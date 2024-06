Deutschland findet seinen Kompass nicht: Zwischen Überschwemmungen und Messermoslems

Deutschland, Juni 2024. Das Klima hat uns in seinen Klauen. Erst diese entsetzliche Dürre im Januar. Dann diese Affenhitze im Februar. Anschließend bekamen wir den trockensten März seit mehr als acht Milliarden Jahren. Und dann, das muss man sich mal vorstellen, folgte der feuchteste und nasseste April, seit es Wetter überhaupt gibt. Doch dann kam der Mai. Das Institut für Klimafolgenforschung der Klimaverfolgten in Potsdam errechnete, dass dieser Monat, der fünfte an der Zahl, der heißeste und trockenste Mai seit der Geburt Jesu war. Sodann war es nur folgerichtig: Hochwasser im Juni.

Ich als gelernter Franke kann sagen: Unterfranken existiert de facto nicht mehr. Sie erleben mich schreibend am Rande des Mains, das ist dieser flussgewordene Unwettermagnat, der nichts als Unbill in die Keller in Ochsenfurt, Frickenhausen und Goßmannsdorf spülen sollte. Sagen die Medien. Vor Ort muss ich Ihnen leider berichten: Hier passiert gar nichts. Noch nicht mal ein schlechtes Fußballspiel zweier Lokalmatadoren, die ihr Profession eher im anschließenden Biertrinken sehen als im Spiel mit dem runden Sportgerät.

Eigentlich ist die Bedrohungslage klar

Während die Menschheit sich geißelt, da sie ja schuld sein soll am Klimawandel, geht das Leben in den Hochkrisengebieten einfach weiter. Es ist schon absurd, dass eine Meldung aus einem bayerischen Kuhkaff, wo mal der Keller übergelaufen ist, offenkundig mehr wert ist als die Tatsache, dass Kritik am Islam zum Tag der langen Messer wird. Bedeutet: Während das Leben in Franken trotz erhöhter Pegelstände der Flüsse weitergeht, schaffen radikale Muslime Tatsachen. Ich kenne Michael Stürzenberger nur lose, halte ihn jedoch für einen validen, weil wichtigen Protagonisten im Kampf gegen eine Ideologie, die unser westliches Leben zutiefst verachtet. Sie möchten keine Juden auf der Straße sehen. Sie möchten keine Schwulen auf der Straße sehen. Sie möchten keine kleinen Mädchen mit kurzen Röcken auf der Straße sehen.

Eigentlich müsste die Bedrohungslage für jeden klar sein. Vor zwei Jahren war ich bei einer dieser Stürzenberger-Veranstaltungen in München. Damals noch mit Irfan Peci. Die Aggression der muslimischen Zuschauer war mit Händen zu greifen. Die bayerische Polizei reagierte damals schnell und gut. Doch auch hier hätte „etwas schiefgehen können“. Also, jemand hätte Irfan, Michael oder jemanden aus seinem Team abstechen können.

Sie haben die Wahl

Und was macht Kanzler Scholz? Erinnert an den vor fünf Jahren ermordeten Walter Lübcke. Diese Taktlosigkeit braucht keinen Metronom; angesichts der realen Bedrohung ohnehin nicht. Scholz ist moralisch unmusikalisch. Er weiß es nicht besser. Wir sollten ihn einfach abwählen.

Deutschland im Juni 2024: Das ist ein Land, das sich nicht entblödet, einerseits die islamische Gefahr zu ignorieren, andererseits simple Naturereignisse wie Hochwasser als die neue, menschengemachte Gefahr darzustellen. Dabei ist die wahre menschengemachte Gefahr die muslimische Einwanderung, die durch diese Politik erst möglich gemacht wurde. Einen vollgelaufenen Keller kann man abpumpen. Ein Land, das Jahr für Jahr Feinde des eigenen Staates ins Land lässt, ebenfalls. Das Volk hätte die Wahl, das zu verändern.