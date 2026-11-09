Deutschland ehrlos und wehrlos: Die Fahnen-Schande von Berlin

Kaum etwas könnte den Zustand dieses kulturell maximal bereicherten Landes aussagekräftiger auf den Punkt bringen als die Palästinenserfahne, die gestern vor dem Reichstag gehisst wurde – unter achtlosem Niederreißen und Wegwerfen der dort eigentlich wehenden schwarz-rot-goldenen Deutschlandfahne. Das gespenstische Foto der millionenfach via TikTok & Co. in alle Welt gestreamten Schändung des heiligsten Symbols der deutschen Demokratie und ihrer nationalen Symbole wirkt wie ein Menetekel für die endgültige und selbstverschuldete, von linken Fünften Kolonnen und Hochverrätern im Inneren vorangetriebenen Islamisierung Deutschlands. Ein 22-Jähriger Linksaktivist war den Mast hinaufgeklettert, hatte die Deutschlandfahne entfernt und stattdessen die Palästina-Fahne angebracht – alles völlig ungehindert von irgendwelchen Polizei- oder Sicherheitskräften, und das in unmittelbarer Nähe des Reichstags, das mit seiner eigenen Polizeibehörde (!) eigentlich das bestbewachte Gebäude Berlins sein sollte. Am Boden hatte er zwei Komplizen, die die Aktion filmten.

Diese beispiellose Kriegserklärung gegen einen souveränen Nationalstaat durch Terrorfreunde und Verbündete eines nichtexistenten “Volkes” geschweige denn Staates auf deutschem Boden nur mit dem allgegenwärtigen Schlendrian und der grassierenden Inkompetenz in Berlin zu erklären, wäre zu kurz gegriffen. Tatsächlich wird hier vor aller Welt demonstriert, dass dieser Staat weder ein Gewaltmonopol noch irgendeine Abwehrfähigkeit nach innen und außen besitzt. So etwas wäre in keinem Staat der Welt denkbar, außer vielleicht in Bürgerkriegsländern. Die sonst so vollmundig und pseudoresolut auftretende Ex-Weinkönigin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat als Hausherrin ihren Zuständigkeitsbereich offensichtlich so wenig im Griff, dass eine solche Sicherheitslücke ungehindert durchbrochen werden kann.

Ein kriegerischer Akt

Da wäre die Erklärung fast schon entschuldigend, wenn der Täter womöglich Helfer in Sicherheitskreisen hatte; angesichts des zunehmenden migrantisch-muslimischen Anteils in der Berliner Polizei wäre dies jedenfalls nicht überraschend. Dass die Polizei es für geboten hielt, mitzuteilen, bei den drei Tatverdächtigen handele es sich um „Deutsche ohne erkennbaren Migrationshintergrund“, spricht ebenfalls Bände. Wenn es also nicht die nativen Hamas-Fangruppen waren, dann entstammten diese somit wieder einmal dem dekadenten studentisch-linksextremistischen Antisemitenmilieu nützlicher Idioten, die sich für die “Freiheit Palästinas“ einsetzen und die ersten wären, die im Falle einer islamischen Machtübernahme an eben den Fahnenmasten baumeln würden, die sie heute noch erklimmen.

Über eine Stunde konnte die Flagge des nicht existierenden Staates eines Phantasie-Volkes auf dem deutschen Parlamentsgebäude wehen, bis sie endlich entfernt wurde. Gegen 12.30 Uhr kletterte der Täter selbst wieder herunter. Hätte jemand die Reichskriegsflagge oder gar die Hakenkreuzfahne gehisst, hätte es mit Sicherheit keine Stunde gedauert, bis sie entfernt worden wäre, im Gegenteil: Dann hätte man sämtliche Kräfte aufgeboten, um den Spuk so schnell wie nur möglich zu beenden, und den Übeltäter wahrscheinlich eher vom Dach geschossen, als ihn fürsorglich seelenruhig gewähren zu lassen.

Juristisch wohl absehbar folgenlos

Der 22-Jährige erklärte, aus „Solidarität zu Palästina“ gehandelt zu haben – weshalb die Aktion als Verstoß gegen das Versammlungsrecht gewertet werde, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Polizei leitete außerdem Ermittlungsverfahren wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole sowie wegen Hausfriedensbruchs ein. Der Täter und die ihn feiernden Gleichgesinnten lachen sich jetzt schon schlapp. Solche vollmundigen juristischen Ankündigungen sind reine Makulatur, die spätestens vor dem erstbesten linksgrünen Berliner Staatsanwalt ihr formalisiertes Ende finden wird, wenn der Täter grinsend seine Verfahrenseinstellung zur Kenntnis nimmt. Im Gegensatz nämlich zu Paul Brandenburg, der wegen völlig von der Meinungsfreiheit gedeckter Äußerungen (konkret: angeblicher Beleidigungen des gar nicht satisfaktionsfähigen Noch-Bürgermeisters Kai Wegner) willkürlich seit Wochen in Untersuchungshaft schmort, kommen solche Täter in diesem Linksstaat und erst recht in Berlin mit allem durch und – werden für diese Tat inoffiziell wohl eher noch eine Belobigung als eine Ermahnung kassieren.

Mittlerweile weiß man auch, aus welchem dreckigen Sumpf diese Aktion hervorkam: Eine pro-palästinensische Judenhassergruppe namens „Peacefully against genocide“ hat sich zu der Tat bekannt. Letztes Jahr hatte sie bereits ein Banner auf dem Brandenburger Tor gehisst – noch so ein Nationalsymbol, wo inzwischen jeder Spinner und “Aktivist“ ungestört sein Unwesen treiben kann, seien es Farbanschläge von Klima-Irren bis hin zu antisemitischen Hassinszenierungen. Die israelische Botschaft in Deutschland wies in Reaktion auf den gestrige Flaggen-Coup darauf hin, dass die palästinensische Flagge „weniger ein Symbol für etwas, sondern vor allem gegen etwas“ sei: Weltweit werde sie nicht als Symbol für die Palästinenser geschwenkt, „sondern als Symbol des Hasses gegen Israel“. In Frankreich sei sie die Flagge der gewaltsamen Ausschreitungen gegen die Republik gewesen. Tatsächlich ist die Fahne auch bei uns längst auch zum Symbol der Allianz der Linken und Muslime und ihres grenzenlosen Hasses gegen die westliche Kultur geworden. Bei kaum einer linken Veranstaltung fehlt die Pali-Fahne noch, selbst wenn sie eigentlich gar nichts mit dem Nahost-Konflikt zu tun hat.

Keinerlei Vigilanz und Konsequenz

In keinem Land mit Selbstachtung wäre es möglich, dass die wichtigsten Staatsgebäude oder nationale Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor immer wieder entweiht und die Täter dann auch noch zu irgendwelchen Witzstrafen verurteilt werden (wenn überhaupt). Den unwürdigen Vertretern dieses Staates fielen zu diesem ungeheuerlichen Vorfall dann auch wieder nur die üblichen Empörungsphrasen ein – allen voran der Hausherrin Klöckner: „Dass Palästina-Chaoten nicht einmal vor der Einheitsflagge – dem Symbol unserer deutschen Einheit – mit ihren Straftaten Halt machen, ist unfassbar“, verkündete sie und forderte: „Unser Deutscher Bundestag braucht mehr Schutz!“ Sie wolle „nicht mehr hinnehmen, dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist“. Es müsse sichergestellt sein, „dass unser Parlament nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt“, forderte sie. Ein Hohn: Genau dieser Schutz obliegt ihr mit der Polizeigewalt des Bundespräsidenten; doch wer sich den ganzen Tag nur in Gefallsucht durch eine absurd einseitige und die Opposition benachteiligende Sitzungsleitung übt und große Töne von Demokratie spuckt, aber keinerlei Vigilanz und Konsequenz bei deren wahrer Verteidigung zeigt, sollte besser fein stille schweigen und am besten den Hut nehmen. Klöckner selbst ist es, die es zulässt, dass „unser Parlament zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt“, indem sie die Hetzrede linker Abgeordneter gegen die AfD zulässt, diese aber mit völlig unbegründeten Ordnungsrufen überzieht.

Überdies werden der AfD nicht nur ihre parlamentarischen Rechte in Form von Ausschussvorsitzenden und einem Sitz im Bundestagspräsidium vorenthalten, sondern sogar ein ihrer Größe angemessener Fraktionssaal. Klöckner steht also an der Spitze eines Parlaments, das die größte Oppositionspartei aktiv bekämpft und demütigt. Dass eine solche Aktion wie gestern möglich ist, entspricht genau dem inneren Zerfall, der sich unter der Reichstagskuppel vollzieht. Innenminister Alexander Dobrindt sprach von einem „Akt der absoluten Respektlosigkeit und bewussten Provokation“. Es sei erkennbar, dass es sich um eine geplante Aktion linker Chaoten handele, bei der mögliche weitere Beteiligte aus der Palästina-Chaoten-Szene ermittelt werden müssten. Auch er forderte mehr Schutzmaßnahmen für Symbole der Freiheit und Demokratie. Sofern damit Amtshilfe der Polizeikräfte des Landes Berlin gemeint sein sollte, muss man sich an den Kopf greifen: Die derzeit noch immer vom CDU-Bürgermeister Wegner in Grund und Boden regierte Hauptstadt kann Recht und Gesetz noch nicht einmal in ihren Problemkiezen durchsetzen.

Sowas kommt von sowas

Und wo sich bereits die links-linken Kräfte anschicken, das Ruder zu übernehmen, die sich sogar ganz offen wünschen, dass die deutsche Fahne von der palästinensischen abgelöst wird, wird demnächst eher vor allem Behörden und Amtsgebäuden die Palästinenserfahne wehen, als dass ein Berliner Uniformierter den Reichstag vor diesen Terrorfreunden schützt! Es ist inzwischen nur noch eine Zumutung, wie solche Politdarsteller sich nun über die Zustände echauffieren, die sie selbst geschaffen beziehungsweise sehenden Auges toleriert haben. Seit Jahren und Jahrzehnten wird alles Nationale verteufelt und als Vorstufe zum Vierten Reich diffamiert. Die deutsche Fahne wird selbst an öffentlichen Gebäuden mehr geduldet als aus Überzeugung gehisst, vielen Linken in ihrem grenzenlosen Irrsinn wäre eine Kombination aus Regenbogen- und Palästinenserfahne am liebsten. Wer solch ein kaputtes Mindset pflegt, muss sich nicht wundern, dass dieses Land vor den Augen der Welt zum Gespött gemacht wird.

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Stephan Weh, der Landesbezirksvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, brachte es auf den Punkt: „In der Hauptstadt greifen Enthemmung und Grenzenlosigkeit um sich“. Die innere Sicherheit verkommt zur Nebenrolle, während von der Polizei erwartet wird, die Folgen aufzufangen. „In einer Sache sind wir leider Weltmeister: im Nicht-Handeln und im Vertagen von Lösungen“, stellte er fest.

Und ob: Was hier gestern geschah, zeigt die Würdelosigkeit eines Landes, das sich längst aufgegeben hat und an dessen Spitze rückgratlose Postenjäger stehen, die außer ihren Privilegien nichts mehr interessiert. Dieser innere Zerfall macht solche Vorfälle überhaupt erst möglich.