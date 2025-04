Deutschland liegt in Banden, Jesus ist auferstanden: Noch lässt das politische Wunder 2025 auf sich warten

An diesem Ostermontag betrachtet das Christentum die Auferstehung Jesu aus dem Blick der Emmaus-Jünger: Als diese aus Jerusalem fortgingen, schloss sich ihnen ein unbekannter Mann an; sie luden ihn bei sich in die Herberge ein, als er plötzlich das Brot mit ihnen brach – und ihnen somit die Augen eröffnete: Es war ihr Rabbi, derjenige, um den sie am Karfreitag noch getrauert hatten. Jetzt durften sie erkennen, dass Jesus nicht mehr in seinem Grabe lag, sondern tatsächlich ins Leben zurückgekehrt ist. Neben tieferen Implikationen der Auferstehungsgeschichte weist uns die Bibel diesbezüglich im Lukas-Evangelium darauf hin, dass wir so manche bahnbrechende Veränderung oftmals gar nicht ernst- oder wahrnehmen, weil wir sie für unwahrscheinlich und unmöglich halten. Nicht selten überlagert von Emotionen verkennen wir das Gute, das zwischen all unserer Frustration und Wut doch hindurch leuchtet.

So scheint es mir im Augenblick auch in Deutschland zu sein, das gepeinigt und gedemütigt wird vom hauptstädtischen Berlin und dem dortigen politischen Treiben. Politischer Wahnsinn und zunehmende gesellschaftliche Verrohung prägen die Stimmungslage – und das, obwohl es doch viele Anzeichen für einen Wandel gibt: Meinungsforscher weisen darauf hin, dass die AfD in den Umfragen nunmehr stabil an erster Stelle steht, wenn auch nicht alle Demoskopen diesen Vorsprung authentisch abbilden.

Freudige Wahrheiten

Gleichzeitig stürzt die Union ins Bodenlose, kommt es dort doch auch intern zu immer größeren Rivalitäten: Ob es nun Carsten Linnemann mit seinem Verzicht auf einen Kabinettsposten ist, oder Jens Spahn, der hinsichtlich der unliebsamen Konkurrenz einen pragmatischeren Umgang mit der Alternative fordert. Man muss mittlerweile kein großer Prophet mehr sein, um auf kurz oder lang den Einsturz der von verkopften Antidemokraten errichteten, ideologischen Brandmauer vorherzusehen. Schließlich kann man Realitäten nur so lange verleugnen, wie sie nicht leibhaftig vor uns stehen. Christus hat mit seiner Wiederkehr an Ostern freudige Wahrheiten geschaffen.

So wie die Ostergeschichte spirituelle Hoffnung gibt, geben auch die alternativen Kräfte im Hier und Jetzt Zuversicht – und setzen mit ihren steigenden Prozentwerten gezielte Nadelstiche gegen das Etablierte. Schließlich sind die riesigen Kollateralschäden der illegalen Migration, der energetischen Transformation und der kollektiven Degeneration unverkennbar. Gewiss; wir werden nicht von einem Moment auf den nächsten alle Tränen trocknen können, die durch die bewussten Fehlentscheidungen zu steigender Kriminalität, wachsender Armut und staatlicher Willkür in ungeahntem Ausmaß beigetragen haben. Doch die Genugtuung, welche nach dem ungerechten Kreuzestod auf Golgatha mit der Erweckung des Messias eintrat, ist auf einer anderen Ebene vergleichbar mit dem vordersten Rang des politischen Zuspruchs für Alice Weidel und Tino Chrupalla im Jahr 2025. Diese Entwicklung lässt die Hoffnung gedeihen, dass auch unsere Bundesrepublik lediglich ein langes Jammertal durchschreitet, um sich anschließend in gestärkter Resilienz, Wachstum und Souveränität von den Fesseln des “Weiter so” und “Wir schaffen das” zu befreien.