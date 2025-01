Deutschland, der nützliche Idiot Amerikas

Es ist nichts Neues, sondern seit mehr als fünf Jahrzehnten die Regel: Wenn amerikanische Interessen erreicht wurden und an Vorteilen nichts Nennenswertes mehr zu holen ist, machen sich die Amis vom Acker und es ist ihnen völlig gleich, welche Scherbenhaufen sie dabei hinterlassen. Das steht als gleichbleibende Maxime fest im Raum und ob ein Republikaner oder ein Demokrat im Weißen Haus das Sagen hat, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Mit Trump steht nun allerdings ein Mann an der Spitze der USA, der laut polternd seine Vorhaben deklariert, im Stile eines Basarhändlers dieselben überspitzt kleidet und damit einen selbstverliebten Nationalismus propagiert, welcher die woke Gesellschaft westlicher Verbündeter in nahezu panische Ängste versetzt.

Waren die Partner bisher dem Glauben verfallen, dass ihr buckelndes Vasallentum dauernde Freundschaft manifestiere, teilen die Verlautbarungen seit Tag 1 der übernommenen Regentschaft erschreckend Gegenteiliges mit: Ein “America first und über alles” in noch nie so drastisch formulierter Tonalität. Die Zeiten, wo die USA gleich säckeweise Geld und verlockende Aussichten zur Umsetzung ihrer wirtschaftlichen und hegemonialen Interessen in die Länder schickten, sind nun vorbei.

Toleranzmasochistische Nibelungentreue

Bei über 700 Militärstützpunkten weltweit gehört nun Kohle herangekarrt und der “Protector” für seinen Schutz fürstlich entlohnt; das wird nicht erbeten, sondern unmissverständlich gefordert. In Fortsetzung Trump’scher Rhetorik ist nun “Schluss mit dem unfairen Aussaugen amerikanischer Großzügigkeit in militärischen aber auch wirtschaftlichen Belangen”. Gibt es bei den verschreckten Partnern noch relatives Verständnis für die exorbitanten Nachforderungen in Sachen NATO-Beiträgen, so verursachen die angekündigten Dekrete zu Migration beziehungsweise Rückführung, zum Austritt aus WHO und Klimaabkommen sowie zur Beendigung den woken Irrwege bei ihnen blankes Entsetzen.

Am Deutlichsten spiegelt sich dieses Entsetzen bei der deutschen rotgrünen Übergangsregierung, deren toleranzmasochistische Nibelungentreue gegenüber offenkundigsten US-Interessen – und wider den Interessen des eigenen Landes bis hin zur Schrottung der hier bislang wohlstandgarantierenden Wirtschaft – ihresgleichen vergeblich sucht. Die Nord-Stream-Pipelines zerstört, 1,2 Millionen geflüchtete Ukrainer rundumversorgt und neben den Waffenlieferungen mit immer größeren Milliardensummen die nach wie vor hochkorrupte ukrainische Elite bestversorgt. Wie kann das gehen?

Lächerlich platte Bauchpinseleien

Als Maxime, über allem stehend, braucht es dazu selbstverliebte Ideologen, deren bornierte Sturheit keinerlei logische Einsicht mehr zulässt. Gelangen dazu noch krasse Fehlbesetzungen in höchste politische Ämter, dann gibt es für US-Interessen Trophäen zum Einsammeln in Serie. Der Europa “überrollen” wollende Russe wird täglich plakatiert; schmutziges Frackinggas wird zu dreifach höherem Gaspreis von den USA bezogen; die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland werden nachhaltig und völlig zerschossen (dies übrigens seit jeher ein wichtiges Anliegen der Amerikaner, unisono sowohl von Demokraten wie Republikanern!); und, last but not least, die weltweit viertgrößte Industrienation als US-Konkurrent per Akkordtempo in fortschreitendem Niedergang. Was wollen sie mehr? Natürlich den ausnehmend nützlichen Idioten auf Kurs halten!

Bereits von Biden wurde Deutschland mit lächerlich platten Bauchpinseleien zur europäischen Führungsmacht gekürt; das hat umgehend geklappt. Abgesehen von den noch führenden Grünen und dem offenbar als Kriegsminister erleuchteten Pistorius ist mit Merz und seinem Oberkriegstreiber Kiesewetter die Dealplatte für Trump bereits bestens angerichtet. Und sollte das sinnlose Abschlachten in der Ukraine trotz 24 Stunden-Ansage Trumps weitergehen, dann werden die Lasten einfach – nach der Ansage, dies sei leichter umzusetzen – einfach den Europäern und damit vornehmlich den Deutschen aufs Auge gedrückt. Das betrifft selbstverständlich nicht nur weitere Kriegsausgaben, sondern die nicht absehbaren, exorbitanten Kosten des Wiederaufbaus.

Auflesen humaner Kollateralschäden

Trotz relativer Länge wurde bisher in diesem Beitrag nur angeschnitten, was mit weiteren Namen und Aktionen genannt zu werden verdient hätte; Fakt jedenfalls bleibt, dass die USA mit Putschen und kriegerischen Interventionen – angefangen mit Korea bis heute in der Ukraine, – über 70 Jahren fernab der eigenen Landesgrenzen knallhart ihre Interessen durchboxen und sich weniger als einen feuchten Kehricht darum scheren, welches üble Chaos sie nach dem jeweiligen Abzug hinterlassen. Um möglicher oder gezielter Vergessenheit vorzubeugen, seien hier nur an Libyen, Irak, Syrien, Afghanistan genannt, wo etliche Warlords oder gar Terroristen ihre ins Elend gestürzten Bevölkerungen tyrannisieren.

Und für die immensen Scherbenhaufen und das Auflesen humaner Kollateralschäden zeigt sich – ohne kleinstes Murren – stets Deutschland vordergründig zuständig. Wenn Trump die deutsche Führung auch aus verschiedenen (und nachvollziehbaren) Gründen verachtet, so weiß er doch das devote Kehrmännchen sehr zu schätzen – wenngleich er es, zwecks besserem Funktionieren. wie einen Hofhund behandelt.