommt, ist nachvollziehbar: Niemand, der um 9 Uhr den Rechner einschaltet, um 10 Uhr den Kaffee umrührt und um 14:30 den Tag abschließt, möchte ernsthaft bis 70 durchhalten.

Aber keine Sorge: Diese Reform wird ohnehin erst kommen, wenn der Letzte das Licht gelöscht hat.