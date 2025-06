Deutschland, Land der importierten ethnischen Großkonflikte

Mit der vermeintlich “bereichernden” Massenmigration und der Schimäre von der multikulturellen Gesellschaft haben in Deutschland desolate Zustände Einzug gehalten. Dazu gehört nicht nur die Zersplitterung einer vormals von einheitlichen Werten, Traditionen, kulturellen Übereinkünften und gemeinsamer Sprache geprägten, einst wirklich bunten und vielfältigen Gemeinschaft in zahllose Parallelgesellschaften und soziale Fragmente – sondern auch die immer enthemmtere Austragung von archaischen Spannungen und Konflikten der eingewanderten Ethnien untereinander auf unserem Straßen. Ein Integral ist hier schlicht nicht vorhanden; stattdessen weiten sich importierte Großkonflikte zu teilweise bürgerkriegsähnlichen Szenen aus.

Gerade lieferte ein per Video zufällig dokumentierter Vorfall aus Mannheim einen exemplarischen Beweis, in welchem Ausmaß Deutschland durch die Massenmigration zum Austragungsort von Konflikten der halben Welt geworden ist: Eine kurdische Straßenmusikerin, die Lieder aus ihrer Heimat sang, wurde völlig unvermittelt von einer Türkin auf das Übelste angegangen und beschimpft, bis die Störerin schließlich von Passanten vertrieben wurde. Solche Begebenheiten, die sich täglich vieltausendfach ereignen, würden allerdings ohne die sozialen Medien gar nicht bekannt; ganz anders als die immer häufiger auftretenden Prügelorgien zwischen rivalisierenden Großfamilien und Clans: Gerade erst sorgte eine Massenschlägerei in Schwerin mit 150 beteiligten Syrern für Aufsehen, weil sich die Kinder zweier Familien gestritten hatten. Vor drei Wochen flogen bei einer ähnlichen Großauseinandersetzung zwischen zwei Dutzenden Beteiligten am Frankfurter Klinikum Höchst die Fäuste. In Castrop-Rauxel artete vergangenes Jahr eine Massenschlägerei zwischen gleich hunderten Migranten aus, von denen bislang nur 69 identifiziert werden konnten.

Vorboten dessen, was erst noch kommt

Solche Fälle sind keine Ausnahmen, sondern die Regel. Sie sind Vorboten dessen, was erst noch auf uns zukommt. Es handelt sich dabei um das – eigentlich für jeden vernünftigen Menschen absehbare – Ergebnis, wenn man sich Millionen von Menschen aus archaischen Kulturen ins Land holt – und vor allem, wenn diese Kulturen völlig andere, tribalistische und nicht rechtsstaatskonforme Wege der Konfliktaustragung gewohnt sind. Nach der erwähnten Schweriner Massenschlägerei gab Anabel Schunke diesbezüglich zu bedenken: “Wir konzentrieren uns bei solchen Meldungen über Großfamilien, die sich kloppen, immer auf den Gewaltakt. Aber macht euch mal bitte folgendes bewusst: Zwei Familien kriegen mal eben binnen kürzester Zeit in einer Stadt 150 Leute, also ca 75 Leute (!) pro Familie zusammen, um sich auf offener Straße wie verdammte Steinzeitmenschen zu prügeln. Wie groß ist eure Familie? Wie viel Zeit bräuchtet ihr, um alle an einem Ort zu versammeln? Was würde euer Onkel Egon und Tante Marlis sagen, wenn ihr anrufen und erzählen würdet, dass ihr euch später alle trefft, um auf Familie Meyer aus der Nachbarstraße einzuprügeln, weil der Linus den Max geärgert hat?” Schunkes lakonische Schlussfolgerung: “Diese Kulturen sind nicht kompatibel! Und sie werden es nie sein.”

Noch extremer wird die Eskalation, wenn die tagespolitische Lage bewirkt, dass alte Gräben aufreißen oder Kriegshandlungen im Ausland zu Stellvertreterkonflikten hier in Deutschland führen. Spätestens seit dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober 2023 ist Deutschland endgültig zum Aufmarschgebiet für muslimische Judenhasser geworden. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass irgendwo im Land gegen Israel demonstriert und dabei aggressive Hassparolen skandiert werden – die aber in aller Regel völlig folgenlos bleiben, während deutsche Rentner wegen lächerlich harmloser Tweets monatelangen Prozessen ausgesetzt und zu Geldstrafen verurteilt werden. Der muslimische Hass auf Juden, Christen und überhaupt alles Nicht-Muslimische frisst sich durch die ganze Gesellschaft. In Schulen kann der Holocaust kaum noch thematisiert werden, weil muslimische Schüler ihn als Triumph über die Juden ansehen und nicht als das Menschheitsverbrechen, das er war. Und aufgrund der Millionen importierter Muslime sind Deutschland (und auch andere Länder) de facto auch außenpolitisch nicht mehr souverän, weil etwa die Verweigerung der Anerkennung eines Palästinenserstaates oder eine andere Politik gegenüber islamischen Staaten, die den hier lebenden Muslimen nicht zusagt, jederzeit zu Terroranschlägen oder anderen Gewaltakten führen kann.

Humane Störfälle

Aber auch Eritreer nutzen Deutschland seit Jahren als Austragungsort für die Konflikte in ihrer Heimat: Seit Jahren kommt es bei “Kulturfestivals” zu brutalen Zusammenstößen zwischen Regierungsanhängern und Oppositionellen. Ende März dieses Jahres ließ die Bundesanwaltschaft in sechs Bundesländern und in Dänemark eine Großrazzia gegen mutmaßliche Mitglieder der sogenannten “Brigade N’Hamedu” durchführen, der die Gründung einer inländischen terroristischen Vereinigung und die Angriffe auf die Eritreer-Festivals in Deutschland vorgeworfen wird. Es handele es sich „um eine international vernetzte Gruppierung, deren erklärtes Ziel es ist, die Regierung in Eritrea zu stürzen“, erklärte die Bundesanwaltschaft. Der deutsche Ableger der “Brigade” sei spätestens seit 2022 aktiv.

Auch hier zeigt sich die systemische Unterlegenheit und Ohnmacht des deutschen Rechtssystems, das nach Jahrhunderten blutiger Konflikte, mühsamer Aufklärung und Emanzipation der Grundrechte für eine hochentwickelte, aufgeklärte Zivilisation geschaffen wurde, gegenüber Einwanderern, die teilweise vormodernen und primitiven Kulturen entstammen und inkompatibel sozialisiert sind. Die einzige Lösung bestünde darin, gegen solche Gruppen und Einzelpersonen mit einer Zero-Tolerance-Politik, also mit aller Härte, vorzugehen, Rädelsführer und Provokateure sofort sofort auszuweisen oder sie – am allerbesten – gar nichts erst ins Land zu lassen. Das deutsche Migrationschaos und die anhaltende Pervertierung des Asylrechts haben aber dazu geführt, dass solche humanen Störfälle in Deutschland weiterhin ihr Unwesen treiben können – und zwar so lange, bis auch hier die Verhältnisse herrschen, die sie aus ihrer Heimat kennen. In dem Kardinalziel, hier endlich gegenzusteuern, versagt unser Staat vollständig. Und die immer weniger werdenden Deutschen schauen dem nur noch zermürbt, verzweifelt und lethargisch zu.