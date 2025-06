Deutschland paradox: Immer mehr Staatsdiener – aber alles wird teurer und immer weniger funktioniert

Der deutsche Staat maßt sich immer neue Kompetenzen an und greift immer tiefer in das Leben der Bürger ein, wird zugleich aber immer dysfunktionaler. Zur Bewältigung seiner Hauptaufgaben, nämlich der Gewährleistung der Sicherheit seiner Bürger und dem Erhalt einer funktionierenden Infrastruktur, ist er kaum noch in der Lage.

Dennoch steigt der Anteil der im öffentlichen Dienst Beschäftigten stetig an. 2024 waren es rund 5,4 Millionen Menschen, 95.900 mehr als noch ein Jahr zuvor. Mittlerweile sind 12 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland im Staatsdienst beschäftigt (!), die meisten an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen oder an Hochschulen. Dort stieg die Zahl der Beschäftigten bis Mitte 2024 innerhalb eines Jahres um 19.500 oder 1,9 Prozent. 693.200 davon waren Beamte, 354.800 angestellte Beschäftigte.

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen waren Mitte letzten Jahres 289.900 Personen beschäftigt, 11.000 mehr als ein Jahr zuvor. Zwischen 2009 und 2024 stieg die Zahl der Mitarbeiter in diesem Bereich um mehr als das Doppelte. Beim Personal an Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken gab es innerhalb eines Jahres einen Zuwachs um rund 14.200 Personen. Insgesamt waren am 30. Juni 2024 im Hochschulbereich 636.100 Personen beschäftigt, rund 41 Prozent mehr als 15 Jahre zuvor. Obwohl das Bildungswesen immer schlechter wird, werden in diesem Bereich immer mehr Menschen beschäftigt.

Unsinnige akademische Versorgungsposten

Hier bestätigt sich ein Trend, der überall zu beobachten ist: Trotz Privatisierungswellen in Post oder Bahn und trotz Digitalisierung, die eigentlich weniger Beschäftigte im öffentlichen Dienst ermöglichen würde, steigt die Zahl von dessen Mitarbeitern in den letzten Jahrzehnten immer weiter – und das nicht in Bereichen, wo es den Bürgern dient, sondern nur da, wo es darum geht, auf ihre Kosten überflüssige Pseudo-Beschäftigte für die zahllosen Kostgänger des Parteienstaates zu schaffen. Vielerorts dauert es Wochen oder sogar Monate, um an Termine bei Bürgerämtern zu kommen, die Ausstellung beantragter Formulare kann sich unabsehbar lange hinziehen, vermehrt gibt es nur noch telefonische Ansagen, der Bürger muss immer mehr selbst machen, der Service wird schlechter, die staatlichen Leistungen ineffizienter.

Dafür gibt es aber immer mehr Unsinnsposten wie Gender-Lehrstühle und anderen woken Unsinn, der sich an den Universitäten breitmacht, Gleichstellungs- und Diversitätsbeauftragte, Meldestellen, wo man Verstöße gegen das linke Sprachdiktat melden kann, „Trusted Flagger“, die im Auftrag des Staates die Bürger bespitzeln und ihre Meinungsfreiheit abwürgen usw. Der Apparat wird immer größer und teurer, leistet aber immer weniger und ist oft sogar bürgerfeindlich. So wie das politische System, ist auch der öffentliche Dienst zum reinen Selbstbedienungsladen und bloßen Selbstzweck verkommen. Die Bürger müssen mit ihren Steuern immer mehr völlig unnötige Posten und Pöstchen finanzieren, von denen sie bestenfalls nichts haben, schlimmstenfalls schikaniert werden. Dort, wo sie wirklich Hilfe bräuchten, wird Personal abgebaut, dafür werden gut dosierte Scheinbeschäftigungen geschaffen, um irgendwelche ideologischen Albernheiten in die Gesellschaft zu drücken und allen erdenklichen Taugenichtsen Zugang zum Geld der Allgemeinheit zu verschaffen.