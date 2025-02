Deutschland durch Massenmigration „überwinden“: Bereits vor 25 Jahren öffnete Joschka Fischer die Büchse der Pandora

Wer glaubt, die inflationäre Visa-Vergabe für Afghanen und andere Staatsangehörige durch Annalena Baerbocks Auswärtiges Amt sei ein historisches Novum und eine Folge des Dammbruchs durch Angela Merkels wahnwitzige Grenzöffnung für die ganze Welt von 2015, muss sich nur 20 Jahre zurückerinnern, als der Skandal um die Visa-Politik von Baerbocks ebenfalls grünem Amtsvorgänger Joschka Fischer publik wurde. Dieser lieferte nämlich die Blaupause für eine unbeschränkte Masseneinwanderung ohne jede Sicherheitskontrolle, als unter seiner Ägide im März 2000 eine erleichterte Visumsvergabe ermöglicht wurde, mittels derer zeitweise rund 300.000 Ausländern ermöglicht wurde, völlig unkontrolliert nach Deutschland einzureisen. Ausgestattet mit Vollkasko-Sozialversicherungsvia eines Dienstleisters namens “Sorglos Reisen” (das ist kein Witz!), wurden damals erstmals prekäre Glücksritter in der Ferne staatlich animiert, das bislang als unerreichbar geltende Deutschland sich zu “entdecken”.

Schon damals brach bei Schleuserbanden bereits Goldgräberstimmung ob der unverhofften Möglichkeit aus, Menschenmassen illegal nach Deutschland zu schaffen. Und genau wie heute wieder unter Baerbock (wenn auch vielleicht noch nicht mit ganz solch krimineller Energie, blickt man auf deren von Justiz und Medien völlig unter den Teppich gekehrten Schlepperskandal) ignorierte auch Fischer sämtliche Warnungen des eigenen Botschaftspersonals. Ein Botschafter hatte damals gar von „mafiösen Strukturen“ gesprochen – woraufhin er vom Auswärtigen Amt die irre Antwort erhielt, eine “restriktivere Visapolitik” werde nur dazu führen, dass „die Abgewiesenen auf ungesetzlichen Wegen versuchen würden, nach Deutschland zu kommen“. Auch dieses Minusargument finden wir in der heutigen Debatte von Vertretern der Asylindustrie wieder.

Freiheit für Migranten statt Sicherheit für Deutsche

In Fischers damaligem Visa-Erlass fand sich die Formulierung „In dubio pro libertate“, also: „Im Zweifel für die (Visa-) Freiheit“. “Im Zweifel“ steht in diesem Fall synonym für “gegen das Gesetz”. Dass es solche Zweifel damals wie heute möglichst nicht geben sollte, war allen Beteiligten und den überforderten Botschaften schon damals, unter dem ersten grünen Außenamtschef, völlig bewusst und klar. Vor 25 Jahren setzte Fischer also bereits einen Präzedenzfall für eine unbegrenzte Massenmigration, die dann zwar bei weitem noch nicht das wahnwitzige Ausmaß erreichte wie Merkels rechtsbrüchige “Willkommenskultur” ab 2015, der aber bereits dieselbe pathologische Mentalität zugrunde lag, dass Deutschland gefälligst jeden Migranten aufzunehmen und zu alimentieren habe – auch und gerade, um eine vermeintliche historische “Schuld” stellvertretend an den “Flüchtlingen” abzutragen. Wohin uns dieser Irrweg geführt hat und noch führen wird, lässt sich inzwischen kaum mehr leugnen; Deutschland wird als eigenständige Kulturnation mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Folgen der 2000 vorweggenommenen und dann 2015 endgültig losgetretenen Entwicklung zugrunde gehen.

Ein pikantes Detail am Rande ist, dass die heute bei der „Zeit“ tätige Journalistin Mariam Lau vor 20 Jahren bei der „Welt“ noch einen äußerst kritischen Artikel über Fischers Visapolitik schreiben konnte – während sie heute bei der vollends zum links-woken Kampfblatt degenerierten „Zeit“ stramm auf der grünen Linie der endlosen Massenmigration agiert (oder agieren muss?). Es war tatsächlich sogar Lau, die den Inhalt von Fischers programmatischem Buch „Risiko Deutschland“ (der Titel spricht Bände über das Deutschlandbild der Grünen) 2005 in dem einem berühmt gewordenen Fazit zusammenfasste: „Deutschland muss von außen eingehegt, und innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi ‚verdünnt‘ werden”. Der Satz wird seither immer wieder fälschlicherweise als wörtliches Zitat Fischers angeführt, trifft jedoch sehr genau die Vaterlands- und Selbstverachtung linksgrüner Intellektueller bis heute und erklärt vollständig all das, was bis heute in der Migrationspolitik geschieht und um nichts in der Welt verändert werden darf. Heute dürfte Lau eine solche Aussage nur noch als uneingeschränkt positives Bekenntnis zu offenen Grenzen abgeben; mit ihrem damaligen kritischen Unterton fiele sie sonst in die Kategorie rechtsextrem / Höcke /völkisch.