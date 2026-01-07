Deutschland im Abseits

Bei der gestern Abend in Sachen intellektuelle Defizite wieder besonders auffälligen Maischberger, deren Einfalt zuweilen fast körperlich weh tut, scheint immerhin die Hälfte der Talkgäste inzwischen begriffen zu haben, dass es wenig nutzt, im deutschen Fernsehen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump- rauf und runterzubeleidigen. Irgendwie scheint der das nämlich mitbekommen zu haben. Kein Wunder: Immerhin geht das schon 10 Jahre so. Aus meiner Sicht darf kein Politiker, der in den letzten 15 Jahren in diesem Deutschland in der Regierung war, als dieses Land in jeder Hinsicht gnadenlos gegen die Wand gefahren wurde, das Maul aufreißen. Das gilt auch für Europa: Die EU in der bisherigen Form hat diesen Kontinent “geschafft” und niedergemacht. Das Ergebnis: Im Reihen der Mächtigen, vor allem der Big Player USA, China und Russland, hat Europa heute nichts mehr zu melden.

Bei dieser Entwicklung war und ist Berlin – neben Frankreich – mit der große Antreiber gewesen. Die Energie- und Klimapolitik ist da nur ein Beispiel. Aus Angst vor dem Klimatod wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen, war keine gute Lösung; dass wir es dennoch tun, hat uns in die Bedeutungslosigkeit katapultiert und dazu geführt, dass man uns weltweit auslacht statt ernst nimmt. Und mit fehlender Demokratie und Korruption seitens jener, die das ganze Jahr von “Unsere Demokratie” und “Transparenz” reden, wollen wir erst gar nicht anfangen.

Auffällige Zurückhaltung

In Deutschland funktioniert inzwischen praktisch nichts mehr – was aktuell gerade das “Krisenmanagement” in Berlin anlässlich des Stromausfalls zeigt, der nicht aus heiterem Himmel kam, sondern die Folge eines linksextremen Anschlags war. 2012 habe ich den Roman “Blackout – Morgen ist es zu spät” von Marc Elsberg gelesen, der später als Serie mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle verfilmt wurde. Es ist ein Thriller und deshalb vielleicht ein wenig überzeichnet, in seiner dramatischen Schilderung eines totalen Stromausfalls aber erschreckend. Hätte ich dieses Buch nicht gelesen, könnte ich mir die schlimmen Auswirkungen eines solchen Stromausfalls kaum vorstellen. Warum? In unseren “Leitmedien” wird das Thema eher als Randnotiz behandelt, eine objektive Berichterstattung findet kaum statt, nur wenige haben eine Idee, wie sehr die betroffenen Menschen leiden. Es ist der Horror, gerade jetzt im Winter.

Ob diese auffällige Zurückhaltung daran liegt, dass der Sabotageakt von “Linken” – genauer gesagt: Linksterroristen einer neuen Klima-RAF –

verbrochen wurde, liegt zumindest als Vermutung nahe – und ebenfalls, dass dies als ein weiterer Beweis für den stetigen Abstieg dieses Landes in Richtung Notstandsgebiet gewertet werden kann. Oder ist das, was hier im Inland passiert, nur hinter der Brandmauer wichtig? Natürlich liest man nur in den sozialen Medien davon, dass während oder ersten Hilfsmaßnahmen das Flüchtlingsheim Vorrang vor dem Altenheim hatte; nur in den alternativen Medien kommen Augenzeugen zu Wort, die ihrem Zorn freien Lauf machen, oder auch Betroffene wie der Sohn einer 98-Jährigen, der den Regierenden Versager Kai Wegner zur Rede stellt, wieso seine bettlägerige Mutter in einer kalten Turnhalle übernachten muss und nicht in ein anderes Heim oder ein Hotel verbracht wurde.

Die “falschen” Täter

Das dubiose Schweigen in den Mainstreammedien über diese skandalösen politischen Fehlleistungen ebenso wie zum Hintergrund dieses Stromausfalls, weil es um die “falschen” Täter geht, bilden den extremen Kontrast zu ihrem lauten Gebrüll, wenn mal wieder die „Richtigen“ voller Empörung an die Wand genagelt werden. Und genau das fördert ganz wesentlich die Polarisierung im öffentlichen Diskurs – welche dann wiederum infamerweise den ”Rechten” als “Hass und Hetze” zugeschrieben wird. Fakt ist: Um das geltende Narrativ, die eigene Ideologie, die entsprechende Agenda und die eigenen Pfründe zu schützen, berichtet man lieber über jeden noch so kleinen Mist im fernen oder nahen Ausland, als über die riesigen, selbstverursachten Probleme hier.

Verschwiegen wird natürlich auch, dass – neben weiteren krassen politischen Fehlentscheidungen – vor allem eine komplett unverantwortliche Energiepolitik der Hauptgrund für die vergiftete Stimmung im Land ist. Auch wenn dieser Anschlag von Radikalen verübt wurde: Der eigentliche Anschlag auf unsere Energieversorgung findet seit Jahren durch die Politik statt. Dass Bundeskanzler Friedrich Merz das ganze Desaster in Berlin gar nicht interessiert, kann bei seiner “weltpolitischen Bedeutung” indes niemanden verwundern