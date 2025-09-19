Deutschland im Niedergang

Bundesrechnungshof, Ifo-Institut, Bundesbank, HRI, Commerzbank: Sie alle attestieren den Niedergang der BRD. Wer muss es noch sagen, dass das Volk es glaubt? Der Papst oder der liebe Gott persönlich? Drei Jahre sind es nun, in denen uns jedes Jahr versichert wurde, nächstes Jahr werde alles besser, nächstes Jahr sei das Tal durchschritten, nächstes Jahr käme der Aufschwung. Drei Jahre, in denen die Realität diesen Versprechungen beständig hinterherhinkte, und wann immer man später nachgerechnet hat, stellte sich heraus, dass das Tal tiefer war, als man es sich vorher schöngerechnet hatte. Alle Analysten, Institute und Experten alle zeichnen inzwischen dasselbe Bild: Abschwung über Abschwung, dazu kosmetische Prognosen.

Ohne Aktion keine Reaktion: Das ist simple Wirtschaftslehre. Und es ist eine Warnung. Was in Deutschland politisch gewollt geschieht, hätte man früher schlicht Fehlplanung genannt. Heute heißt es Transformationspolitik. Man hat entschieden, alte Sicherheiten aufzubrechen – und zwar mit derselben Entschlossenheit, mit der manche Politiker einst Verkehrsprojekte oder Subventionen durchpeitschten. Alles, was einst gut funktioniert hat, wird ersetzt durch Dinge, die gut klingen, aber nicht funktionieren. Atomkraftwerke werden nicht nur abgeschaltet, sondern gleich weggesprengt, – und zwar so gründlich, dass eine Wiederinbetriebnahme ausgeschlossen oder unrentabel wird. Die Sabotage muss endgültig sein, es darf kein Zurück mehr geben – denn wer wollte schon, dass die Fakten die Ideologie schlagen? Die nach wie vor faktisch grüne Regierung schafft Fakten – und zwar so, dass diese unumkehrbar sind.

Serie von ideologischen Fehlentscheidungen

Gleichzeitig erlebt unser Land, wie einstige Handels- und Geschäftspartner sich abwenden. Wie Asien Märkte schließt. Wie die USA protektionistischer werden. Und wie dadurch Exporte – das Rückgrat unserer Wirtschaft – verloren gehen. Unsere ohnehin schrumpfende und abwandernde Industrie verliert Marktanteile – und das nicht wegen eines einzigen Fehlers, sondern wegen einer ganzen Serie von ideologischen Fehlentscheidungen, die die Produktion verteuert, Fachkräfte knapper gemacht und Investitionen gehemmt haben. Bürokratie, hohe Belastung, ein bedingungsloses Grundeinkommen namens Bürgergeld, das den Arbeitsmarkt beeinflusst: Das alles frisst Konkurrenzfähigkeit.

Wenn die Commerzbank und die Bundesbank dieselben strukturellen Diagnosen stellen, dann ist das kein politischer Streit mehr. Das ist ein genereller Alarm. Und dann die große Narration der “Kompensation”, die Wundermittel der Zukunft: Ideologische Phantasie-Großprojekte, digitale Heilsbringer, grüne Leitmärkte – und geopolitische Freundschaften, die einem zur Not auch mal das Zugeständnis abverlangen, sich kritische Infrastruktur wie ein paar Pipelines wegsprengen zu lassen. Man fragt sich, ob man Zeuge einer dramatisch schlechten Außenpolitik wird oder eines tragischen Theaterstücks.

Befreundete Regierungen, die von uns Milliarden Hilfen erhalten und unsere Pipelines wegsprengen, ohne dass dem irgendwelche Konsequenzen folgten: Das war in der Geschichte der Bundesrepublik wirklich etwas Neues. Man hätte erwarten können, dass unser Staat hier Grenzen zieht und eine rote Linie überschritten sieht. Stattdessen gab es erst Ausflüchte und Ablenkungen, dann ein Gutachten, auf das noch dann mehr windelweiche Erklärungen folgten.

Bekanntes Muster

Der kleinste gemeinsame Nenner all dessen ist eine politische Kultur, die sich lieber in Symbolik flüchtet als Realpolitik zu betreiben. Die lieber die Krise verwaltet, als die Ursachen zu beseitigen. Reformen ja – aber bitte nur en miniature, in hompöopathischer Verdünnung und Stückelungen, die so klingen wie Fortschritt und anmuten wirken, als würde man den Ziergarten vor einem brennenden Haus hegen und pflegen. Placebos statt echten Maßnahmen: Das Muster ist bekannt. Die Merz-Regierung macht da keine Ausnahme: Erst die vollmundige Ankündigung, “in den ersten 100 Tagen” werde man sichtbare Veränderungen herbeiführen. Nachdem nichts davon wirklich umgesetzt wurde, kommt nun der angebliche “Herbst der Reformen”. Und wenn der Herbst vorbei ist, heißt es dann, Reformen brauchten eben Zeit, vielleicht drei Jahre – am besten bis kurz vor der nächsten Wahl, damit man dann wieder neue Versprechen machen kann. Derweil wächst die Nase des Kanzlers weiter wie bei Pinocchio.

Faktisch passiert nichts – und es kann auch nichts passieren, die Brandmauer und der Koalitionsvertrag das Land in Ketten legen. Also werden die Prognosen angepasst, die Zahlen schön gerechnet und die Hoffnung verkauft. Der Bundesrechnungshof rechnet vor, das Ifo-Institut nickt zustimmend, die Öffentlichkeit staunt. Und am Ende steht die gleiche Erkenntnis, dieselbe Lehre wie seit Jahren: Ohne Aktion keine Reaktion.

Komische Oper

Man kann das entweder alles belustigt-sarkastisch betrachten, wie eine Art Komische Oper, in der Lobbyinteressen, symbolische Gesten, Popularität und kurzfristige Umfragehochs der politischen Primadonnen das Wichtigste sind. Oder man streift die Ironie ab und nennt die Dinge beim Namen: Es braucht endlich echte, furchtlose, großangelegte Reformen statt wiederkehrenden Handelssimulationen mit Subventionen. Es braucht eine echte Politikwende, keine hemdsärmeligen PR-Aktionen. Sonst wird aus dem einstigen Exportweltmeister ein Land, das in den Geschichtsbüchern und Wirtschaftsarchiven dereinst als Lehrbeispiel für verpasste Chancen und vorsätzliche Selbstzerstörung durch Reformverweigerung stehen wird.

Und der deutsche Bürger? Der sitzt bei alledem geduldig im Warteraum wie beim Hausarzt, seit Stunden mit Blick auf die Tür – und lässt sich immer wieder vertrösten, der Doktor komme gleich, statt endlich einmal laut zu werden. Nur, dass hier kein Arzt erscheint – sondern irgendwann die nächste Wahl, mit dem Versprechen, nächstes Jahr werde alles besser. Ganz bestimmt. Ein Land, das dringend Medizin braucht, wartet auf Rezepte, die nie ausgestellt werden, und lässt sich immer weiter vertrösten. Willkommen in der Dauerschleife! Eintritt frei – Ausweg geschlossen.