Deutschland im freien Fall: Ein optimistisches Requiem

BRDigung – Ach, wie herrlich divers und bunt geht es zu in unserem geliebten Vaterland! Während die letzten Hartgesottenen noch von „Zusammenhalt“ und „Leitkultur“ faseln, feiern wir den großen, unaufhaltsamen Zerfall. Endlich! Seit 2015 läuft das Projekt „Gesellschaft 2.0“ auf Hochtouren, und was früher spießig als „Volk“ bezeichnet wurde, löst sich nun in einer wundervollen Wolke aus Vielfalt, Identitäten und Sondervermögen auf.

Die Migration? Ein Segen! Früher hatten wir dieses langweilige Konzept von gemeinsamer Sprache, Arbeitsethik und kulturellem Grundkonsens. Heute haben wir bereichernde Parallelgesellschaften, in denen das Wort „Integration“ als rechtsradikaler Code gilt. Wer braucht schon ein gemeinsames Ziel, wenn man stattdessen täglich neue Vielfaltsrekorde brechen kann? Dass dabei der Sozialstaat quietscht wie ein überlasteter Einkaufswagen und der arbeitende Steuerzahler langsam aber sicher die Rolle des letzten Dinos im Jurassic Park einnimmt, ist nur ein kleiner Kollateralschaden. Hauptsache, niemand fühlt sich ausgeschlossen – außer natürlich die, die noch arbeiten gehen.

Jedem Tierchen sein Pläsierchen

Besonders fortschrittlich geht es in den Großstädten zu. Dort haben wir die LGBTQ+-Szene, die sich nicht mehr mit profanen Dingen wie „Beitrag leisten“ oder „Realität akzeptieren“ aufhält. Warum auch? Stattdessen identifiziert man sich als Elf, Drache, genderfluider Dungeons-&-Dragons-Charakter oder spirituelles Wesen aus einer besseren Dimension. Aber wir, die langweiligen Normies, dürfen das nicht nur akzeptieren – nein, wir sollen es feiern! Mit Steuergeldern. Denn niemand sagt „Solidarität“ lauter als ein arbeitender Bürger, der seine Steuern dafür verwendet, dass jemand in Regenbogen-Leggings auf einer Pride-Parade fordert, die Gesellschaft möge ihn bitte als „They/Dragon“ ansprechen und ihm gleichzeitig eine bezahlte Auszeit von der Realität finanzieren.

Wer kritisiert, ist ein Faschist. Wer fragt, ob das nachhaltig ist, ein Nazi. Wer einfach nur die Rechnung sehen will, ein gefährlicher Hetzer. So einfach ist das in Unserer Demokratie, im besten Deutschland aller Zeiten.

Sanktionen, Sondervermögen und andere Zukunftsinvestitionen

Und dann erst die kluge Außen- und Finanzpolitik! Mit eiserner Entschlossenheit verhängen wir Sanktionen gegen Russland, bis uns selbst die Zähne klappern. Gleichzeitig pumpen wir Milliarden in die Ukraine – ein Land, das selbst die größten Optimisten nur mit viel gutem Willen als „stabil“ bezeichnen würden. Das eigene Land an den Rand des Abgrunds fahren? Kein Problem, dafür gibt’s ein Sondervermögen. Klingt wie „Schulden“? Lächerlich. Das ist Zukunftsinvestition! Morgen zahlen das die Elfen und die nachwachsenden Generationen von Irgendwas mit „i“ am Ende. Oder die Chinesen. Oder das nächste Sondervermögen für das Sondervermögen.

Das Schöne an der ganzen Sache: Das Establishment-Kartell funktioniert wie geschmiert. CDU, SPD, Grüne, FDP – alle in trauter Einheit gegen jeden, der mal „Moment mal!“ sagt. Alternative Kräfte? Sofort als Extremisten gebrandmarkt, beobachtet, ausgegrenzt, finanziell erdrosselt. Man muss schließlich die Demokratie schützen. Vor der Demokratie. Vor dem Volk. Vor allem, was nicht bunt genug ist.

Wir stehen am Abgrund – und morgen sind wir einen Schritt weiter

Die christliche Religion? Gestrichen. Humanismus? Nur noch, wenn er nicht eurozentrisch riecht. Solidarität? Nur in eine Richtung. Leitkultur? Böses Wort. Stattdessen haben wir jetzt die Leitkultur des ständigen Moral-Fingerhebens und des finanziellen Selbstmords. Und das Volk? Das schaut zu, zahlt und wird langsam aber sicher müde. Sehr müde. Aber keine Sorge. Alles wird gut. Wenn die letzte Kohle verbrannt, die letzte Brücke abgerissen, das Schinennetz vom letzten Zug befahren wurde, das finale Auto das VW-Werk verlassen hat und die letzte Norm zertrümmert ist, dann erstrahlt endlich das wahre Paradies: eine bunte, identitätslose, leistungsfeindliche, hochverschuldete Trümmerlandschaft, in der jeder sein eigenes Pronomen hat und niemand mehr weiß, wofür er eigentlich arbeiten soll.

Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Nicht weil ich es hasse – nein! Sondern weil “Made in Germany” wie aus einer anderen Zeit klingt. Das Deutschland der Dichter und Denker scheint von einem anderen Stern zu sein. Stattdessen sehe ich, wie konsequent wir uns selbst abschaffen. Prost, ihr Elfen, Drachen und Vielfaltsmanager! Der Knall wird episch. Und ihr habt ihn so sehr verdient.