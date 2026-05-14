Deutschland in der Dauerkrise – wie soll es weitergehen?

Dass sich Deutschland in einer dramatischen Dauerkrise befindet, wird von niemandem mehr bezweifelt. Diese Krise kann jedoch nur durch eine Kombination aus wirtschaftlicher Stabilität, gesellschaftlichem Zusammenhalt und neu aufzubauendem Vertrauen in die Demokratie bewältigt werden. Viele Bürger fühlen sich von der Politik nicht mehr ausreichend vertreten, weshalb transparente Entscheidungen und ein ehrlicher Dialog wichtiger denn je sind. Gleichzeitig müssten Regierung und Opposition stärker zusammenarbeiten bzw. überhaupt eingebunden werden, um Lösungen für zentrale Probleme wie Inflation, Migration, Wohnungsnot und den Fachkräftemangel zu finden.

Auch die politische Kultur spielt eine große Rolle. Weniger Polarisierung und mehr sachliche Debatten könnten helfen, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur würden zudem langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken. Entscheidend ist letztlich, dass Politik insgesamt wieder glaubwürdig vermittelt, zur Herbeiführung konkreter Verbesserungen für den Alltag der Bürger noch imstande zu sein.

Bürokratie auf Minimum reduzieren

Praktisch und konkret könnte die Bewältigung der politischen Krise in Deutschland in etwa so aussehen: Die Regierung würde sich auf wenige zentrale Ziele konzentrieren, etwa bezahlbare Energie, schnelleren Wohnungsbau und sichere Arbeitsplätze, statt ständig neue komplizierte Reformen anzukündigen. Dadurch entsteht mehr Klarheit und Vertrauen. Die Lösungen für die Großbaustellen wie Rente, Gesundheitskosten inklusive Pflege, Steuerreform und so weiter müssen unter Einbezug aller Beteiligten angegangen werden. Nur so kann eine wie auch immer geartete Akzeptanz erreicht werden.

Behörden und Verwaltung müssen dringend digitalisiert und vereinfacht werden, damit Bürger schneller Termine bekommen und Unternehmen schneller und leichter investieren können. Die überbordende Bürokratie muss drastisch auf das absolute Minimum reduziert werden, In der Migrationspolitik wären klare Regeln wichtig: schnellere Asylverfahren, konsequente Rückführungen bei abgelehnten Anträgen, Abschaffung des Duldungsstatus, aber gleichzeitig bessere Integration von Menschen, die bleiben dürfen – etwa durch verpflichtende Sprachkurse und möglichst unmittelbarem Zugang zum Arbeitsmarkt.

Politik nicht mehr von oben

Der direkte Kontakt zu den Bürgern muss hergestellt werden, zum Beispiel durch regelmäßige Bürgerversammlungen, regionale Dialogforen oder Online-Abstimmungen zu lokalen Themen. Dem Gefühl, dass Politik nur noch „von oben“ herab stattfindet, muss dringend entgegengetreten werden. Wirtschaftlich muss Deutschland gezielt in Zukunftsbereiche investieren: Intakte Infrastruktur, moderne Bahnnetze, eine ideologiebefreite Energieversorgung, künstliche Intelligenz und vor allem eine Bildungsreform. Gleichzeitig muss Abschied genommen werden von ideologiegetriebenen Altlasten, wie etwa das unsägliche Gendern oder die Diskussionen über Geschlechterformen und so weiter.

Die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich heute so präsentieren, als sei das Reichspropagandaministerium von Joseph Goebbels wieder auferstanden, müssen dringend reformiert werden. Die absolute Neutralität muss hier gewährleistet werden. Die Ausstattung dieser Anstalten mit Mitteln der Steuerzahler muss überprüft und hinterfragt werden. Und als als weiterer zentraler Schwerpunkt drängt sich eine fundamentale Überprüfung der Staatsausgaben auf.

Versachlichung der Debatte

Zu empfehlen wäre hier die „Zero-Base-Budgeting-Methode“: Damit wären sowohl die Radwege in Peru, die Wrestling-Arenen in Ghana, aber auch das überdimensionierte Kanzleramt sowie die Entwicklungshilfe für China und Indien außen vor. Alle Subventionen müssen auf den Prüfstand, insbesondere auch die Beiträge an die NGOs. Auch die Frage, wer, wo und wieviel in die Sozialsysteme einzahlt, bzw. daraus Leistungen bezieht, muss ideologiebefreit überarbeitet werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wären dann die Steuereinnahmen von über einer Billion mehr als ausreichend.

Gleichzeitig muss die politische Debatte ruhiger und sachlicher werden. Weniger gegenseitige Schuldzuweisungen und mehr Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition. Es muss aufgezeigt werden, dass demokratische Lösungen auch heute noch funktionieren. Das heißt nicht, dass nicht um die besten Lösungen gerungen werden muss, jedoch konstruktiv. Die ältere Generation mag sich noch an die epischen, verbalen Schlachten erinnern, die in der Frühzeit der Bundesrepublik ausgefochten wurden, insbesondere zwischen Franz-Josef Strauß und Herbert Wehner.

Finaler Offenbarungseid

Ich bin überzeugt, dass sehr viele Bürger den hier skizzierten Maßnahmen zustimmen werden. Um diese jedoch realisieren zu können, müssten massive Hindernisse überwunden werden. Das größte Hindernis ist auf der persönlichen Ebene zu finden. Durch die permanenten Anfeindungen und Verunglimpfungen des politischen Gegners sind Gräben entstanden, die kaum mehr zu überbrücken sind. Es ist schwer vorstellbar, dass diese entstandenen Verletzungen, Verunglimpfungen und Diffamierungen es erlauben, ein neues, auf Vertrauen basierendes Miteinander, zu realisieren. Wie also könnte ein Szenario für die Zukunft denn aussehen?

Fakt ist, dass in näherer Zukunft niemand an der Existenz, der Stärke und der Dynamik der AfD vorbeikommt. Die sogenannte Brandmauer ist krachend gescheitert. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürften sich die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern für die Regierungsparteien als finaler Offenbarungseid präsentieren. Leider kann auch dieses erwartbare Resultat nicht zu einer Verbesserung der Situation in Deutschland beitragen. Dies aus mehreren Gründen, die eigentlich alle Beteiligten beachten sollten. Die jetzt regierende Koalition aus CDU und SPD ist bis heute gescheitert und wird sich auch nicht wirklich reformieren können. Der Grund liegt schwergewichtig darin, dass sie dem Wählerwillen eindeutig widerspricht. Die Wahlen 2025 haben gezeigt, dass der Bürger für eine Mitte-Rechts-Regierung votiert hat. Er wollte einen Systemwechsel nach dem gescheiterten Ampel-Experiment.

Kraftanstrengung aller Beteiligten

Bekommen hat er nun eine Mitte-Links-Regierung, wobei das Schwergewicht auf dem linken Teil liegt. Neuwahlen wird es nicht geben. Angesichts der desaströsen Umfragewerte der Altparteien kann diese Lösung ausgeschlossen werden, da eine Marginalisierung dieser Parteien droht. Somit gilt es für sie, den Status Quo zu erhalten, um sich solange wie möglich an der Macht zu halten. Gleichzeitig gilt es auch für die AfD, sich bewusst zu machen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Eine absolute Mehrheit in den Wahlen 2029 zu erreichen und somit alleine regieren zu können, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls ausgeschlossen werden. Dessen sind sich die Verantwortlichen der AfD sehr wohl bewusst.

Um aus diesem Dilemma heraus zu kommen, bedarf es einer Kraftanstrengung aller Beteiligten. Alle Protagonisten müssten hier bereit sein über ihren eigenen Schatten zu springen. Auf Grund des Kräfteverhältnisses und auch Stimmung in der Bevölkerung kommt eigentlich nur eine Mitte-Rechts-Regierung in Frage. Das würde eine Koalition zwischen der Union und der AfD bedeuten. Dies jedoch ist angesichts der Vergangenheit beider Parteien äußerst problematisch. Das dafür notwendige gegenseitige Vertrauen kann nicht auf Kopfdruck aufgebaut werden. Der einzig gangbare Weg, der sich zurzeit abzeichnet, wäre eine von der AfD geduldete Minderheitsregierung von CDU/CSU.

Wer könnte nach Ende der Brandmauer die CDU an die AfD heranführen?

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die AfD unter Umständen bereit sein könnte, eine derartige Lösung zu akzeptieren; allerdings nicht dem jetzigen “Spitzenpersonal” der CDU. Aus der jetzigen Führungsriege der CDU kämen meiner Ansicht nach nur noch zwei Personen in Frage, die seitens der AfD akzeptiert werden könnten. Dies sind Carsten Linnemann und Torsten Frei. Beide sind in Sachen Beleidigungen und Diffamierung der AfD wenig bis gar nicht in Erscheinung getreten und sind dem eher “konservativen” Flügel der CDU – sofern man dies bei der grundlegend linken Ausrichtung so nennen kann – zuzurechnen.

Ferner müssten natürlich der AfD die üblichen Rechte in den Gremien zugeteilt werden. Dazu gehören auch die dämlichen Schikanen (Vorenthaltung parlamentarischer Positionen und Sitze, Zuteilung von Fraktionsräumen und so weiter), die eher an einen Kindergarten als an den Bundestag erinnern, abgestellt. Es ist mir bewusst, welche Schwierigkeiten eine solche Regierung bewältigen müsste. Gleichzeitig wäre die Regierung endlich gezwungen, alle Kräfte des Landes in die Reformprozesse einzubinden. Die Gefahr, dass Hauruck-Übungen – wie soeben erlebt – das Vertrauen der Bevölkerung erschüttern und sich die Regierung bis auf die Knochen blamiert, nimmt massiv ab. Somit hätte auch diese Krise einen positiven Impakt.