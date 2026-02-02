Deutschland in der Wahrnehmung einer echten indischen Fachkraft

Ein hochqualifizierter Inder in Deutschland sendet via X eine Warnung an seinesgleichen in Indien: “Viele junge aufstrebende Inder fragen mich, ob sie nach Deutschland ziehen sollten, und meine Antwort ist, wenn Sie ehrgeizig sind und schnelles Wachstum wollen, dann ist Deutschland nicht der richtige Ort für Sie. Das System und die Gesellschaft im Allgemeinen sind so konzipiert, dass sie widerstandsfähig und langsam sind. Die deutsche Kultur priorisiert die Risikominimierung und der Kompromiss ist die Geschwindigkeit. In Bezug auf das Geschäft bedeutet dies: Verkaufszyklen sind langsam, es ist schwierig, Menschen zu entlassen, und daher sind Unternehmen besonders vorsichtig bei der Einstellung, Werbeaktionen sind selten und selten, und insgesamt wächst die Wirtschaft langsam. Wenn Sie also der junge, ehrgeizige Typ sind, der sich schnell bewegen und Dinge brechen möchte und schnell die Karriereleiter hinaufklettert, wird Deutschland Sie zutiefst enttäuschen.”

Und weiter: “Auch als indischer Tech-Einwanderer werden Ihnen sicherlich keine Rollen zur Verfügung stehen, es sei denn, Sie werden germanisiert genug. Das heißt, Sie gehen, reden und handeln wie ein Deutscher. Die meisten Unternehmen bevorzugen immer noch deutsche Sprecher für Rollen, die sogar leicht öffentlich zugänglich sind und vielleicht zu Recht. Dies bedeutet, dass Sie im Nachteil wären, wenn Sie hoch hinaus wollen.

Deutschland ist ein großartiger Ort für diejenigen, die bereit sind, Geschwindigkeit für Stabilität und Risikominimierung zu opfern. Es belohnt Geduld und Bindungen, die über lange Zeiträume entstanden sind. Die Kultur basiert auf der Work-Life-Balance und die Menschen ziehen bewusst deutliche Grenzen zwischen ihnen. Ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber du musst selbst herausfinden, ob du bereit bist, dich an ein langsames Lebenstempo anzupassen.”

“Leblose Sonntage fühlen sich wie der Tod an”

Speziell zu den Herausforderungen und Standortbedingungen für Wissenschaftler schreibt er: “Ich persönlich bin in dieses Land gekommen, um Physik zu machen, und es ist immer noch einer der besten Orte, um Grundlagenforschung zu betreiben. Aber die letzten Jahre waren aufschlussreich; ich bin aus der Wissenschaft in die Industrie gezogen und habe mich selbst mit einigen dieser Fragen auseinandergesetzt. Ich bin ein zutiefst ungeduldiger Mensch. Ich möchte, dass die Dinge hier und jetzt geschehen. Ich warte nicht sehr gut. Die leblosen Sonntage (alles wird stillgelegt) fühlen sich wie der Tod an. Ich mag kapitalistische Gesellschaften, die gebaut wurden, um den Komfort zu maximieren. Außerdem mag ich die Autokultur. Es ist großartig, eine kurze Fahrt zu machen und Musik zu machen, nur weil ich es will. Ich finde auch langsam heraus, wie lange ich hier sein möchte. Das Leben ist unglaublich kurz, es geht im Handumdrehen vorbei. Ich bin noch zu jung, um langsame Wochenenden und entspannte Winter zu genießen. Ich möchte meine Zeit mit breiter und abwechslungsreicher Arbeit füllen, über mehrere Bereiche hinweg und ja mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Wenn der Kompromiss ein paar Höhen und Tiefen auf dem Weg ist, werde ich sie gerne nehmen. Ich komme langsam zu dem Schluss, dass Deutschland auf lange Sicht wahrscheinlich nicht da ist, wo ich sein möchte. Es ist immer noch ein großartiges Land mit warmen Menschen.“

Es ist anzunehmen, dass diese offene, differenzierte und realistische Einschätzung einer tatsächlichen Fachkraft kein Einzelfall ist. Im Umkehrschulss darf also erwartet werden, das der Indien-Anwerbedeal unserer deutschen Super-Gynäkologin an der Spitze der Brüsseler EU-Kommission vor allem wieder einmal die männerüberschüssigen testosterongeladenen Underperformer anlocken wird. Good luck with that!