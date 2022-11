„Deutschland“ gegen Spanien: Wem die Daumen drücken?

Mein Herz ist schwer. Heute spielen die Einhorn-Bummser gegen die Stier-Quäler. Früher habe ich bis 2014 aufgeregt mitgefiebert, wenn die Deutsche Nationalmannschaft eine WM gespielt hat. Wenn wir gewonnen hatten, war die Welt in Ordnung. Wir hatten gewonnen! Deutschland hatte gewonnen!

Mittlerweile sind es schon vier Jahre, dass ich mir keine Spiele mehr anschaue. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich freue, wenn wir verlieren. Als wir gegen Südkorea 2018 verkackt haben, flogen mehrere Kissen des Jubels durch mein Haus in Spanien. Die Nachbarn konnten es nicht einordnen und dachten sicher, dass ich ein Rad ab hatte.

Ich habe meine Heimat verloren

Ich war aber nur innerlich zerrissen, weil ich mich nicht mehr mit meinem Land identifizieren konnte. Sportlich und auch politisch. Das schmerzt und besorgt mich. Jedesmal, wenn ich längere Zeit am Stück auf Lanzarote war, war ich froh, wenn ich wieder zurückfliegen konnte. Die spanische Mentalität ist nicht ganz so meine, aber ich kam klar. Jetzt ist es so, dass ich einfach Angst habe wieder zurückzukehren. Ich habe meine Heimat verloren – beziehungsweise meine Heimat mich. Je wertloser wir Deutsche werden – und das ist ein Prozess, der unaufhaltsam fortschreitet -, desto verlorener fühlt man sich.

Es gab früher einen Werbespruch der Deutschen Bundesbahn: „Alle reden vom Wetter, wir nicht!” Da war was dran – denn die Bahn war pünktlich auch bei Regen. Heute bist Du froh, wenn der Zug „nur“ 30 Minuten Verspätung hat, wenn er überhaupt kommt! Und Wetter gibt’s nicht mehr, nur übles Klima ohne Hoffnung auf Besserung.

Wem drücke ich heute nun die Daumen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.

FIFA-Weltmeisterschaft 2022 Katar: Zweites und womöglich entscheidendes Gruppenspiel für Deutschland gegen Spanien, heute um 20 Uhr MEZ.