Deutschland ist keine Führungsmacht

Die Irrationalität der deutschen Regierenden treibt immer neue Blüten. Ein Land, dessen Armee seit Jahren seitens seiner Regierung auf das Niveau einer Kirmesschießbude degradiert wurde, träumt jetzt plötzlich wieder von „Dominanz” und mit Blick auf seine angeblichen Stärken von einem „Führungsanspruch”. So fabulierte die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in ihrer Grundsatzrede vor ein paar Tagen von Deutschland in der Rolle einer „Führungsmacht in Europa” – ein Anspruch, den seit der deutschen Einheit jede Regierung eigentlich unbedingt vermeiden wollte, um den misstrauischen Nachbarn keine Munition zu liefern, dass die Deutschen immer wieder in alte Rollen zurückfallen könnte.

iesbezüglich brauchen sie sich jedoch nur wenig Sorgen machen: Wie in fast allen Bereichen, in denen unsere Regierenden große Reden schwingen, ist auch das nichts als heiße Luft. Wie soll eine Nation, die seit Jahrzehnten einen ausgeprägten Selbsthass pflegt und am liebsten nationalen Selbstmord begehen würde, den Turnaround schaffen hin zu einem Land, das sich seiner Stärken bewusst und stolz darauf ist?

Kein Nationalstolz als Motiv, sondern Waffenhilfe für die Ukraine

Vor allem geht es den Regierenden mitnichten darum, mit Leidenschaft und Vaterlandsliebe einen Nationalstolz wieder zu erwecken und im Gegenzug so zu regieren, dass man den Interessen des eigenen Volkes dient – sondern ausschließlich darum, an vorderster Front der Ukraine in ihrem Krieg gegen den Despoten Putin und die russische Armee beizustehen. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt; nur warum hier Deutschland plötzlich die Führungsrolle einnehmen soll, erschließt sich mir nicht. Während sich die „Grande Nation“ diesbezüglich auffällig zurückhält, ist das Kriegsgebrüll in Deutschland besonders laut. Vor allem die grüne Außenministerin ist statt grün vor allem olivgrün unterwegs, und es interessiert sie nicht, was ihre Wähler darüber denken. Sie und die gesamte Bundesregierung fühlen sich verpflichtet, alle verfügbaren bzw. einsatzfähigen Waffen und Kriegsgerät an die Ukraine liefern.

Denn das erwartet – neben der Ukraine selbst – vor allem die eigentliche Führungsmacht USA von Deutschland. Dabei sind es die USA, die die großen Gewinner des Russland-Ukrainekriegs sind und über vielfach größere Kapazitäten an Waffen verfügen, um der Ukraine beizustehen. Weit weg vom eigentlichen Kriegsgeschehen verdienen sie kräftig an den gestiegenen Energiepreisen – denn das eigene Öl und Frackinggas, die zuvor auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig waren, werden jetzt von Europa zu jedem Preis gekauft.

„Führend” in der Bereitstellung von Geld und Ressourcen

Der „Führungsanspruch” Deutschlands reduziert sich daher bei genauerem Hinsehen darauf, führend bei der Bereitstellung von Geld und Ressourcen für die Ukraine zu sein , alle verfügbaren oder noch einsatzfähigen Waffen und Kriegsgerät an die Ukraine zu liefern und unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen, die gerade wieder zu Hunderttausende kommen – und das sind mittlerweile nicht mehr allzu viele Ukrainer, sondern vor allem wieder Syrer, Afghanen, Pakistani und so fort – über die üblichen Routen.

Gleichzeitig ist man bereit die eigene Industrie zu ruinieren, in dem diese mangels bezahlbarer Energie nach und nach die Produktion einstellt – was laut unserem Wirtschaftsminister ja nicht unbedingt „Insolvenz” bedeuten muss. Dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Zahl der Arbeitslosen in die Höhe schießt, sollte jedem klar sein.

Die Bevölkerung weiß in weiten Teilen schon jetzt nicht mehr, wie sie Inflation und Energiepreisexplosion noch stemmen soll – aber weiterhin hat Deutschland Geld und Platz, jeden ins deutsche Sozialsystem aufzunehmen, der es über die ungesicherten Grenzen zu uns schafft.

Perfektionierung des Irrsinns

Seit den Kriegen im Nahen Osten ist es Europa, das die gravierenden Folgen der Destabilisierung ausbaden muss – und vor allem Deutschland in seinem Realitätsverlust glaubt seit Jahren, jeden aufnehmen und versorgen zu können, der auf dieser Welt „flieht“ – vor allem aus islamischen failed states, um bei uns die Rundumvollversorgung in Anspruch zu nehmen. In der Perfektionierung dieses Irrsinn ist Deutschland sicherlich auch „führende” Nation – aber Bewunderung oder Respekt erhält es dafür nicht. Im Gegenteil: Die anderen Länder Europa schauen mit Erstaunen zu, wie konsequent sich Deutschland gerade selbst zerstört.

Während unser Land also in allen Bereichen dem Abgrund entgegensteuert, Russland sich mit seinem unsäglichen Krieg auf Dauer selbst schwächt, China mit wachsenden ökonomischen Problemen aufgrund einer platzenden Immobilienblase und seiner fatalen „Null-Covid-Strategie” zu kämpfen hat, reiben sich die USA genüsslich die Hände – denn sie sind wieder einmal die Einzigen, die von dieser ganzen Situation profitieren. Am Ende festigen sie trotz vieler hausgemachter Probleme die Position, die in den letzten Jahren gefährdet schien und die für sie seit Jahrzehnten die einzig akzeptable Rolle ist: Die alleinige Weltmacht zu sein. Über die Illusion der Deutschen, „Führungsmacht” sein zu können, werden sie sich sicherlich köstlich amüsieren.