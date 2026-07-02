Manche nennen mich zuweilen den “Hengameh von rechts”, was zwar ziemlich witzig, aber natürlich völliger Unfug ist, forderte doch die linksextreme “taz”-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah einst in einem unterirdischen, aber zugegebenermaßen recht unterhaltsamen Artikel die Abschaffung der Polizei, deren Bedienstete auf den “Müll“ gehörten. Nein: Die Beamten sind wichtig, elementar sogar, es würde sonst wohl überhaupt kein lebendiges, sichtbares Judentum in Deutschland geben, und sonst würden die Bahnhöfe vieler westdeutscher Metropolen noch verwahrloster aussehen und wären noch gefährlicher vor allem für junge Mädchen (Stichwort Nürnberg), als sie ohnehin schon sind. In Frankfurt kenne ich zum Beispiel einen großartigen Polizisten, der sich sehr gegen Judenhass einsetzt und das Thema sehr äußerst nimmt; auch in Köln, habe ich mir sagen lassen, soll es so einen Ehrenbeamten geben. Und natürlich sind nicht alle Polizisten prügelnde Bullys; es betrifft nur eine Minderheit, die über die Stränge schlagen. Aber es sind immer noch viel zu viele.

Ja, Deutschland hat ein Problem mit Polizeigewalt, und ich meine hier nicht Gewalt gegen Polizisten – die gibt es auch –, sondern unverhältnismäßige Gewalt, die von Polizisten ausgeht. Mir ist bewusst, dass dieses Thema für viele Rechte und Konservative ein rotes Tuch ist, gehört doch das Vertrauen in die staatlich Institutionen skurrilerweise bei nicht wenigen dieser Kandidaten zu ihrem Grundverständnis. Doch spätestens seit den zahllosen Auswüchsen bei Corona-Demonstrationen, bei denen teilweise sogar Behinderte von Bullen – hier ist das Wort tatsächlich angebracht – geschlagen wurden, sollte das Thema auch in diesen Kreisen angekommen sein. Wer einmal bei einem Prozess zugegen war, in dem ein von Polizeigewalt betroffenes Opfer wegen “Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte” verurteilt wurde, weil die Zeugen – alles Polizistenkollegen – ihre Aussagen offensichtlich untereinander abgesprochen haben, weiß, was ich meine. Und wenn es sich dabei auch noch um Ihren besten Freund handelt, werden Sie Ihre Meinung, sofern Sie ein Herz haben, ändern. Versprochen.

Polizisten sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter

Was helfen könnte, um verlorenes Vertrauen zumindest teilweise zurückzugewinnen, wären – neben einer funktionierenden Justiz – Bodycams im Einsatz. In Deutschland gibt es teilweise gar keine mobilen Uniformkameras, die am Körper getragen werden; in einigen Fällen sind sie vorhanden, müssen aber stets manuell und nach dem Ermessen des Polizisten selbst aktiviert werden und außerdem muss im Rahmen der Kennzeichnungspflicht der Hinweis auf die Videoaufzeichnung deutlich sichtbar kenntlich gemacht werden. Das ist natürlich, grade wenn es um das Thema Polizeigewalt geht, ein schlechter Scherz. Denn welcher gewalttätige Cop schaltet, kurz bevor er jemandem die Fresse poliert, erst mal die Bodycam an? Das Problem ist, neben der heiligen Kuh Datenschutz, dass die Intention der Kamera, wenn sie überhaupt eingesetzt wird, im Gegensatz zu den USA oder Großbritannien eine ganz andere ist: Während Bodycams in den Vereinigten Staaten grundsätzlich zur allgemeinen Beweissicherung aller Beteiligten vorgesehen sind, sollen die wenigen Kameraeinsätze in Deutschland explizit für den Schutz der Beamten geeignet sein.

Nochmal: Fälle von Gewalt gegen Polizisten gibt es, sogar massiv und häufiger als früher, und sie sind definitiv zu verurteilen und zu ahnden! Und doch ist es hier nicht so wie bei Schaffnern in der Deutschen Bahn, dass sie ausschließlich Opfer sind (übrigens werden die Bahnschaffner nun in einem Pilotprojekt mit Bodycams ausgestattet, als Reaktion auf die tödliche Prügelattacke auf einen Bahnschaffner in Rheinland-Pfalz Anfang des Jahres). Noch öfter sind Polizisten leider selbst Täter – was insofern umso schwerer wiegt, als ihnen als Trägern des staatlichen Gewaltmonopols eine besondere Verantwortung zukommt, der leider viele und viel zu häufig nicht gerecht werden. Ich habe Ermittlungsakten eingesehen, nach denen Polizisten siebenmal wegen Körperverletzung angeklagt wurden, die Verfahren noch liefen und die betreffenden Personen schon im achten Fall vor Gericht standen, am Ende aber nicht ein einziges Mal verurteilt wurden, da Korpsgeist, abgesprochene Aussagen oder Vorgesetzte, die die schützende Hand über die Missetäter halten, und/oder nicht zuletzt mutlose Richter eine Ahndung der Tat vereitelten.

Bodycams und Signalurteile könnte Vertrauen zurückgewinnen

So gesehen – lassen wir einmal für einen Moment den Datenschutz beiseite – gibt es schlicht kein Argument gegen den dauerhaften Einsatz von Bodycams bei Polizisten. Ganz im Gegenteil: Alleine die Tatsache, dass sie eingesetzt werden, würde potenzielle Gewalttäter von Straftaten oder Exzessen abhalten. “All cops are bastards” ist ein pauschaler Unsinn, denn Deutschland braucht eine funktionierende, gut ausgestattete und integre Polizei – denn diese Garanten der öffentlichen Ordnung sind in Deutschland zunehmend Mangelware. Und es braucht eine bessere Justiz – im Speziellen eine Staatsanwaltschaft, die keine Scheu hat, gegen Polizisten zu ermitteln, was oft genug leider der Fall ist.

Typischerweise kommen die einstigen parlamentarischen Anfragen zum Thema Polizeigewalt zum aktuellen Stand der Ermittlungen wegen massiver Polizeigewalt nur von Grünen, Linkspartei und manchmal den Liberalen (wo es sie noch gibt), zuletzt etwa im hessischen Landtag. Doch eigentlich sollte dieses Thema mindestens genauso wichtig für Konservative sein – ist doch Recht und Ordnung für sie ansonsten ein Hauptanliegen. Nur mit einer korrekt und rechtsstaatlich einwandfrei agierenden Polizei kann ein Stückchen Vertrauen zurück in die Handlungsfähigkeit des Staates und in seine Institutionen gewonnen werden. Gelingt das nicht, werden sich immer mehr Bürger von diesem Staat entfremden.