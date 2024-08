Deutschland, Islam und Autorität: Die heimliche Sehnsucht nach Unterwerfung

Genau zu wissen, wo es lang geht: Das vermissen auch in Deutschland viele Bürger, weil es bequem ist und bedeutet, notfalls für eine Entscheidung keine Konsequenzen tragen zu müssen: Man ist ja nur einer Anweisung von oben gefolgt! Bekanntlich hat auch die jetzige Bundesregierung schon einen breitangelegten Gehorsamstest an der Bevölkerung durchgeführt. Robert Habeck bekannte freimütig, mit der Ankündigung des “Wärmepumpengesetzes” habe man prüfen wollen, wie bereitwillig die Deutschen die grüne Ideologie mittragen würden. Derselbe Robert Habeck gab in einem Gespräch mit dem Philosophen Richard David Precht zu, wie sehr ihm das chinesische System gefiele, in welchem die Regierung auch ungeliebte Vorhaben ohne lange demokratische Diskussionen rasch und effektiv durchsetzen könne. Bekanntlich hat die Bevölkerung beim “Heizungstest” nicht so brav mitgespielt wie erhofft. Schon deshalb, weil der Einbau einer Wärmepumpe – neben anderen Nachteilen – so manchen finanziell ruiniert hätte. Die Ideologie des Verbietens von “ungrünem” Verhalten und “klimakritischen” Gedanken indes findet weiterhin Anklang. Da fühlt sich dann auch mancher Bürger gern als Umweltsheriff, wenn es darum geht, Ideologisches gegenüber seinen Mitmenschen umzusetzen: “Du hast Geld für einen neuen SUV, aber nicht für eine klimafreundliche Heizung? Schäm dich!”Derlei Einmischungen ins Private sind längst selbstverständlich geworden.

Was hat das nun mit der Islam-Affinität des Mainstreams zu tun? Gemeinhin geht man davon aus, dass so wenig Kritik an der “Religion des Friedens” geübt wird, weil jeder Kritiker fürchten muss, als “rassistisch” und “islamophob” gebrandmarkt zu werden. Viele junge Muslime lassen zudem keinen Zweifel daran, wie eifrig sie gegen jede kritische Stimme in der Öffentlichkeit vorzugehen bereit sind. Das Attentat auf Michael Stürzenberger markierte in Deutschland den vorläufigen Höhepunkt der Gewalt, in Frankreich fielen die Journalisten von “Charlie Hebdo” und der Lehrer Samuel Paty fanatischen Muslimen zum Opfer. Dazu kommen unzählige Drohungen im Netz, die sich absurderweise an gerade jene richten, welche die Gewaltbereitschaft von Islamisten anprangern. Man macht sich nicht die Mühe, gegen die Vorwürfe zu argumentieren, wie das die zahlreichen Vertreterinnen der islamischen Lobby in noch zahlreicheren Talk-Shows zelebrieren, sondern will den Gegner einfach zum Schweigen und zum Ertragen der Zustände zwingen.

Widerlegter Mythos

Demnach müsste in Deutschland eher eine Atmosphäre des verängstigten Verdrängens vorherrschen, in der man sich die Bedrohung schönredet. Aber genau das findet nicht statt. Vielmehr wird der Islam als Religion geradezu verklärt, ganz so, als befänden wir uns noch immer in den Glanzzeiten des spanischen Kalifats von Cordoba mit Al-Andalus und der Alhambra. Auch wenn der Mythos längst widerlegt ist, dort hätten Toleranz und interreligiöses Verständnis vorgeherrscht (das hing tatsächlich eher von den Launen der jeweiligen Herrscher ab), so zehrt der Mainstream von diesen wenigen Jahren, in denen sich die arabische Welt, in Abgrenzung vom “finsteren Mittelalter” unserer eigenen Ahnen, in einer vermeintlichen voraufklärerischen Blütezeit der Kunst und den Wissenschaften geöffnet hatte. Das muss wahre Liebe sein! Es ist ja wahr: Einige Texte von Aristoteles kennen wir tatsächlich nur auf dem Umweg über Rückübersetzungen aus dem Arabischen (Kunststück, wenn im Zuge der kriegerischen islamischen Expansion die antiken Stätten in die Hände der Muslime fielen), aber Aristoteles hat so wenig mit den Zuständen in unseren Städten zu tun wie Gourmetküche mit McDonald’s – wobei dies noch ein schmeichelhafter Vergleich ist. Träumt der durchschnittliche linke oder grüne Ideologe vielleicht heimlich davon, sein Revier mit ebenso lautstarkem und brachialem Auftreten und ein paar Kick-Box-Moves gegen Kritiker zu verteidigen wie ein Talahon?

Die Frage lässt sich leicht beantworten – denn der “Schwarze Block” der Antifa setzt das längst um, und zwar nicht mehr nur in Szene-Vierteln wie Leipzig-Connewitz. Eines ist ebenso fest in dieser Ideologie verankert wie die Sehnsucht nach autoritären Regeln: Die unverhohlene Freude daran, jemanden zu finden, den man in der Hierarchie unter sich verordnet und dem man diese Regeln einprügeln kann. Sonst könnte man die Unterwerfung unter das Gesetz der Straße nicht genießen; da reichen sich jegliche Extremisten im Geiste die Hand. Das Suchradar arbeitet Tag und Nacht, an sieben Tagen in der Woche. Zeit für Zweifel, ob diese Art zu leben die Menschheit in irgendeiner Form tatsächlich voranbringt, bleibt unter diesen Umständen kaum. Im Machtrausch merken diese Menschen noch nicht einmal, wie sehr sie von ihren “Leitideologen” als austauschbare Fußtruppen benutzt werden. Mitleid ist allerdings in diesem Fall nicht angebracht und würde auch nicht verstanden werden; das ist erst erwünscht, wenn man für seine Taten dann doch einmal vor Gericht gezerrt wird – oder sich mit den Falschen angelegt hat.

Gewalt von Islamisten und Antifanten

Romantiker könnten einwerfen, wenigstens der weibliche Teil der Menschheit stünde dieser Gewaltbereitschaft fern; aber weit gefehlt. Frauen mischen nicht nur bei der Antifa mit, sondern übernehmen in autoritären religiösen Gesellschaften auch häufig die Rolle der “Sittenwächterin”, weil es dies einzige Machtposition darstellt, welche eine Frau im Universum religiöser Fanatiker erlangen kann. Wenn der Frau auch keine Entscheidungsfähigkeit in religiösen Belangen eingeräumt wird, so darf sie zumindest die Schmutzarbeit übernehmen, mit der sich die religiösen Führer im Detail nicht befassen mögen. Milde gegenüber ihren Geschlechtsgenossinnen ist von diesen Damen selten zu erwarten; sie wollen sich schließlich ihren Herren gegenüber als würdig erweisen. Tendenziell ist das in allen autoritären Ausprägungen der großen Religionen so. Auch in meiner eigenen, der jüdischen, Religion habe ich schon einige unschöne verbale Konflikte mit ultraorthodoxen Frauen ausgefochten, deren aggressives Vorgehen nicht selten sogar ihren Männern peinlich erschien. Wahrscheinlich haben auch schon christliche Frauen diese Erfahrung gemacht; körperliche Gewalt war dabei allerdings nicht im Spiel. Weder jüdische noch christliche Frauen haben bei religiösem Ungehorsam Prügel zu befürchten. Viele muslimische Frauen jedoch schon.

Besonders schockierend sind dabei die Berichte aus den vom “Islamischen Staat“ kontrollierten Gebieten. Bekanntlich wurden dorthin jesidische Frauen als Sklavinnen verschleppt und lebten unter unerträglichen Bedingungen. Vergewaltigung und Zwangsarbeit waren für sie an der Tagesordnung. Mittäterinnen waren dabei nicht selten die Ehefrauen der Kämpfer, darunter auch deutsche Konvertitinnen, die ihren Männern ins Kriegsgebiet folgten. Ohne Skrupel beteiligten sie sich an der Quälerei der Jesidinnen und gingen dabei ebenso grausam vor wie ihre Männer. Auch wenn das Gewaltlevel deutscher Antifa-Schlägerinnen noch nicht das gleiche Niveau erreicht hat: Soziopathinnen wie Lina Engel stehen kurz davor, mit diesen “Terrorbräuten” gleichzuziehen.

Eine Gesellschaft von Mini-Führern

Kein Wunder – ist doch das psychologische Strickmuster dahinter sehr ähnlich. Auch Frauen kennen einen Machtrausch. Wenn europäische Feministinnen die Stoffmassen, unter denen sich muslimische Frauen verbergen müssen, als Ablehnung des westlichen Schönheitszwangs überschwänglich loben, verdrängen sie gern, dass auch hinter dieser Kleidung ein doppelter Machtanspruch steht: Jener der Männer, welche die Frau als Besitz betrachten, und derjenige der Frauen, die daraus ein schwer zu begreifendes Überlegenheitsgefühl gegenüber “schamlosen“, weil unbedeckten und damit “unreinen” Geschlechtsgenossinnen ableiten. Doch diese falsche Überlegenheit besteht nur so lange, wie ihr Herr und Meister es ihnen zubilligt. Auch bei der eher orientierungslosen jüngeren Generation Deutschlands fallen diese Ideen auf fruchtbaren Boden. Während eine überbezahlte Emilia Fester tanzend durch den Bundestag hüpft und Politik für einen ganz großen Spaß hält, erleben junge Menschen in der Schule Perspektivlosigkeit, Zerfall und Brutalität durch am Lernen vollkommen desinteressierte Jugendgangs, denen es egal ist, ob auch noch in zehn Jahren für sie Bürgergeld bereitgestellt wird.

Ist das nicht makaber? Diese Lebensumstände erschaffen längst das, was “Rechten” als angebliches politisches Ziel vorgeworfen wird: Eine Gesellschaft, in der es von “Mini-Führern” nur so wimmelt und in der die Schwachen unter die Räder kommen. Alles, was die chaotischen Zustände ein wenig korrigieren könnte – sinnvolle Regeln nämlich, die allen Beteiligten zugutekommen –, wird konsequent als “faschistisch” abgelehnt. Solche Regeln wären in Wahrheit für jeden nachvollziehbar und transparent; aber das würde eine Gleichberechtigung erschaffen, die von Ideologen unerwünscht ist – weil der Sinn der Regeln einer offenen Debatte unterläge. Ideologen halten es da lieber wie bei George Orwells “Farm der Tiere”: Das Fußvolk an der Basis findet jeden Morgen neue, willkürlich geänderte Gesetze an der Scheunenwand vor. Eine Steigerung dazu bedeutet, die Bevölkerung gleich vollkommen im Unklaren zu lassen, was nun aktuell als bindend erachtet wird. Aus Angst vor Strafe wird der Bürger sich dann noch vorsichtiger verhalten; ein Zustand, auf den wir in Deutschland gerade mit großen Schritten zusteuern. Da fällt ein wenig eingestreute Scharia hier und dort dann kaum noch auf, was alle beteiligten Ideologen zu natürlichen Verbündeten macht.