Deutschland setzt blind auf Rechenzentren: Milliarden auf Pump für die Investitionsruinen von morgen?

Eine neue Studie des renommierten amerikanischen Beratungsunternehmens Gartner warnt vor Billionenverlusten durch den weltweiten KI-Boom. Während Investoren zunehmend nervös werden, setzt Deutschland auf den massiven Ausbau seiner Rechenzentren. Und der Staat beteiligt sich mit Geld, das er sich teilweise erst leihen muss. Auf 3,5 Billionen Dollar – eine Zahl, die man zweimal lesen muss – beziffert Gartner das Volumen der KI-Infrastrukturinvestitionen, das bis 2030 von “Wertberichtigungen” – also Abschreibungen und Verlusten – bedroht sein könnte. Am 14. Oktober 2026 veröffentlichte Reuters die Ergebnisse dieser Untersuchung. Die Botschaft ist mehr als ernüchternd: Die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz könnten sich für zahlreiche Betreiber auf absehbare Zeit nicht rechnen. Bis 2030 müssten die Betreiber nach Gartners Modell insgesamt 8,5 Billionen Dollar erwirtschaften, um ihre Investitionen, Finanzierungskosten und eine angenommene Kapitalrendite von zwölf Prozent zu decken. Die erwarteten KI-Erlöse liegen jedoch bei höchstens 3,6 Billionen Dollar.

Gartner prognostiziert außerdem, dass mehr als 80 Prozent der spezialisierten KI-Rechenzentrumsanbieter bis 2030 ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit verlieren könnten.

Die Prognose bedeutet zwar nicht das Ende der künstlichen Intelligenz, sie ist sehr wohl aber eine Warnung vor den wirtschaftlichen Folgen eines – möglicherweise maßlosen – Investitionsbooms. Und ausgerechnet in dieser Situation will Deutschland seine Rechenkapazitäten massiv ausbauen.

Hochriskanter Markt

Deutschland hat ein gewaltiges Infrastrukturproblem: Marode Brücken, sanierungsbedürftige Schulen, eine überlastete Bahn, schleppende Digitalisierung und ein enormer Investitionsbedarf bei der Energieversorgung. Vorgeblich um diese Probleme anzugehen, hat die Bundesregierung ein “Sondervermögen” von 500 Milliarden Euro geschaffen. Der Begriff klingt nach vorhandenem Vermögen. Tatsächlich handelt es sich um eine Kreditermächtigung, also um die Möglichkeit, zusätzliche Schulden aufzunehmen. Für 2026 sieht die Bundesregierung einschließlich der Sondervermögen eine Neuverschuldung in der Größenordnung von 180 Milliarden Euro vor. Dieses Geld soll “Deutschlands Zukunft sichern”. Dazu gehört auch die Digitalisierung.

Bereits zu Beginn dieses Jahres stand fest, dass der Großteil dieser unter dreistem Bruch klarer Wahlversprechen aufgenommenen neuen Schulden befürchtungsgemäß zweckentfremdet wurden – zum Stopfen von Haushaltslöchern und für laufende Ausgaben. Von dem Rest sollen ein paar Schaufenster-Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden. Schön wär’s, wenn dem so wäre! Denn es es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Sanierung einer Eisenbahnbrücke und dem Bau einer hochspezialisierten KI-Rechenanlage: Beides ist Infrastruktur, aber eine Brücke kann bei ordentlicher Wartung viele Jahrzehnte genutzt werden, während Hochleistungsprozessoren hingegen schon nach wenigen Jahren technisch und wirtschaftlich überholt sein. Während die Schulden für eine Investition noch über Jahrzehnte bestehen bleiben, kann ein erheblicher Teil ihres wirtschaftlichen Gegenwertes längst verschwunden sein. Genau vor diesem Risiko warnt Gartner.

805 Millionen Euro für eine einzige KI-Gigafabrik

Besonders bemerkenswert ist eine Auskunft der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag. Für die geplante Ansiedlung einer europäischen KI-Gigafabrik in Deutschland wurden im Sondervermögen 805 Millionen Euro als möglicher Finanzierungsbeitrag vorgesehen. Die gesamten Investitionskosten einer solchen Anlage werden auf vier bis fünf Milliarden Euro geschätzt. Dabei soll die Gigafabrik kommerziell betrieben werden. Private Unternehmen und Investoren sollen das Projekt tragen. Der Bund plant nach eigenen Angaben weder eine Beteiligung am Betreiberkonsortium noch Eigentumsanteile an der Recheninfrastruktur. Hier stellt sich nun die grundsätzliche Frage weshalb ein derart erheblicher öffentliche Finanzierungsbeitrag benötigt wird, wenn ein solches Projekt sich kommerziell rechnen soll?

Natürlich lautet die Antwort, dass Deutschland eigene technologische Fähigkeiten benötigt und sich nicht vollständig von amerikanischen oder asiatischen Konzernen abhängig machen darf. Das ist – wenigstens zum Teil – richtig und ein nachvollziehbares Argument. Aber es beantwortet nicht die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Digitale Souveränität allein sorgt weder für ausreichend zahlende Kunden noch für eine angemessene Auslastung der Anlagen. Und schon gar nicht verhindert sie, dass heute hochmoderne Computertechnik morgen bereits veraltet sein kann. Und: Bei der Diskussion über Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren wird ein weiterer, zusätzlicher Kostenfaktor häufig unterschätzt, nämlich der gewaltige zusätzliche Energiebedarf!

Woher soll eigentlich der ganze Strom kommen?

Bereits heute stellt sich in Deutschland die Frage, wie eine sichere und zugleich bezahlbare Stromversorgung für Industrie, Unternehmen und private Haushalte langfristig gewährleistet werden kann. Gleichzeitig soll immer mehr mit Strom betrieben werden. Elektroautos sollen Verbrennungsmotoren ersetzen, Wärmepumpen Öl- und Gasheizungen ablösen und industrielle Produktionsprozesse elektrifiziert werden. Und nun kommt der zusätzliche Stromhunger der künstlichen Intelligenz hinzu. Nach einer Untersuchung im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums verbrauchten deutsche Rechenzentren und kleinere IT-Anlagen im Jahr 2024 rund 20 Terawattstunden Strom. Bis 2030 könnte dieser Verbrauch auf etwa 31 Terawattstunden steigen, bis 2045 sogar auf nahezu 80 Terawattstunden. Das wäre gegenüber 2024 eine Vervierfachung. Doch woher soll diese zusätzliche Energie kommen? Wind- und Solaranlagen können einen wachsenden Teil des Bedarfs decken. Allerdings liefern sie ihre Energie wetter- und tageszeitabhängig. Rechenzentren benötigen dagegen eine hochverfügbare Stromversorgung rund um die Uhr.

Das erfordert nicht nur zusätzliche Stromerzeugung, sondern auch leistungsfähigere Netze, Speicher, Reservekraftwerke und gegebenenfalls neue Netzanschlüsse. All das kostet Geld – zusätzliches Geld, das in der ursprünglichen Rechnung nicht enthalten ist! Hinzu kommt ein weiterer gravierender wirtschaftlicher Widerspruch! Deutschland kämpft seit Jahren mit hohen Energiepreisen, die insbesondere die energieintensiven Industriebetriebe belasten. Gleichzeitig sollen weitere Großverbraucher angesiedelt werden, die mit internationalen Standorten konkurrieren müssen. Wie soll das funktionieren? Natürlich können moderne Rechenzentren durch effizientere Technik und die Nutzung ihrer Abwärme einen Teil dieser Belastungen reduzieren. Sie ersetzen aber keine verlässliche Energieversorgung. Die Gretchenfrage bezieht sich jedoch nicht darauf, wieviel der Bau einer KI-Gigafabrik kostet, sondern es muss ebenso gefragt werden, welche zusätzlichen Investitionen für Stromerzeugung, Netzausbau und Versorgungssicherheit notwendig werden, damit diese Gigafabrik überhaupt wirtschaftlich betrieben werden kann.

Der Staat als Risikoträger

Wer Milliarden in neue Rechenkapazitäten investieren will, muss auch erklären, woher der Strom kommen soll, was er kosten wird und wer die notwendige Energieinfrastruktur dafür bezahlt. Ein hochmodernes Rechenzentrum ohne ausreichend bezahlbaren Strom ist kein Fortschritt. Es ist ein wirtschaftliches Risiko. Die Bundesregierung verfolgt mit ihrer im März 2026 veröffentlichten “Nationalen Rechenzentrumsstrategie” ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen die Rechenzentrumskapazitäten mindestens verdoppelt und die Kapazitäten für Hochleistungsrechnen und künstliche Intelligenz mindestens vervierfacht werden. Das klingt zwar nach Fortschritt, aber wirtschaftlicher Fortschritt lässt sich nicht allein in installierter Rechenleistung messen. Entscheidend ist, ob diese Kapazitäten tatsächlich benötigt werden und zu welchen Preisen sie verkauft werden können. Wenn weltweit immer mehr Rechenzentren entstehen, während die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückbleiben, drohen Überkapazitäten und fallende Preise. Was bedeutet das für Projekte, die heute mit staatlicher Unterstützung geplant werden? Was geschieht, wenn die Betreiber ihre ursprünglichen Umsatzprognosen verfehlen? Wenn weitere Milliarden für neue Prozessorgenerationen benötigt werden? Wenn ein Standort seine Energiekosten nicht mehr erwirtschaftet?

Ein privater Investor kann Geld verlieren. Ein Unternehmen kann insolvent werden. Der Staat dagegen muss seine aufgenommenen Kredite weiterhin bedienen. Dabei ist ausdrücklich festzuhalten, dass nicht alle deutschen Rechenzentren mit Steuergeldern finanziert werden. Viele Investitionen sind privatwirtschaftlicher Natur. Auch staatliche Förderungen bedeuten nicht automatisch einen vollständigen Verlust, aber überall dort, wo öffentliche Mittel eingesetzt werden, trägt die Allgemeinheit zumindest einen Teil des wirtschaftlichen Risikos.

Lehren aus der Vergangenheit: Wer überprüft die Wirtschaftlichkeit?

Wir haben solche Entwicklungen schon erlebt: Um die Jahrtausendwende war die Begeisterung für das Internet nahezu grenzenlos. Milliarden flossen in Telekommunikationsnetze, Glasfaserkabel und junge Technologieunternehmen. Das Internet hat unsere Welt tatsächlich revolutioniert. Trotzdem scheiterten zahlreiche Unternehmen, weil die Erwartungen an die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung vollkommen überzogen waren. Die IT-Blase platzte. Die Technologie setzt sich zwar durch, doch etliche Investoren verloren ihr Geld. Heute könnte sich ein ähnliches Muster wiederholen: Künstliche Intelligenz wird unsere Arbeitswelt, Forschung, Medizin und Industrie nachhaltig verändern, ohne Zweifel; aber daraus folgt nicht, dass jede Investition in ein KI-Rechenzentrum wirtschaftlich sinnvoll sein muss. Gerade bei einer so dynamischen Technologie kann es gefährlich sein, Milliarden in Anlagen zu investieren, deren Ertragskraft über Jahrzehnte angenommen wird, obwohl ihre technische Nutzungsdauer wesentlich kürzer sein könnte.

Die Bundesregierung sollte deshalb vor weiteren umfangreichen öffentlichen Finanzierungszusagen einige Fragen beantworten. Welche konkreten Auslastungsprognosen liegen den geplanten KI-Gigafabriken zugrunde? Welche verbindlichen Kundenverträge existieren? Wie hoch werden die laufenden Kosten für Energie, Kühlung, Wartung und Hardwareerneuerung sein? Und vor allem, welche wirtschaftlichen Szenarien wurden für den Fall berechnet, dass die weltweite Nachfrage nach KI-Rechenleistung deutlich hinter den heutigen Erwartungen zurückbleibt? Es reicht einfach nicht, nur die erwarteten Vorteile eines Projektes zu beschreiben. Eine verantwortungsvolle Investitionsentscheidung muss auch berücksichtigen, was geschieht, wenn die optimistischen Annahmen nicht eintreten. Das gilt für einen privaten Unternehmer. Für den Staat, der mit dem Geld seiner Bürger wirtschaftet, sollte es erst recht gelten.

Deutschlands wachsende Zinslast

Während Deutschland über Milliardeninvestitionen in neue Technologien diskutiert, baut sich im Bundeshaushalt gerade finanzieller Tsunami in bemerkenswerter Geschwindigkeit auf – nämlich die Kostenlast der Staatsverschuldung. Im Jahr 2026 sind rund 30 Milliarden Euro für Zinszahlungen des Bundes veranschlagt. Bereits 2029 sollen es nach der Finanzplanung rund 66,5 Milliarden Euro sein. Für 2030 stehen sogar etwa 80,7 Milliarden Euro im Raum. Innerhalb von nur vier Jahren würden sich die jährlichen Zinsausgaben damit mehr als verdoppeln. Dies alles basierend auf dem jetzigen Zinsniveau! Besonders aufschlussreich ist der Anteil am Bundeshaushalt. Während die Zinsen 2026 etwa 5,8 Prozent der Ausgaben des Kernhaushalts beanspruchen, könnten es 2030 bereits rund 12,7 Prozent sein. Anders und vorsichtig ausgedrückt heisst das, dass von jeweils 100 Euro, die der Bund ausgibt, würden dann beinahe 13 Euro allein für Zinsen benötigt. Nicht für Schulen, nicht für Straßen, nicht für die Bahn, nicht für Forschung und auch nicht für die eigentliche Rückzahlung der Schulden. Sondern ausschließlich dafür, dass der Staat das geliehene Geld weiterhin nutzen darf.

Und wie bereits erwähnt, diese Zahlen beruhen auf der gegenwärtigen Finanzplanung. Wie sich die tatsächlichen Zinskosten entwickeln, hängt auch vom Kapitalmarkt und vom künftigen Finanzierungsbedarf ab. Steigen die Zinsen bei der Aufnahme neuer Kredite oder bei der Anschlussfinanzierung bestehender Schulden, kann sich die Belastung zusätzlich erhöhen. Natürlich können kreditfinanzierte Investitionen sinnvoll sein, wenn sie dauerhaft Wachstum, Produktivität und Steuereinnahmen schaffen. Aber genau hier schließt sich der Kreis zur Gartner-Studie. Was geschieht, wenn ein Teil der heute geförderten KI-Infrastruktur schon nach wenigen Jahren wirtschaftlich überholt ist? Wenn die erhofften Einnahmen ausbleiben, während die aufgenommenen Kredite weiterhin bedient werden müssen? Dann bleiben nicht nur die Kosten der ursprünglichen Investition, sondern auch ihre Finanzierungskosten.

Fortschritt ja – blindes Investieren nein!

Eine technische Anlage kann abgeschrieben werden. Die dafür aufgenommenen Staatsschulden verschwinden dadurch aber nicht. Und je größer der Anteil der Zinsen am Bundeshaushalt wird, desto geringer wird der finanzielle Spielraum für künftige politische Entscheidungen. Deshalb sollte vor jeder weiteren staatlichen Milliardenförderung nicht nur nach dem technologischen Nutzen gefragt werden, sondern auch nach der wirtschaftlichen Lebensdauer der Investition und ihren langfristigen Finanzierungskosten. Die eigentliche Gefahr besteht nicht darin, dass Deutschland in Zukunftstechnologien investiert, sie besteht darin, dass der Staat Verpflichtungen über Jahrzehnte eingeht, während sich die wirtschaftlichen Grundlagen einzelner Investitionen möglicherweise schon nach wenigen Jahren grundlegend verändern. Deutschland braucht leistungsfähige digitale Infrastruktur. Das ist unbestritten! Es braucht Forschung, Innovation und den Zugang zu modernen KI-Systemen.

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Niemand sollte ernsthaft fordern, aus Angst vor Fehlinvestitionen auf diese Zukunftstechnologie zu verzichten. Aber es wäre ebenso falsch, aus dem berechtigten Wunsch nach technologischer Unabhängigkeit einen Investitionswettlauf zu machen, bei dem die Wirtschaftlichkeit zur Nebensache wird. Zumal Deutschland bereits erhebliche zusätzliche Schulden aufnimmt und zahlreiche andere Aufgaben auf Finanzierung warten. Deutschland steht vor einer doppelten Herausforderung: Es muss seine Energieversorgung für einen wachsenden Strombedarf sichern und gleichzeitig eine rasant steigende Zinslast bewältigen. Wer unter diesen Bedingungen weitere Milliarden in eine Technologie investiert, deren Infrastruktur nach Einschätzung von Gartner erheblichen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt ist, muss mehr vorlegen als optimistische Zukunftsversprechen. Die Rechnung für die Investitionen von heute wird möglicherweise erst dann fällig, wenn die damit finanzierten Computer längst zum alten Eisen gehören.