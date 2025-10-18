Deutschland hat mal wieder einen Rassismus-Skandal

Wieder einmal wittert Deutschland Rassismus – anders als sonst ist aber nicht die AfD der Übeltäter, sondern Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser hatte kürzlich bei einem Auftritt in Potsdam geklagt, dass sich das Stadtbild in Deutschland durch Migration verschlechtert habe. Er halte mit vermehrten Abschiebungen dagegen. Wie so oft meldeten sich die üblichen Verdächtigen von SPD und Grünen. Die syrische Sozialdemokratin Rasha Nasr meinte: „Wenn ein Bundeskanzler Migration, Rückführungen und das sogenannte Problem im Stadtbild in einem Atemzug nennt, dann ist das keine unbedachte Formulierung. Das ist Zunder in einer aufgeheizten Debatte. Solche Worte tragen nicht zur Lösung bei, sie spalten weiter.“

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge meinte: „Wie sieht man denn das ‚Problem‘ – außer an der Hautfarbe der Menschen? Wie wollen Sie dieses ‚Problem‘ denn erkennen?“ Sie nannte die Aussage „verletzend, diskriminierend und unanständig“. Und ihr Stellvertreter Andreas Audretsch meldete sich in einem Video zu Wort: „Herr Merz, Ihr Stadtbild ist offensichtlich in einer anderen Zeit hängengeblieben. Zum Stadtbild in Berlin gehört, dass 40 Prozent der Menschen (…) Migrationshintergrund haben. Und bei den Jugendlichen sind das sogar über 50 Prozent. Und die gehören hier nach Berlin. Das sind unsere Kinder. Und diese Vielfalt gilt (…) für ganz Deutschland.“ Wohlgemerkt gibt man im linken Spektrum mittlerweile zu, dass die Deutschen langsam zur Minderheit im eigenen Land werden. Inzwischen ist dies einfach zu offensichtlich. Noch im vergangenen Jahrzehnt konnte man die Entwicklung einfach als rechte Verschwörungstheorie abtun.

“Bunt und vielfältig”?

Markus Feldenkirchen sprach im “Spiegel” von einem „vermeintlich problematischen Stadtbild“. Es sei angemerkt, dass „vermeintlich“ in etwa folgendes bedeutet: „Ich mag es zwar nicht, aber Gegenargumente habe ich leider keine.“ Und ein paar Sätze weiter gibt er dann auch zu: „Merz meint Gruppen meist junger, arabischstämmiger Männer, die an markanten Punkten deutscher Innenstädte beisammensitzen oder -stehen. Ein Phänomen, das es vor, sagen wir, dem Jahr 2015, weniger häufig zu beobachten gab. Merz adressiert ein Problem und ein Störgefühl, das viele Mitbürger empfinden, wenn junge Männer zu Dutzenden am Rand von Marktplätzen oder vor Bahnhöfen einfach nur rumsitzen und erkennbar keinerlei Aufgabe haben.“ Um das Problem zu lösen, solle man den Migranten einfach Arbeit geben.

Ach was! Ein fürwahr grandioser Einfall: Arbeitslosen einfach Arbeit geben! Wenn die Politik schon früher auf diese Idee gekommen wäre, hätte Deutschland schon immer Vollbeschäftigung gehabt. Christian Stöcker erklärte an gleicher Stelle, dass man keinem Menschen seinen Migrationshintergrund ansehen könne, wusste aber, dass seine Studenten „einen Migrationshintergrund haben, und vielen davon sieht man das auch an.“ Kai Wegner, für die CDU Regierender Bürgermeister von Berlin, meinte zu der Angelegenheit: „Berlin ist eine vielfältige, internationale und weltoffene Stadt. Das wird sich immer auch im Stadtbild abbilden.“ Zwar gebe es Probleme mit „Gewalt, Müll und Kriminalität. Aber das kann man nicht an der Nationalität festmachen.“ Ob ihm diese Realitätsverweigerung beim Wahlkampf im nächsten Jahr helfen wird?

Streit ums Protokoll

Warum überhaupt spricht Merz das Problem an? Wahrscheinlich, weil ihm die AfD mittlerweile buchstäblich über den Kopf wächst. Seit knapp einem Monat ist sie in den Umfragen erstmals stärker als die Union. Und in Sachsen-Anhalt steht die AfD mit 40 Prozent mittlerweile an erster Stelle und könnte im nächsten Jahr womöglich die Staatskanzlei erobern. Merz versucht immer wieder, sich als konservative Hoffnung zu etablieren und scheitert dann Mal um Mal aufs Neue an der Umsetzung – nein, eigentlich scheitert er nicht, er will sie gar nicht, weil es ihm nur darum geht, opportunistisch die eigene Macht zu sichern. Ohnehin müssen er beziehungsweise seine Untergebenen nach jedem versehentlichen Ausrutscher der Wahrheit oder jeder pragmatischen Vernunftforderung zurückrudern – oder ein Parteifreund, so wie jetzt Wegner, fällt ihm wieder in den Rücken. Dass er so sein Versprechen, die AfD zu “halbieren” – inzwischen hat er sie eher verdoppelt – nicht einhalten kann, versteht sich von selbst.

Mittlerweile hat Regierungssprecher Stefan Kornelius die strittige Passage einfach aus dem offiziellen Protokoll gestrichen, um die Debatte zu beruhigen. Denn Merz habe die Aussage als Parteivorsitzender und nicht als Kanzler getätigt, weswegen sie auf der Seite des Bundeskanzleramtes nichts zu suchen habe. Was ist von dieser Einschätzung des Regierungssprechers zu halten? Zunächst einmal stattete Merz Potsdam einen Antrittsbesuch als Bundeskanzler ab und nahm auch an einer Kabinettssitzung der Brandenburger Regierung teil. Dann sagte er, dass er sich „parteipolitisch“ äußern wolle und sprach die Worte vom „Stadtbild“ aus. Allerdings betonte er die Erfolge der Bundesregierung, der er als Bundeskanzler vorsteht. In Fußballlogik hätte der FC Bundeskanzler den SV Bundesvorsitzenden wohl 2:1 besiegt. Ist diese Unterscheidung überhaupt wichtig? Schließlich handelt es sich beim Bundeskanzler und dem Bundesvorsitzenden ja um ein- und dieselbe Person?

Wacklige Argumentation

Tatsächlich kann dies juristische Auswirkungen haben. Der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte die AfD in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur als „staatszersetzend“ bezeichnet. Das Interview hatte er nachträglich auch auf der Website des Bundesinnenministeriums veröffentlicht. Die AfD ging juristisch dagegen vor und gewann. Tatsächlich durfte Seehofer die AfD als „staatszersetzend“ bezeichnen – aber nur in seiner Eigenschaft als (CSU-)Parteipolitiker, aber nicht in seiner Eigenschaft als Bundesinnenminister. Denn ein Minister ist trotz seiner Parteizugehörigkeit zur überparteilicher Regierungsarbeit verpflichtet. Das Interview musste daraufhin von der Website verschwinden. Einen ähnlich gelagerten Fall gab es auch mit der früheren Bundesbildungsministerin Johanna Wanka.

Wenden wir dieses Beispiel analog auf die Stadtbild-Äußerung an, müsste man sich zuerst fragen, ob diese juristisch angreifbar ist. Die Antwort dürfe eher nein lauten. Zudem stellt sich die Frage, ob man verschiedene Aspekte einer Rede unterschiedlich einstuft oder nicht. Wenn überhaupt sollte man die Rede entweder ganz oder gar nicht veröffentlichen, aber eben nicht zerstückeln. Zudem stellt sich die Frage, ob im Sinne der Archivierbarkeit nicht grundsätzlich jede Äußerung des Bundeskanzlers festgehalten werden sollte, egal in welcher Rolle er jeweils auftritt. Sprich: Kornelius hat eine äußerst wackelige Argumentation bemüht, die wohl kaum einen juristischen Hintergrund hat, sondern eher eine Selbstzensur darstellt.

Generelle Vermüllung

Und was ist von dem Vorwurf zu halten, das allein der Anblick von Ausländern schon das Stadtbild beeinträchtige? Diese Behauptung ist völlig absurd. Ein Afrikaner, der voll in die Mehrheitsgesellschaft integriert ist, fällt nicht weiter negativ auf. Vielmehr ist wohl gemeint: Frauen mit Kopftuch. Männergruppen an öffentlichen Plätzen, die offensichtlich arbeitslos sind, weil sie keiner erkennbaren Tätigkeit nachgehen. Männer, die aggressiv wirken oder unter Drogeneinfluss stehen. Eine generelle Vermüllung. Beschriftungen in ausländischen Sprachen. Und vor allem: In manchen Stadtteilen trauen sich immer weniger Frauen auf die Straße. Was ist überhaupt vom Eigenlob des Kanzlers zu halten? Tatsächlich gibt es derzeit eine leichte Steigerung der Abschiebungen. Schätzungen zufolge wird in diesem Jahr die Marke von 25.000 erreicht werden, immerhin mehr als die etwa 20.000 im letzten Jahr.

Allerdings sind diese Zahlen bei weitem zu niedrig, um überhaupt einen Effekt zu haben. Selbst wenn man optimistisch annimmt, dass Merz sich bis zum letzten Jahr seiner Kanzlerschaft (sofern er denn überhaupt vier Jahre durchhält!) auf 50.000 Abschiebungen pro Jahr steigert, dürfte dies den Niedergang Deutschlands höchstens verlangsamen, aber nicht umkehren. Aber wie viele Abschiebungen wären denn überhaupt nötig? Vernachlässigen wir einmal, dass auch einige weiße Ausländer (meist Osteuropäer) abgeschoben werden müssen, weil deren Zahl kaum ins Gewicht fällt. Konzentrieren wir uns also auf Nicht-Weiße und nehmen an, dass diese etwa zur Hälfte ein Problem darstellen. Natürlich sind sie nicht zur Hälfte kriminell, aber können dem Staat trotzdem zur Last fallen, wenn sie nicht arbeiten.

Allenfalls Verlangsamung des Niedergangs

Aktuell werden immer wieder gut integrierte Ausländer abgeschoben. Nehmen wir einmal an, dass der Staat umdenkt und auch dies nicht mehr vorkommt. Zusätzlich wären in unserem hypothetischen Szenario die Grenzen geschlossen, so dass Ausländer mit einem Vorstrafenregister, Angehörige der Taliban etc. gar nicht erst ins Land kommen. Aktuell dürften etwa 12 Millionen Nicht-Weiße im Land leben, von denen dieser Logik nach etwa 6 Millionen ein Problem darstellen. Deren Anteil wuchs in den letzten Jahren um etwa 4.8 Prozent jährlich, allerdings fand auch eine Masseneinwanderung statt. Nehmen wir an, dass das reine Bevölkerungswachstum davon rund ein Drittel beträgt, also 1,6 Prozent. Selbst bei einer Steigerung auf 100.000 Abschiebungen pro Jahr dürfte sich die Zahl der Problemausländer weiter erhöhen. Ungefähr bei 120.000 Abschiebungen wird dann der Kipppunkt erreicht. Sprich: die Zahl bleibt konstant.

Bei 200.000 Abschiebungen im Jahr bräuchte es rund 70 Jahre, die Zahl der Problemausländer auf null zu senken bei 300.000 etwa 33 Jahre, bei 400.000 etwa 22 Jahre und bei 500.000 etwa 16 Jahre. Bei einer Million Abschiebungen bräuchte es etwa sieben Jahre, um sechs Millionen abzuschieben, weil deren Zahl im gesamten Zeitraum weiterhin wächst. Bei geschlossenen Grenzen und der bisherigen Abschiebepraxis würde die Zahl der Problemausländer um ca. 1 Million steigen, bei 50.000 Abschiebungen um etwa 700.000 und bei 100.000 Abschiebungen um etwa 160.000. Selbst wenn Merz es schafft, die 50.000 Abschiebungen im Jahr zu erreichen, verlangsamt er den Niedergang Deutschlands kaum. Erst wenn man auf 100.000 Abschiebungen pro Jahr kommt, dürfte Merz sich auf die Fahnen schreiben, den Niedergang so sehr verlangsamt zu haben, dass er einer späteren Regierung eine erfolgreiche Remigration überhaupt erst ermöglicht hat. Die Annahmen über das Bevölkerungswachstum, die Zahl der Abschiebungen und geschlossene Grenzen sind spekulativ. Aber egal wie sehr sie danebenliegen sollten: Dieses sehr simple Modell zeigt eindeutig, dass unter Friedrich Merz keine großangelegte Remigration stattfinden wird.