Deutschland im grünen Nebel: Roberts unbeirrte Lieblinge

Wähler, bück dich! Hierzulande bestimmen die Medien, wer regiert. Und wer was sagen darf. Und wer was meinen darf! Nach wochenlanger, breitflächiger Medien-Promo-Kampagne für den Ampel-Bruchpiloten Robert Habeck ist das Wahlergebnis zwar grüne Grütze, aber: Vorwärts, Genossinen und Genossen, der Kampf geht weiter! Dass der “Kanzlerkandidat” der linksverklappten Ökomedienlandschaft, die noch nie etwas von freiheitlicher Aufklärung und unabhängiger, überparteilicher journalistischer Berichterstattung gehört haben will, als grüne Gurke(ntruppe) brachial beim Wähler abstürzte – das geht gar nicht! Doch nicht mit uns! In allen zentralen Desinformationsagenturen und Gesinnungsmedien wie “Spiegel”, “Süddeutscher Zeitung” (SZ), “Frankfurter Allgemeiner Zeitung” (FAZ) oder ARD und ZDF wurden unmittelbar nach der Wahl von Sonntag – getragen von ungezügelter Empörung über störrische Naziwähler – noch drastischere medialpolitische Umerziehungsmaßnahmen gefordert, wie zwischen den Zeilen fett lesbar war.

Allen, die sich dem ökosuizidalen Linksfaschismus und seinem totalen und absoluten Machtanspruch künftig nicht endlich unterwerfen, droht nun die maximale Gehirnwäsche. Dass dank Habecks Harakiri-Heizungspolitik die Grünen nunmehr zur 11-Prozent-Partei geschrumpelt wurden, wenngleich auch dies noch immer ein viel zu hoher Wähleranteil ist, wird vom medialen NGO-Komplex schlichtweg nicht akzeptiert. Denn Wahlergebnisse aus halbwegs freien demokratischen Wahlen interessen – mutmaßlich – keine (linke) Sau. Vorwärts, der Kulturkampf geht weiter! Alle Mittel der Agitation, des Framings und der maximalen Diffamierung nichtlinker Andersdenkender sollen wohl nun erst recht eingesetzt werden – so scheint es jedenfalls, wenn man sich erste Reaktionen des Mainstreams einmal genauer ansieht.

Merkels unverbesserliche Agitprop-Karawane zieht weiter

Weit hinaus über das linke Geschrei wegen der aktuellen CDU-Anfrage zu NGOs (die in Wahrheit eigentlich GOs, also Regierungsorganisationen sind, werden sie doch von dieser bezahlt) hat sich der antiaufklärerische Medienfuror unmittelbar nach der Wahl in aggressive, aktionistische Gegenoffensive begeben. Das ist kein Wunder. Bereits unter der Tarnkappen-Kommunistin Angela Merkel wurde die ökosozialistische Agenda – als Erholungsprogramm der 1989 abgehalfterten Arbeiterklassen-Linken – fest im Parteiensystem und im Regierungsgeschäft installiert, und das nicht nur in Berlin, sondern hoch bis nach Brüssel und ins Straßburger EU-Parlament, hier vor allem durchgeboxt unter Verweis auf herbeihalluzinierte Scheinnotwendigkeiten der Klimaweltenrettung. Selbst ohne toxische “Wirtschaftspolitik” a la Habeck zieht Merkels unverbesserliche Agitprop-Karawane weiter, zuerst über die Leitmedien und dann über reichlich überall auf Schlüsselpositionen gesetztes linkes Personal.

Fast wie gleichgeschaltet (oder aus Merkels Wohnzimmer ferngesteuert?) wurde sogleich nach Habecks verheißungsvoller Ankündigung, dieses Land künftig endlich in Ruhe zu lassen und von seinem Treiben fortan zu verschonen, eine denkbar schleimigste “Unser-Robert-muss-bleiben”-Kampagne losgetreten. Dass dieser falsche Messias der deutschen Wirtschaft, den Arbeitnehmern und der Industrie mit seiner komplett dilettantischen und so skrupellosen wie störrischen grünen Politik unendlich geschadet hat, wird negiert; die linke Siffpresse feiert ihn wie einen Gott, der seine Anhänger auf keinen Fall im Stich lassen darf. Ausgerechnet die ehemals bürgerlich-konservative FAZ fungierte als linkes Sprachrohr und posaunte pro Habeck: “Nach (Roberts) Rücktritt: Mehr als 250.000 Menschen fordern Habeck zum Verbleib in der Politik auf.” Menschen? Treffender wäre: Linke Sektierer! Inzwischen wurde daraus fast eine habe Million. Ein kollektives Irrenhaus.

Er ist wieder da!

Doch die auf den linken Hund gekommene FAZ powert ihren Messias unbeirrt weiter, der als einziger die Menschheit, die “letzte Generation” (auf einem sterbenden Erdball, Satire off!) und die Zukunft der geschlechtergerechten Lastenfahrräder nebst Gender-Pissoirs retten kann und muss. Dreist, frech, unbelehrbar – denn nochmals: Habeck hat als personifizierte Abrissbirne die deutsche Energieversorgung wahlweise unsicher oder unbezahlbar wie nie gemacht; er steht für die Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze, für Schrumpfung, für explodierende Insolvenzen, für Unternehmer- und Hirnschmalzflucht ins Ausland, für ein Totalschaden-Heizungsgesetz und für autoritäre Verfolgung von Kritikern. Ein Minus-Mann in jeder Hinsicht – charakterlich, menschlich, fachlich, politisch. Doch die bundesdeutschen Desinformationsmedien feiern diesen Dilettanten und Hasardeur, der eigentlich Gegenstand mittlerweile Dutzender Untersuchungsausschüsse sein müsste, als Helden – bizarr! Man mag dies getrost als ultimativen Beweis sehen, dass die Medien von strammen linksgrünen Polit-Kadern durchseucht sein müssen, denn nur sie wären zu solch abstruser Wahrheitsverdrehung und unbrechbarer Dauerpropaganda fähig. Natürlich klotzt das mittlerweile nicht minder linksradikale ZDF kräftig mit: “Deutschland: Offener Brief an Habeck”. Hier steht jetzt also schon ganz Deutschland hinter Habeck… Sieh an. Welche Verhaltensgestörten arbeiten da bei einem solchen faktischen Antifa-Sender? Noch Fragen? Wahlen, war da was? Wahlergebnisse? Alberta Antifaschista! Heute gehören uns eure GEZ-Gebühren – und morgen die ganze Welt!

Schlussakkord: Soeben verkündete die EU-Linkseliten-Sprechpuppe Ursula von der Merkel die Neuauflage des toxischen “Green Deal” – jetzt umgefaked in Urschels “Clean Industrial Deal”. Alles weiter so Richtung Deindustrialisierung, Zerschlagung individueller Mobilität, Klimaquatsch-a-go-go und ökosozialistischer Bullshit-Tango ohne Limit! Es wird nur noch viel teurer, vor allem für Deutschland. Und die Reaktion der Nachwahl-Medien hierzu? Nüscht, nix, niente, nada. Urschels Eliten-Shit wird kommentarlos vermeldet und unkritisch übernommen. Die Medien freuen sich schon drauf, dass ihr Robert dann demnächst als “einfacher Abgeordneter” im neuen Deutschen Bundestag und weiterhin mit fünfstelliger Vollversorgung zu Lasten der Allgemeinheit zu seinem Volk spricht und diesem dann eben vom Rednerpult statt von der Regierungsbank aus die “Clean-Deal”-Leviten liest. Völker, hört die Signale: Robert kehrt nach einer gefühlten Viertelstunde im Schmollwinkel zurück, räumt seine Polit-Aus-Ankündigung ebenso ab wie alle Wahlversprechen und kehrt zur Erleichterung und Verzückung des grünmedialen Komplexes wieder zurück. Caren Miosga wird bestimmt schon ganz wuschig… das gibt ne feuchte Sondersitzung! Licht aus in diesem Theater.