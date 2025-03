Deutschland ruinieren, um eine neue Welt zu erschaffen: Der Größenwahn des Friedrich Merz kostet uns unsere Existenz!

Nicht einmal der beste Krimiautor könnte sich eine solche Dramaturgie vorstellen, wie wir sie derzeit in Deutschland erleben: Da verkauft ein CDU-Vorsitzender das Programm seiner Partei, seine eigene Seele und vor allem Milliarden an Steuermitteln der Bürger, um sich die Zustimmung der Grünen für exorbitante Schulden und seine Kanzlerschaft korrumpierend zu sichern. Als ginge es um ein paar Euro aus der Portokasse, setzt Friedrich Merz die Zukunft der heutigen und nächsten Generation aufs Spiel. Sämtliche Ankündigungen aus der Vergangenheit sind Schall und Rauch. In beispielloser Verantwortungslosigkeit, Dreistigkeit und Falschheit offenbart sich stattdessen ein Charakter ohne jede Skrupel und Gewissen, dem es allein um den Einzug in die Berliner Waschmaschine geht – nicht aber um Zusagen, einen Politikwechsel zum Guten herbeiführen zu wollen. Stattdessen wird es schlimmer als unter Robert Habeck und Olaf Scholz. Denn Klimaneutralität – und damit ein Ende allen Gedeihens – soll künftig in der Verfassung stehen, von umfassenden Abschiebungen oder konsequenten Rückweisungen im großen Stil ist keine Rede mehr.

Übersetzt bedeutet dies die verkopfte Enteignung in der Manier des Ökosozialismus – und eine weitere Flutung des Kontinents mit Gefährdern und Extremisten. Kaum noch jemanden interessiert die Erderhitzungspanik, weil die breite Bevölkerung deutlich mehr Physikunterricht genossen haben dürfte als die Verhandler der Union. Stattdessen sind Messerattentate und Gruppenvergewaltigungen in die Aufmerksamkeit gerückt. Doch das interessiert den Elfenbeinturm nicht. Schließlich geht es auch ihm in Wahrheit weder um das Kohlenstoffdioxid in unserer Atmosphäre noch um die Temperaturen während des Sommers.

Sukzessiver Untergang gewünscht

Stattdessen möchte man der Erneuerbaren-Industrie Geschenke machen, weil man sie für gigantische Ablenkungsmanöver braucht. Im gemeinsamen Lobbyismus und der ideologischen Absicht, eine prosperierende Wirtschaft abzuwürgen und zu zerstören, um anschließend ein Imperium an Windrädern, Wärmepumpen und Solarparks unter dem islamischen Halbmond und neben tausend Geschlechtern zu errichten, schreitet man ohne Rücksicht auf die Verluste sämtlicher Ersparnisse ganzer Gesellschaftsteile schamlos voran.

Ein Neubeginn dieser Welt unter den künstlichen Vorzeichen von Photovoltaik und Propellern ist keine Verschwörungstheorie mehr. Sondern im Zusammenspiel mit dem Forcieren der Massenmigration muss man selbst bei klarem Kopf zu der unmissverständlichen Auffassung gelangen, wonach der sukzessive Untergang gewünscht ist, um im Geiste der Offenbarung des Johannes etwas Frisches zu erschaffen – für das man sich später selbst auf den Sockel der Geschichte stellen kann. Doch jedes Wagnis ist mit Risiko verbunden. Und die Kollateralschäden einer Doktrin von Preisgabe unserer Souveränität, Prosperität und Identität erfahren wir immerhin schon seit 2015. Auch damals war es eine Kanzlerin der Konservativen, die einen Tabubruch einleitete. Und nun ist es wieder ein Repräsentant aus dem Konrad-Adenauer-Haus, der mit dem Missbrauch des Parlaments, dem Entfesseln monetären Wahnsinns, einem Sprießen von Narzissmus, dem Hofieren von Kriegsgeilheit, einer Enthemmung jedweder Fiskalität, der Beständigkeit in Sachen illegaler Zuwanderung und der Pervertierung von Natürlichkeit und Schöpfung unserer Nation den Todesstoß zu versetzen bereit ist.

Autor: Dennis Riehle